Rock-musiikin legenda Jerry Lee Lewis on kuollut. Hän oli 87-vuotias.

Yhdysvaltalaisen muusikon edustaja on vahvistanut kuoleman. Kuolemasta kerrotaan myös muusikon omilla internetsivuilla (siirryt toiseen palveluun).

Lewis kuoli tänä aamuna Mississippin osavaltion Desoto Countyssa. Tiedottajan mukaan Lewis kuoli luonnollisista syistä ja vierellään vaimonsa Judith.

Lewis oli viime vuosina sairastellut ja hän oli toipunut vuonna 2019 tapahtuneesta halvauksesta.

Lennon suuteli Lewisin jalkoja

Lewis oli Elvis Presleyn ohella varhaisen rock'n'rollin keskeisiä valkoihoisia artisteja. Hänen raju lavaesiintymisensä kulminoitui siihen, että Lewis saattoi sytyttää pianonsa palamaan.

Lewisin musisointia pianolla pidetään yhtä tärkeänä 1950-luvun rockmusiikin muotoutumisessa kuin muusikko Chuck Berryn kitaransoittoa.

Myös muusikko ja Beatles-tähti John Lennonin tiedetään arvostaneen Lewisiä. Hän tapasi Lewisin erään esityksen jälkeen lavan takana Los Angelesissa ja polvistui suutelemaan Lewisin jalkoja.

Lewis menestyi urallaan myös kantrimusiikin parissa.

Värikäs ja traaginen siviilielämä

Jerry Lee Lewisin siviilielämä oli sekin hyvin värikästä. Hän muun muassa meni vuonna 1958 naimisiin 13-vuotiaan serkkunsa kanssa.

Lewis oli naimisissa yhteensä seitsemän kertaa. Hän jäi kaksi kertaa leskeksi ja kaksi hänen lastaan kuoli onnettomuuksissa.

Aiemmin tällä viikolla Jerry Lee Lewisin kuolemasta uutisoitiin maailmalla virheellisesti, ja edustaja kumosi tuolloin kuolinuutisen.

Jerry Lee Lewisin hittejä ovat muun muassa "Great Balls of Fire" ja "Whole Lotta Shakin' Goin' On".