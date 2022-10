Perheet pitävät kiinni lasten harrastuksista tiukkoinakin talouden hetkinä – "Mieluummin karsii omista menoista", sanoo kolmen lapsen äiti

Kauhavalaisella Niina Järvisellä on työpäivä takana, mutta harrastavalla perheellä on päivälle vielä monta menoa tiedossa.

– Meillä on kolme lasta, joilla kaikilla on paljon harrastuksia: on lentopalloa, musiikkiopistoa, taidekoulua, jääkiekkoa, jalkapalloa ja jumppaa, monenlaista.

Järvisen perheessä pidetään kiinni lasten harrastusmahdollisuuksista, vaikka tällä hetkellä elämässä kaikki asiat tuntuvat kallistuvan.

– Rahaa voi laittaa huonompaankin kuin lasten harrastuksiin. Se on meillä tietoinen valinta, että lapset saavat harrastaa. Mieluummin karsii sitten niistä omista menoista kuin lasten harrastuksista. Tässä vaiheessa vielä ainakin pystytään harrastamaan, Niina Järvinen toteaa.

Eskari-ikäisten muskarissa Kauhavalla ovat paikalla rehtori Päivi Paavola Härmänmaan musiikkiopistosta, kolmen lapsen äiti Niina Järvinen ja varhaisiän musiikkikasvatuksen opettaja Katri Kantola-Miller.

Pieniä heijastumia näkyvissä

Yle Pohjanmaan ja Yle Kokkolan pohjalaisille musiikkioppilaitoksille tekemä kysely kertoo samaa, mitä Niina Järvinen sanoo omien lastensa harrastamisesta. Perheiden tiukentuva taloustilanne ei toistaiseksi ole vienyt oppilaita musiikkioppilaitoksista.

Talouden myllerrys heijastuu kuitenkin jo jonkin verran lasten harrastuksiin, kerrotaan muun muassa Alajärven musiikkiopistosta. Ei vielä kovin laajasti, mutta näkyy kuitenkin.

– Alueella on perheitä, joissa on jouduttu pohtimaan, ovatko musiikkiopisto-opinnot taloudellisten rajoitteiden vuoksi mahdollisia, kertoo rehtori Markku Pöyhönen Ylen kyselyssä.

Monin keinoin autetaan

Alajärven musiikkiopistossa ei ole tällä hetkellä tarjota vapaaoppilaspaikkoja, mutta niin Alajärvellä kuin muissakin pohjalaisissa musiikkioppilaitoksissa pyritään auttamaan eri keinoin sitä, että lasten harrastukset eivät tyrehtyisi euroihin.

Lähes kaikki musiikkioppilaitokset kertovat joustavansa lukukausimaksujen eräpäivissä.

– Härmänmaan musiikkiopistossa on ollut jo pitkään käytäntö, että lukukausimaksut voidaan jakaa useammalle kuukaudelle. Se auttaa erityisesti perheitä, joista meillä on useampi lapsi oppilaana, kertoo rehtori Päivi Paavola.

Paavola arvioi, että lasten harrastuksille löytyy tukijoita myös perheiden lähipiiristä.

– Lukukausimaksuja maksavat todennäköisesti myös isovanhemmat.

Härmänmaalla vapaaoppilaspaikkaa voi hakea elämänlaatulautakunnalta, mutta Paavolan mukaan hakemuksia ei juuri ole tullut.

Rehtori Päivi Paavola iloitsee siitä, että Härmänmaan musiikkiopistossa varhaisiän musiikkikasvatuksen ryhmätunnit ovat kaikille alueen lapsille ilmaisia. Paavola muistuttaa musiikin moniulotteisista, hyvistä vaikutuksista lapsen kehityksessä. Kuva: Pasi Takkunen / Yle

Etelä-Pohjanmaan musiikkiopistossa Seinäjoella vapaaoppilaspaikat myöntää anomuksesta johtokunta.

– Anomuksia on muutama vuosittain, mikä sinänsä on vähän, kun oppilaita on noin 800. Anomukset eivät ole juurikaan lisääntyneet, vastaa rehtori Jarmo Anttila Ylen kyselyyn.

Anttilan mukaan isossakaan musiikkioppilaitoksessa yleisen taloudellisen tilanteen huononeminen ai ainakaan vielä näy opetuksessa.

– Korona kylläkin vähensi jonkin verran harrastuksiin osallistumista, Jarmo Anttila toteaa.

Lapuan musiikkiopistossa ei ole vapaaoppilaspaikkoja, mutta lukukausimaksusta voi anoa maksimissaan 50 prosentin huojennusta.

– Hakemuksia tulee yleensä kymmenen molemmin puolin sekä keväisin että syksyisin, kertoo rehtori Katja Tuulari.

Muun muassa Härmänmaan musiikkiopisto ja Wava-opisto Pietarsaaresta ovat mukana Floora-hankkeessa (siirryt toiseen palveluun), jossa musiikinopetusta tarjotaan lapsille ja nuorille, jotka sosiaalisista tai taloudellisesta syystä jäävät musiikkiharrastuksen ulkopuolelle.

Ulkopuolisella rahoituksella lisää vapaaoppilaspaikkoja

Vaasassa Kuula-opistossa vapaaoppilaspaikkojen määrää on pystytty lisäämään ulkopuolisella rahoituksella.

– Oppilas voi saada täyshuojennuksen tai 50 prosentin huojennuksen lukukausimaksusta. Ajatuksena on, että taideopetus tulisi olla kaikille mahdollista riippumatta lapsen tai nuoren taustatekijöistä, selvittää Ylen kyselyssä rehtori Tomas Holmström. Kuula-opisto antaa taiteen perusopetusta musiikissa ja tanssissa.

Holmströmin mukaan vapaaoppilaspaikkojen tarve lisääntyi jo korona-aikana.

– Nyt työllisyystilanne on parantunut Vaasan seudulla, ja se on vähentänyt vapaaoppilaspaikkojen tarvetta. Toisaalta Ukrainan sota taas lisää niiden kysyntää, Holmström sanoo.

Ilmainen muskari on tuonut Härmänmaan musiikkiopistoon niin paljon muskarilaisia, että opisto sai jakaa ryhmiä kahteen. Kuva: Pasi Takkunen / Yle

Avustusjärjestökin on tullut apuun

Keski-Pohjanmaan konservatoriossa vapaaoppilaspaikka on myönnetty hakemuksesta yleensä noin viidelle prosentille oppilaista, eikä määrä näytä olevan tänä syksynä kasvussa. Päätökset vapaaoppilaspaikoista tehdään marraskuussa.

Joka vuosi kuitenkin muutama Keski-Pohjanmaan konservatorion oppilas joutuu lopettamaan opintonsa maksujen vuoksi, harmittelee vs. rehtori Pasi Ojala.

– Toki pyritään löytämään ratkaisut niin, että lapsen harrastus voisi jatkua. Joskus joku avustusjärjestökin on tullut apuun. Ne ovat aina surullisia tilanteita, joihin pyritään löytämään ratkaisu.

Keski-Pohjanmaan konservatorion rehtori Pasi Ojalaa haastattelee toimittaja Birgitta Vuorela.

Ilmainen muskari Kauhavalla, Lappajärvellä ja Soinissa

Kolmessa eteläpohjalaiskunnassa on siirrytty tänä syksynä perheille täysin ilmaiseen musiikkileikkikouluun. Ensimmäisenä asiasta päätettiin Härmänmaan musiikkiopistossa, ja ilmaista muskaria tarjotaan nyt opiston molemmissa jäsenkunnissa Kauhavalla ja Lappajärvellä.

Alajärven musiikkiopiston jäsenkunnista Soini kustantaa paikkakunnan lasten muskaritunnit.

– Soinin kunnan ratkaisu on iso askel lasten yhdenvertaisuuden näkökulmasta, painottaa Alajärven musiikkiopiston rehtori Markku Pöyhönen.

Kauhavalla rehtori Päivi Paavola esitti keväällä elämänlaatulautakunnalle varhaisiän musiikkikasvatuksen ryhmäopetustuntien tarjoamista perheille ilmaiseksi. Muskarit ovat olleet perheille ilmaisia syyslukukauden alusta lähtien.

– Tämä päätös oli Etelä-Pohjanmaalla ensimmäinen laatuaan. Se oli todella upea linjaus, jolla huomioidaan lapsiperheiden hyvinvointia, yhdenvertaisuutta ja palvelun saatavuutta, Päivi Paavola riemuitsee.

Lapsia heti jonoksi asti

Ilmainen muskari on näkynyt Härmänmaalla heti muskariin osallistuvien lasten määrissä.

– Nousua on ja joitakin ryhmiä on jouduttu jakamaan kahteen eri ryhmään, kun oli jo niin paljon tulijoita jonossa. Positiivisesti tämä on otettu vastaan, ja olemme yrittäneet vastata kysyntään niin paljon kuin mahdollista, Paavola jatkaa.

Kolmen lapsen äiti Niina Järvinen karsii mieluummin omista menoistaan kuin lasten harrastuksista. Kuva: Pasi Takkunen / Yle

Kauhavalla Järvisen perheessä on iloittu myös siitä, että ilmainen muskari on nyt osa perheen eskarilaisen hoitopäivää.

– Onhan se mahtava kädenojennus kaupungilta ja musiikkiopistolta asukkaille.

– Täytyy vielä kehua muskarin ajankohtaakin. Meidän eskarilainen saa suoraan eskarista jäädä sinne muskariin. Se taas tuo vapaa-aikaa sinne iltaan lisää, Niina Järvinen kiittelee.

