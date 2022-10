N-sanan käyttö ampaisi Twitterissä lähes 500 prosentin kasvuun sen jälkeen, kun palvelu siirtyi Elon Muskin omistukseen, sanoo instituutti

Elon Musk on sanonut kannattavansa laajaa sananvapautta, minkä on pelätty tarkoittavan vihapuheelle asetettujen rajojen höltymistä Twitterissä. Toistaiseksi on epäselvää, millaisia rajoituksia palvelussa jatkossa sovelletaan.

Twitterin päätyminen Elon Muskin omistukseen on saanut vihapuhetta levittävät tilit testaamaan somepalvelun rajoja. Kuva Teslan tehtaan avajaisissa Berliinistä. Kuva: Patrick Pleul / AFP