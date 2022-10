Brasiliassa presidentinvaalien ääntenlaskun tilanne erittäin tasainen – Lula täpärässä johdossa

Brasiliassa presidentinvaalien toisen kierroksen ääntenlaskun tilanne on erittäinen tasainen. Luiz Inacio Lula da Silvalla on niukka johto, kun sähköisistä äänistä on laskettu lähes sata prosenttia.

Entinen presidentti Lula on toistaiseksi saanut 50,8 prosenttia äänistä, kun istuvan presidentin Jair Bolsonaron osuus on 49,2 prosenttia.

Kun sähköisten äänien laskenta oli vasta alussa, ehti Bolsonaro olla johdossa.

Lauantaina viimeisessä kannatuskyselyssä vasemmiston Lulaa tuki 52 prosenttia äänestäjistä ja Bolsonaroa 48. Vaalien ensimmäisellä kierroksella Lula sai äänistä 48 prosenttia ja Bolsonaro 43.

Poliisin kerrotaan vaikeuttaneen pääsyä äänestyspaikoille osassa maata

Vaalipäivän aikana on kantautunut tietoja, että poliisi olisi vaikeuttanut pääsyä äänestyspaikoille asettamalla tiesulkuja alueilla, jotka ovat vasemmiston ehdokkaan Lulan kannatusaluetta. Sulkuja kerrotaan olleen varsinkin maan köyhässä koillisosassa. Kuitenkin kaikki sellaiset äänestäjät, jotka olivat jonossa uurnille äänestyspaikkojen sulkeutuessa, saivat jättää äänensä.

Työväenpuolueen sosiaaliseen mediaan lataamissa videoissa näkyy, miten äänestäjiä kuljettavia busseja pysäytetään tiesuluilla juuri Koillis-Brasiliassa. Lulan mukaan tällaista toimintaa ei voi hyväksyä.

Vaaliviranomaisia johtava Alexandre de Moraes kertoi, että kaikki poliisien tiesulut oli määrätty purettaviksi, kun äänestysaikaa oli vielä jäljellä hieman runsas tunti. Moraesin mukaan yhtään bussia ei niin ikään käännytetty kokonaan pois, vaan kaikki pääsivät lopulta äänestämään.