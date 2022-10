Analyysi: Brasilian vaalitulos on hauras voitto demokratialle – presidentiksi nousee kolmannen kerran Lula

RIO DE JANEIRO Brasilialaiset äänestivät sunnuntaina historiallisissa presidentinvaaleissa. Entinen presidentti, työväenpuolueen Luiz Inacio Lula da Silva, julistettiin voittajaksi istuvaa presidenttiä Jair Bolsonaroa vastaan 50,83 prosentin äänisaaliilla, kun äänistä oli laskettu 98,81 prosenttia.

Pelissä oli kaksi visiota siitä, millainen maa Brasilia haluaa olla.

Lula muistetaan Brasilian kulta-ajan presidenttinä, jolloin 2000-luvun raaka-ainebuumi ja Lulan sosiaalipolitiikka nostivat miljoonia ihmisiä köyhyydestä. Lula kampanjoi lupauksilla sosiaalisesti tasa-arvoisesta yhteiskunnasta, työpaikoista ja nälänhädän selättämisestä.

Äärioikeistolainen Bolsonaro kampanjoi konservatiivisilla arvoilla, jotka kiteytyvät iskulauseeseen Jumala, isänmaa ja uskonto. Hän on luvannut talouskasvua sekä korruption ja rikollisuuden kitkemistä.

Kyse ei ole ollut tavanomaisista vaaleista vasemmiston ja oikeiston välillä. Monet äänestivät Lulaa siksi, että toinen vaihtoehto olisi ollut uhka demokratialle.

Bolsonaro on neljän vuoden aikana nakertanut kannattajiensa luottamusta mediaa ja korkeinta oikeutta kohtaan. Hän on rohkaissut äärioikeistolaista liikehdintää väkivaltaisella retoriikallaan. Tämän vuoden vaaleja on leimannut poliittisen väkivallan lisääntyminen.

Bolsonaro on väittänyt maan äänestysjärjestelmän olevan altis vaalivilpille ja vihjaillut, ettei hävitessään hyväksyisi äänestystulosta.

Vaalipäivänä Bolsonaro-mieliset poliisivoimat harjoittivat korkeimman vaalituomioistuimen kiellosta huolimatta liikenneratsioita (siirryt toiseen palveluun), jotka vaikeuttivat äänestäjien pääsyä äänestyspaikoille Lulan kannatusalueilla.

Demokratia kesti vaalipäivän loppuun saakka. Lulalla on nyt kova työ edessään – ei ainoastaan uuden rakentamisessa, vaan vanhan korjaamisessa.

Lula lupaa suojella Amazonin sademetsää, mutta Bolsonaro on ehtinyt esimerkiksi rapauttaa maan ympäristönsuojelusta vastaavat virastot (siirryt toiseen palveluun). Bolsonaron kaudella Brasiliasta on myös tullut kansainvälisen politiikan hylkiö, ja suhteet esimerkiksi EU:hun on lämmitettävä uudellen.

Lisäksi tällä kertaa Lula joutuu toteuttamaan politiikkaansa maailmanlaajuisen talouskriisin aikana.

Suurin haaste on yhä Bolsonaro, joka puhuttelee suurta osaa Brasilian väestöstä. Bolsonaron puolue liittolaisineen vahvisti vaaleissa otettaan myös kongressissa. Lulan on siis tehtävä paljon myönnytyksiä.

Toistaiseksi mikään ei estä Bolsonaroa pyrkimästä uudelleen presidentiksi. Hän on jo osoittanut kykenevänsä puhuttelemaan politiikkaan pettyneitä brasilialaisia.