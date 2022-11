Minkkiskandaalin ryvettämä Mette Fredriksen kamppailee asemastaan ennenaikaisissa vaaleissa – kuninkaantekijäksi voi nousta Tanskan ”comeback kid” Lars Løkke Rasmussen

KÖÖPENHAMINA Pääministeri Mette Frederiksenin lainvastainen päätös maan koronalle altistuneen minkkikannan lopettamisesta ajoi Tanskan ennenaikaisiin vaaleihin.

Määräaika uusien vaalien järjestämiselle oli täyttymässä vasta kesäkuussa.

Sosiaalidemokraatteja edustava Frederiksen joutui kuitenkin taipumaan uusien vaalien aikaistamiseen, kun hallitusta tukenut Radikale Venstre uhkasi vetää tukensa jos uusia vaaleja ei järjestetä.

Vaalikampanjaa on luonnehtinut äänestäjien poikkeuksellinen liikkuvuus puolueiden välillä ja epävarmojen äänestäjien iso osuus.

Tanskan Radion haastatteleman (siirryt toiseen palveluun)tutkijan Kasper Møller Hansenin mukaan äänestäjät näyttäisivät olevan valmiita vaihtamaan puoluekantaa heti jos nykyisen puolueen toiminta ei miellytä.

– Liikkuvuus on viikkotasolla kolme kertaa nopeampaa kuin normaalisti vaalikampanjassa. Tällaista liikkuvuutta emme ole nähneet ennen, Møller Hansen sanoo.

Pääministeri Mette Frederiksen, konservatiivien Søren Pape Poulsen (vas.), Tanskandemokraattien Inger Inger Støjberg, liberaaliliiton Alex Vanopslaghin ja Tanskan kansanpuolueen Morten Messerschmidtin keskustelivat vaalien aattona. Kuva: EPA-EFE/All Over Press

Ex-pääministeri haluaa kuninkaantekijäksi

Mielipidetiedustelujen mukaan Frederiksen luotsamaa vasemmistoblokki ja oppositiossa ponnistava oikeistoblokki käyvät tasaväkistä kamppailua vaalien alla.

Vasemmiston saavuttama etumatka (siirryt toiseen palveluun) viime viikkojen mittauksissa ei kuitenkaan näyttäisi riittävän enemmistön saavuttamiseksi Tanskan kansankäräjillä.

Vaalien jälkeiseksi kuninkaantekijäksi voi nousta Tanskan entinen pääministeri Lars Løkke Rasmussen, joka on hylännyt poliittisen kotinsa keskustaliberaalissa Venstre-puolueessa.

Puheenjohtaja Lars Løkke Rasmussen on muutamassa kuukaudessa nostanut Tanskan Moderaattien kannatuksen kahdeksan prosentin tuntumaan. Kuva: Daniel Ivarsson

Løkke Rasmussen pyrkii parlamenttiin hiljattain perustamansa keskustalaisen moderaattipuolueen riveistä. Hän ei ole toistaiseksi ottanut kantaa siihen, kumpaa blokkia Moderaatit ovat valmiit tukemaan vaalien jälkeen.

Ex-pääministeri Rasmussenin vahva nousu vaalien alla ei yllätä Tanskan radion politiikan toimittajaa Jens Ringbergiä.

– Lars Løkke Rasmussen on Tanskan politiikan "comeback kid". Hän on tehnyt paluun monta kertaa aikaiseemin. Luulen, että Løkke Rasmussen ja Moderaatit ovat keskeisessä asemassa vaalien jälkeen.

Hoiva, talous ja ilmasto ovat vaalien tärkeimmät teemat, Jens Ringberg arvioi. Kuva: Daniel Ivarsson

Frederiksen toivoo laajaa hallituspohjaa

Todennäköisin vaihtoehto tulevaksi hallituksenmuodostajaksi on kuitenkin istuva pääministeri Frederiksen, Ringberg arvioi. Frederiksen on puhunut vaalien alla laajan hallituspohjan puolesta.

Käytännössä tämä tarkoittaisi yhteistyötä vasemmiston ja oikeiston välillä. Tanskan oikeistoblokki ei lämpene Fredriksenin tarjoukselle. (siirryt toiseen palveluun)

Oikeistossa epäillään, että Frederiksenin tavoitteena on – lupauksista huolimatta – uuden sosiaalidemokraattisen vähemmistöhallituksen perustaminen.

Venstren johtaja Jakob Ellemann-Jensen (vas.) ja konservatiivien Søren Pape Poulsen pyrkivät pääministeriksi. Kuva: EPA-EFE/All Over Press

Oikeistoblokin tavoitteena on puolestaan luoda hallitus joko konservatiivipuolueen Søren Pape Poulsenin tai ja keskusta-liberaalin Venstren Jakob Ellemann-Jensen johdolla.

Pape Poulsen ja Elleman-Jensen ovat Frederiksenin ohella ainoat pääministeriksi virallisesti pyrkivät ehdokkaat. Moderaattien Løkke Rasmussen on spekulaatioista huolimatta kiistänyt havittelevansa kolmatta pääministerikautta.

Laitaoikeiston panos aiempaa pienempi

Laitaoikeiston panoksen ennakoidaan puolestaan jäävän edellisiä vaaleja vähäisemmäksi.

Tanskan maahanmuuttopolitiikan suuntaa muokannut Tanskan kansanpuolue kamppailee paikastaan parlamentissa. Haasteena on kahden prosentin äänikynnyksen ylittäminen.

– Tanskan kansanpuolue on käynyt läpi vaikean jakson. Tämä johtuu osittain siitä, että heille tärkeän maahanmuuttokysymyksen merkitys on vähentynyt politiikassa, ja osittain vahvasta sisäisestä jakautumisesta, joka on johtanut siihen, että monet jäsenet ovat jättäneet puolueen, Tanskan radion Jens Ringberg analysoi.

Maahanmuuttoministerinä aiemmin toiminut Inger Støjberg sai viime vuonna vankeustuomion turvapaikanhakijapariskuntien erottamisen vuoksi. Kuva: EPA-EFE/All Over Press

Tiukkaa maahanmuuttopolitiikkaa ajava Nye Borgerlige ja puoluekentän uusi tulokas Danmarksdemokraterne ovat osaltaan vaikuttaneet Tanskan kansanpuolueen hiipumiseen.

Tanskassa vallitsee Ringbergin mukaan myös suhteellisen laaja yhteisymmärrys hyvin tiukan maahanmuuttopolitiikan tarpeesta.

Kansankäräjät on muun muassa hyväksynyt lain, jonka mukaan Tanskaan tulleet turvapaikanhakijat voidaan jatkossa lähettää Euroopan unionin ulkopuolelle perustettaviin keskuksiin.

Syyskuussa Tanska ja Ruanda allekirjoittivat sopimuksen (siirryt toiseen palveluun) turvapaikkahakemusten käsittelyyn liittyvästä yhteistyöstä.

Terveydenhuollon tila vaalien ykköskysymys

Vaalien tärkeimmäksi kysymykseksi on noussut Tanskan terveydenhuollon tila.

Päättäjät etsivät kuumeisesti keinoja koronapandemian paisuttamatmien hoitojonojen purkamiseksi ja terveydenhuollon ammattilaisten rekrytoimiseksi.

Vaaleissa on myös keskusteltu terveyden- ja vanhustenhuollon rahoituksesta sekä kuntien, alueiden ja valtioiden välisestä työnjaosta.

Istuva pääministeri Fredriksen on luvannut mittavaa apupakettia tilanteen korjaamiseksi. Hän on myös ilmaissut olevansa valmis tekemään terveydenhuollon uudistuksen Lars Løkke Rasmussenin moderaattipuolueen kanssa.

– Tanskassa kaikilla on oltava oikeus hoivaan riippumatta siitä, onko hänellä rahaa vai ei. Tämä on tärkeää, kööpenhaminalainen Mikael Soelberg sanoo Ylelle.

Mitä ajatuksia juttu herätti sinussa? Voi keskustella aiheesta keskiviikkoon 2 marraskuuta klo 23 asti.