Vaalit hävinneen Bolsonaron tukijat tukkivat teitä ja vaativat vallankaappausta Brasiliassa – aiemmin aktiivinen some-presidentti vaikenee

Brasilian sunnuntaisten presidentinvaalien häviäjä, oikeistopopulisti Jair Bolsonaro ei ole vieläkään tunnustanut tappiotaan vasemmiston Luiz Inácio Lula da Silvalle.

Bolsonaro on vaiennut vaalituloksen ratkettua, vaikka monet hänen liittolaisistaankin ovat kehottaneet häntä myöntämään häviön. Täysin poikkeuksellisesti Bolsonaro on vaiennut myös sosiaalisessa mediassa, jossa hän tavallisesti on hyvin aktiivinen.

Jair Bolsonaron odotetaan tiistain aikana kommentoivan tilannetta, mutta mitään varmuutta tästä ei ole.

Bolsonaron tukijat ovat muodostaneet tiesulkuja eri puolilla Brasiliaa. Kuva on otettu maanantaina lähellä Volta Redondaa.. Kuva: Antonio Lacerda / EPA

Bolsonaron poika, senaattori Flávio Bolsonaro on viestinyt sosiaalisessa mediassa isänsä kannattajille monitulkintaisesti, ettei nyt pidä luovuttaa.

– Emme luovu Brasiliastamme. Jumala hallitsee, hän viestitti Twitterissä.

– Isä, olen tukenasi mitä sitten tapahtuukaan, hän kirjoitti toisessa Twitter-viestissä.

Epäilyksiä vaalitulosta kohtaan on yritetty lietsoa ulkomailtakin. The New York Times -lehden (siirryt toiseen palveluun) mukaan esimerkiksi ex-presidentti Donald Trumpin neuvonantajana työskennellyt Steve Bannon on kehottanut Bolsonaroa olemaan myöntämättä häviötä "väärennetyissä vaaleissa".

Lehden mukaan myös Floridassa asuva vaikutusvaltainen brasilialainen somevaikuttaja Rodrigo Constantino on tviitannut 1,4 miljoonalle seuraajalleen, että vaalitulos on väärennetty.

Osa kannattajista vaatii vallankaappausta

Moni Bolsonaron kannattaja kieltäytyy hyväksymästä vaalien tulosta ja väittää sitä väärennetyksi.

Rekkakuskit ja muut tukijat ovat tukkineet liikennettä eri puolilla maata usealla sadalla tiesululla. Esimerkiksi liikenne São Paulon suurkaupungin lentokentälle estettiin.

Bolsonaron tukijat vaativat maanantaina São Paulossa sotilaita tekemään vallankaappauksen. Kuva: Fernando Bizerra / EPA

Osa protestoijista on vaatinut sotilaita kaappaamaan vallan Brasiliassa.

Tiesulkuja purkamaan määrätyt liikennepoliisit ovat purkaneet monia sulkuja, mutta paikoin poliisien kerrotaan siirtyneen protestoijien tueksi.

– Olemme saaneet määräyksen olla tukenanne, yksi poliiseista sanoi mielenosoittajille Folha de S. Paulo -lehden julkaisemalla videolla (siirryt toiseen palveluun).

Toisaalla maassa liikennepoliisin kerrotaan julistaneen, ettei teitä tukkiville kuljettajille anneta sakkoja.

Oikeus vaatii poliisia purkamaan tiesulut. Kuvassa Bolsonaron tukijoita maanantaina tiesululla lähellä Nova Friburgoa. Kuva: Andre Coelho / EPA

Oikeus on Folha de S. Paulo -lehden (siirryt toiseen palveluun) mukaan määrännyt liikennepoliisin purkamaan tiesulut välittömästi ja asettanut liikennepoliisin päällikölle tunneittain kasvavan uhkasakon. Liikennepoliisin päällikköä Silvinei Vasquesia on uhattu myös erottamisella ja pidättämisellä.

Myös tiesulkuna olevien autojen omistajia on uhattu tunneittain kasvavilla sakoilla.

Folha de S. Paulon liikennepoliisista saaman tiedon mukaan poliisipäällikkö aikoo noudattaa määräystä tiesulkujen purkamisesta ja suuri määrä niistä olisi jo poistettu. O Globo -lehti (siirryt toiseen palveluun) uutisoi, että loputkin sulut aiotaan purkaa tiistain aikana.

Jotkut liikennepoliisit yrittivät puuttua vaaleihin äänestyspäivänä (siirryt toiseen palveluun) vaikeuttamalla Koillis-Brasiliassa Lulan kannatusalueilla asuvien äänestäjien pääsyä äänestyspaikoille pystyttämällä tiesulkuja.

Mitä ajatuksia juttu herätti? Voit keskustella aiheesta 2.11. kello 23:een saakka.

