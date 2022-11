Joukko rakkaushuijareita metsästää uhreja Suomesta – Google-kääntäjällä tehtailtujen viestien jälkeen tili voi olla tyhjä ja uhri syytteessä rikoksesta

Rakkaushuijaukset ovat lisääntyneet voimakkaasti Suomessa viime vuosina. Huijausten takana on ammattirikollisia, jotka ovat rakentaneet toimintaa varten ison organisaation. He osaavat taitavasti käyttää hyväkseen uhriensa haavoittuvuutta ja yksinäisyyden tunnetta.

Rikoskomisario Gunnar Golnick Hämeen poliisilaitokselta toteaa, että suurimmassa osassa tapauksista uhri saadaan ihastumaan ellei jopa rakastumaan huijariin. Tämän jälkeen uhrit ovat uskoneet mitä ihmeellisimpiin tarinoihin. Lopulta näihin liittyy rahan lähettäminen jonkin akuutin keksityn ongelman ratkaisemiseksi.

Uhrit ovat yleensä hyväuskoisia ja auttamishaluisia ihmisiä, jotka on saatu voimakkaan tunteen valtaan.

Vuoden 2022 tammi-kesäkuun välisenä aikana suomalaiset ovat menettäneet huijareille 10,8 miljoonaa euroa. Dokumentti- ja rakkaushuijauksiin tästä on päätynyt 3,8 miljoonaa. Finanssiala ry:n julkaisemasta tilastosta näkyy (siirryt toiseen palveluun), että ne ovat rahallisesti suurin verkkohuijausten muoto.

Talous romahti huijarin takia

Espoolaisen Henry Johanssonin epäilykset heräsivät tänä keväänä heti, kun hänen iäkäs äitinsä kertoi uudesta nettituttavuudestaan. Äidin tarinassa oli kaikki huijaukselle ominaiset piirteet: mies oli armeijan palveluksessa, ja hän oli joutunut lähtemään ulkomaille salaiselle työkomennukselle.

Huijari pitää uhriinsa yhteyttä viesteillä kuukausia, joskus jopa vuosia. Suhdetta uhriin muodostetaan kärsivällisesti ja taidokkaasti. Kuvituskuva. Kuva: Arash Matin / Yle

Äiti ei ollut tavannut miestä tai puhunut hänen kanssaan puhelimessa. Oli ainoastaan kirjoiteltu Whatsappin kautta.

Viestit luettuaan Johansson tajusi, että kyse on klassisesta huijaustapauksesta.

– Mies kirjoitti kömpelöllä suomen kielellä, joka oli selvästi Googlen kääntäjästä lähtöisin. Sanoin äidille, että kyseessä on huijari.

Äiti kielsi pontevasti lähettäneensä miehelle rahaa. Poika teroitti hänelle, että yhtään rahaa ei saa lähettää ja antoi asian olla.

Karu totuus paljastui muutaman kuukauden kuluttua. Äiti oli menettänyt säästönsä ja ottanut lisäksi velkaa auttaakseen huijariksi paljastunutta miestä. Äiti oli nyt käytännössä puilla paljailla.

Äiti on tehnyt asiasta rikosilmoituksen.

Poliisi: huijauksia tehtaillaan jatkuvasti

Rikoskomisario Jani Ortamala Sisä-Suomen poliisilaitokselta vahvistaa, että heillä on tutkittavana niin sanottu rakkaushuijaus. Tapauksen tutkintanimike on muun muassa törkeä petos. Asianomistajaa on saatu erehdytettyä siten, että hän on maksanut eri tileille yhteensä yli 100 000 euroa.

Romanssihuijauksissa viestejä vaihdetaan lähinnä tietokoneen ja älypuhelimen välityksellä. Tunteiden kohde suostuu harvoin puhumaan puhelimessa tai tapaamaan uhriaan. Kuvituskuva. Kuva: Eleni Paspatis / Yle

Uhriin on otettu alun perin yhteyttä Facebookin kautta ja saatu uskoteltua rahantarvetta erilaisin verukkein. Rahoja on maksettu kolmelle eri tilille, jotka ainakin osittain ovat ilmeisesti bulvaanien tilejä.

Ortamala ei voi vielä vahvistaa, kuuluuko kyseinen tapaus johonkin isompaan huijausten sarjaan, koska vastaavia tapauksia tehtaillaan lukuisten tekijöiden toimesta.

Osa uhreista syyllistyy tajuamattaan rikokseen

Sama huijari saattaa pyörittää Suomessa kahta tai kolmea uhria yhtä aikaa.

– Raha siirtyy ensin näiden uhrien tilien välillä, kunnes se lähtee jonkun tililtä ulkomaille, sanoo rikoskomisario Gunnar Golnick Hämeen poliisista.

Hän kertoo, että välietappina olevia tilinhaltijoita kutsutaan rahamuuleiksi. Vaikka tilien haltijat uskovat huijarin tarinoihin ja toimivat vilpittömästi, osa heistä syyllistyy rahanpesurikokseen, kun rahat kulkevat heidän tiliensä kautta.

Asiaan puuttuminen on vaikeaa, jos epäilee läheisensä olevan rakkaushuijauksen kohteena, toteaa Golnick.

– Lähes ainoa keino on koettaa saada uhri ymmärtämään, että kyse on huijauksesta eikä mistään todellisesta rakkaudesta.

Rahan jäljet katoavat ulkomaille

Uskomattoman upea uusi nettirakkaus voi vaikuttaa siltä, että se on liian hyvää ollakseen totta. Mikäli tällainen tunne iskee, kyseessä onkin todennäköisesti huijari, toteaa rikoskomisario Gunnar Golnick.

Rikoskomisario Gunnar Golnick kertoo, että jos rahat ehtivät siirtyä ulkomaille, niiden jäljittäminen ja takaisin saaminen on lähes mahdotonta. Kuva: Mika Moksu / Yle

Useimmiten huijareille lähetetyt rahat katoavat lopullisesti. Jos pankki ei onnistu jäädyttämään tilisiirtoja nopeasti, rahat siirtyvät ulkomaille.

– Ulkomailla rahan jäljet loppuvat ja varsinaisia tekijöitä ei tulla saamaan rikosvastuuseen. Ehkä väliportaita voitaisiin saada.

Varoituksista huolimatta rakkaushuijaukset ovat tulleet osaksi arkea poliisin työssä.

– Viimeksi eilen aamulla kirjattiin rikosilmoitus, jossa ihmiseltä oli saatu huijattua rahaa lupauksilla, kertoo Golnick.

Rakkaushuijareiden uhreja tulee entistä enemmän poliisin tietoon. Rikoskomisario Gunnar Golnick Hämeen poliisilaitokselta kertoo, että näiden rikosten tutkinta on erittäin hankalaa, ja menetettyjä rahoja ei yleensä saada takaisin. Toimittaja on Mika Moksu.

