Analyysi: Tänään Egyptissä alkava ilmastokokous on erilainen kuin ennen – siellä kuplii repivä kiista, mutta se ei liity päästöjen vähentämiseen

Ihmiset kahlaavat Pakistanissa, joka on rankkasateista ja vuoristojäätiköiden sulamisesta syntyneiden tulvien peittämä.

– En kiistä etteikö päästöjen vähentäminen olisi tärkeää. Mutta se on vain tarina menneisyyden epäonnistumisesta: tehtyjä lupauksia ja petettyjä lupauksia.

Lainaus on bangladeshiläisen Saleemul Huqin suusta. Hän puhui kehitysyhteistyöjärjestö Fingon tilaisuudessa pari viikkoa sitten.

Professori ja suuren ilmastoinstituutin ICCCAD:in johtaja Huq on toiminut vuosia kehitysmaita edustavien ilmastoneuvottelijoiden sparraajana.

Suorasukaiset sanat kertovat asetelmasta, joka on edessä tänään alkavissa YK:n ilmastoneuvotteluissa Egyptissä.

Tässä kokouksessa ei nimittäin enää puhuta pelkästään ilmastopäästöjen vähentämisestä ja siitä, säilyykö Pariisin sopimukseen kirjattu 1,5 asteen tavoite.

Suurin dramatiikka on muualla – ainakin, jos asiaa kysyy kehittyvien maiden edustajilta.

Heidän äänellään puhuu muun muassa Huq, ja hänellä on Egyptiin suuntaavalle neuvotteluväelle selvä viesti:

– Seuraavaksi ratkaistaan se, miten hoidamme ilmastonmuutoksen seuraukset eli vahingot ja menetykset.

Toisin sanoen, seuraavaksi ilmastokokousten agendalle pitää Huqin mukaan nostaa ilmaston lämpenemisen aiheuttamat tuhot.

Ja erityisesti se, kuka ne maksaa.

Saleemul Huq on bangladeshiläinen professori ja ilmastoinstituutin johtaja. Kuva: ICCCAD

Egyptin kokous on käännekohta YK:n ilmastokokousten historiassa.

Se on ensimmäinen kokous, jossa varsinaista vääntöä itse ilmastosopimuksesta ei enää juuri käydä.

Kaikkien maailman maiden yhteinen sopimus sinetöitiin vuosien kiistelyn jälkeen vuonna 2015 Pariisissa.

Sen jälkeen neuvoteltiin kuusi vuotta sopimuksen säännöistä. Niissä päätettiin muun muassa, miten maat raportoivat ilmastosopimuksen velvoittamista päästövähennyksistä.

Piste massiiviselle sääntökirjalle laitettiin viimein vuosi sitten Glasgow'ssa. Pariisin ilmastosopimus taas tuli virallisesti voimaan toissa vuonna.

Kokoukset jatkuvat, mutta niiden luonne muuttuu.

Tulevaisuudessa seurataan maiden antamia lupauksia päästöjen vähentämisestä, että sopimuksen tavoite, alle kahden asteen lämpeneminen pysyisi edes jotenkuten näköpiirissä.

Ja sitten ovat entistä ärhäkämmät kehitysmaat.

Vaatimus ilmastotuhojen korvaamisesta ei ole uusi. Kehittyvät maat ovat ajaneet sitä ilmastokokouksissa 1990-luvulta saakka.

Paine on kuitenkin kasvanut sitä mukaa kun tuhot ovat lisääntyneet.

Viime vuosina on tullut selväksi, että lämpenemisen aiheuttamat luonnonkatastrofit ja peruuttamattomat ympäristönmuutokset ovat jo täällä.

Euroopassakin on koettu tulvia, jotka ovat vaatineet ihmishenkiä.

Karuimpia seuraukset ovat kuitenkin globaalissa etelässä. Ilmeisin esimerkki on Pakistan, jossa rankkasateet ja vuoristojäätiköiden sulaminen ovat peittäneet kolmanneksen koko maasta veden alle.

Emilia Runeberg on kehitysyhteistyöjärjestö Fingon ilmastoasiantuntija. Kuva: Petteri Sopanen / Yle

Tänä vuonna kokous pidetään lisäksi Afrikassa. Siellä asetelma on selvä.

Rikkaat teollisuusmaat ovat aiheuttaneet leijonanosan ilmastopäästöistä. Paljon vähemmän päästäneet köyhät maat taas kärsivät niiden vakavimmat seuraukset.

Niiden näkökulmasta ei ole enää kyse ilmastopäästöistä.

– Ilmastonmuutoksen vaikutukset ovat niin rajut. Afrikan maat käyttävät jo nyt peräti 5–15 prosenttia bruttokansantuotteestaan niihin vastaamiseen, ilmastoasiantuntija Emilia Runeberg Fingosta sanoo.

Meni vuosia, että kehitysmaat eivät onnistuneet saamaan menetyksiin ja vahinkoihin liittyvää aihepiiriä ilmastokokousten viralliselle asialistalle lainkaan.

Viime aikona on kuitenkin tapahtunut pientä edistystä.

Glasgow'n ilmastokokouksessa aihe nousi pinnalle kehittyvien maiden ja Kiinan muodostaman maaryhmän puskemana. Lopulta päätettiin perustaa dialogi, jossa siitä luvataan keskustella kahden vuoden ajan.

Runeberg sanoo, että kehitysmaiden mielestä se on pelkkä “keskustelukerho”, jolla ole valtaa päättää kaikkein tärkeimmästä: rahasta.

Egyptissä kehitysmailla ja Kiinalla on teollisuusmaille jälleen selkeä vaatimus. Ne haluavat kokonaan uuden rahoitusmekanismin, jonka kautta teollisuusmaat korvaisivat tuhoja kehitysmaille.

Äänenpainot ovat koventuneet, ja tällä kertaa lobbaus on myös onnistunut. Viesti vaatimuksesta on mennyt valtavirtamediassa läpi.

Runebergin mukaan kulisseissa kytee turhautumista, epätoivoa, raivoa ja vahva epäoikeudenmukaisuuden kokemus.

– Ilmastonmuutoksen eriarvoistava kehityskulku on ollut nopea, hän sanoo.

Riita voi olla edessä jo ilmastokokouksen ensimmäisenä päivänä, Saleemul Huq varoittaa. Silloin päätetään, mitä kaksiviikkoisen kokouksen asialistalle päätyy.

– Jos menetysten ja tappioiden rahoitus ei päädy sinne, ilmastokokous on epäonnistunut ennen kuin se alkoikaan, Huq sanoi Fingon tilaisuudessa.

Rahat ovat kuitenkin yhä kovassa vastatuulessa.

Kokouksen suurimpiin pelureihin kuuluvat EU ja Yhdysvallat vastustavat kokonaan uuden rahahanan avaamista.

Syy on yksinkertainen: sellaisia rahoja ei yksinkertaisesti ole.

– Onko paras ratkaisu, että perustetaan uusi rahasto silloin, kun ei ole tietoa, mistä uudet rahat tulisivat? Siitä olemme joidenkin maiden kanssa eri mieltä, ilmastoyksikön johtaja Outi Honkatukia ympäristöministeriöstä muotoilee.

Honkatukia on yksi EU:n kolmesta pääneuvottelijasta ilmastokokouksessa.

Hän sanoo, ettei EU ole eri mieltä kehitysmaiden rahantarpeesta. EU:n kanta sen sijaan on, että apu olisi syytä hoitaa perille esimerkiksi humanitaaristen järjestöjen kautta.

– Silloin kun hurrikaani iskee, halutaan varmasti, että Punainen Risti on siellä paikan päällä eikä ilmastokokouksen virkahenkilö.

Outi Honkatukia on yksi EU:n kolmesta pääneuvottelijasta YK:n ilmastokokouksessa. Kuva: Mikko Koski / Yle

Ikävää rahapuhetta on luvassa ilman kehitysmaiden uusia vaatimuksiakin.

Jo vuonna 2009 päätettiin, että teollisuusmaat ohjaavat 100 miljardia dollaria kehitysmaiden ilmastotoimiin vuodesta 2020 alkaen. Raha piti jakaa tasan päästöjen vähentämiseen ja ilmastonmuutoksen seurauksiin sopeutumiseen.

Teollisuusmaat eivät kuitenkaan ole lunastaneet lupaustaan.

Tuore tilasto kertoo, että ensimmäisenä vuonna rahaa kertyi vain reilut 80 miljardia. Tiedossa on, ettei tavoitteeseen ole päästy vielä tänäkään vuonna.

Mutta vaikka rahat saataisiin kasaan, sopeutuminen on eri asia kuin vääjäämätön menetys tai tuho. Tulvavallien rakentaminen viljelysmaiden pelastamiseksi on monilla alueilla jo liian myöhäistä.

Hirmumyrskyt riehuvat, vaikka lämpeneminen on edennyt esiteollisista ajoista vasta reilun asteen verran.

Vuosittain julkaistava raportti kertoi jo tutuksi tulleen viestin: maiden tämän hetkiset lupaukset eivät ole Pariisin ilmastosopimuksen alle kahden asteen rajan kanssa. Ne johtavatsen sijaan 2,6 asteen lämpenemiseen.

Edes kunnianhimoisimpiin lukeutuvan EU:n sitoumus vähentää päästöjään vähintään 55 prosenttia vuoden 1990 tasoon verrattuna ei ole Pariisin sopimuksen tavoitteeseen nähden riittävä.

Outi Honkatukia on yhtä mieltä siitä, että poliittisen huomion pitää olla juuri ilmastotuhoissa, vaikka uutta rahaa ei juuri tässä kokouksessa irtoaisikaan.

– Se on perusteltua, kun katsoo mitä tänäkin vuonna on tapahtunut. Katastrofit ovat lisääntyneet. Akuutti ilmastokriisi on täällä, tässä ja nyt.

Runeberg sanoo, että kehittyvien maiden edustajat uskovat teollisuusmaiden pelkäävän.

– Jos teollisuusmaat myöntäisivät korvausvelvollisuutensa kehittyville maille, kiihtyvän ilmastonmuutoksen hintalappu olisi pian todella iso. Tällä hetkellä kuitenkin kehittyvien maiden köyhät maksavat suurimmat kustannukset, jopa hengellään.

Intian pääministeri Narendra Modi (vas.) kertoi Glasgow'n ilmastokokoukessa maansa hiilineutraalisuustavoitten. Kuvassa oikealla Britannian entinen pääministeri Boris Johnson. Kuva: Phil Noble / AFP

Selvää on, että Egyptin ilmastokokouksesta tulee poikkeuksellisen jännitteinen. Sitä kehystävät sota, energiakriisi ja raju hintojen nousu.

Paikalla on muun muassa joukko maita, jotka eivät ole tuominneet Venäjän hyökkäystä Ukrainaan. Myös Venäjä on itse mukana ilmastoneuvotteluissa.

Kokouksen valmistelu on ollut riitaista. On nähty muun muassa ulosmarssi venäläisneuvottelijoiden pitämien puheenvuorojen jälkeen.

Egypti on vedonnut kokouksen osanottajiin, että geopoliittiset jännitteet pidettäisiin ilmastoneuvottelujen ulkopuolella, mutta myös maa itse tuo mukaan omat ristiriitansa.

Kansainvälisen ilmastodiplomatian näyttämö on tänä vuonna ihmisoikeusrikkomuksista tunnettu sotilasdiktatuuri. Se on väläyttänyt ennakkoon muun muassa rajoittavansa kansalaisjärjestöjen osallistumista ilmastokokoukseen.

Brittien isännöimää Glasgow'n kokousta juhlittiin vuosi sitten onnistumisena.

Lopullisen sääntösovun lisäksi siellä laadittiin useita ilmastotoimia vauhdittavia aloitteita. Lisäksi maailman kolmanneksi suurin ilmastopäästäjä Intia saapui kokoukseen lausumaan julki siihen saakka uupuneen hiilineutraalisuustavoitteensa.

Pariisin sopimuksen 1,5 asteen tavoite saatiin pysymään hengissä.

Tänäkin vuonna ilmastokokouksen onnistumisen mittari on, pysyykö ilmastosopimuksen tärkeimmässä tavoitteessa jokin elämän liekki.

Mutta sen rinnalle on tullut toinenkin mittari. Näin arvioi myös YK:n pääsihteeri António Guterres.

Guterresin mukaan rikkaiden ja köyhien maiden välinen kuilu on alkavan kokouksen tärkein puheenaihe.

Rikkaat länsimaat ovat epäonnistuneet päästöjen vähentämisessä ja pettäneet lupaukset sopeutumiseen tarkoitetusta rahasta kehitysmaille, YK:n korkein virkamies sanoi The Guardianin mukaan (siirryt toiseen palveluun).

Siksi niiden pitäisi Guterresin mukaan solmia "historiallinen sopimus" köyhien maiden kanssa.

Hänen mielestään kysymystä köyhien maiden menetyksistä ja tappioista on vain siirretty eteenpäin.

– Nykyinen ilmastopolitiikka johtaa katastrofiin. Emme voi muuttaa tilannetta, jos sopimusta kehittyvien maiden ja teollisuusmaiden välillä ei laiteta kuntoon, Guterres sanoi.

