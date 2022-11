KRP:n tiedustelutiedoissa on viitteitä aseiden päätymisestä Ukrainasta rikollisille – poliisi korostaa, että kyse ei ole aseavusta

Keskusrikospoliisi haluaa tarkentaa antamiaan tietoja, joiden mukaan Ukrainaan toimitettuja aseita on päätynyt rikollisille Suomessa ja muissa maissa.

KRP:n rikosylikomisario Christer Ahlgren kertoi Ylelle sunnuntaina julkaistussa haastattelussa, että keskusrikospoliisin hallussa on nyt tiedustelutietoihin perustuvia viitteitä aseiden päätymisestä Suomeen rikollisille.

– Meillä on merkkejä siitä, että näitä aseita on jo Suomessa, Ahlgren sanoi haastattelussa.

Maanantaina Ukrainan sisäministeriö julkaisi lausunnon, jossa tietoja väitettiin valeuutiseksi.

Keskusrikospoliisin apulaispäällikkö Markus Välimäki haluaa tehdä selväksi, että poliisilla ei ole näyttöä siitä, että aseavun piirissä olevia aseita olisi salakuljetettu Ukrainasta Suomeen.

Ylen haastattelussa Ahlgren ei kuitenkaan puhunut aseavusta vaan Ukrainaan toimitetuista aseista. Välimäen mukaan tiedustelutiedossa on viitteitä Ukrainaan toimitettujen aseiden kulkeutumisesta Ukrainasta Suomeen.

– Meillä on viitteitä, joita selvitetään. Nämä viitteet perustuvat tiedustelutietoon, joita ei ole mahdollista tässä enempää avata tai yksilöidä, Välimäki sanoo.

– Meillä ei ole tiedossa, että avustusaseita olisi päätynyt rikollisille.

Keskusrikospoliisin apulaispäällikkö Markus Välimäki. Kuva: Keskusrikospoliisi

KRP ei erittele tiedustelutietojaan

Ylen haastattelussa Ahlgren sanoi myös, että Ukrainalle toimitettuja aseita on löydetty myös Ruotsista, Tanskasta ja Hollannista. Välimäen mukaan KRP:llä on tiedustelutiedosta saatuja viitteitä asiasta mutta ei halua mennä niiden yksityiskohtiin, sillä kyse on rikostiedustelutiedosta.

– Meidän asiantuntijamme on näin kommentoinut, enkä minä lähde siitä mitään muuttamaan tai siihen mitään lisäämään, Välimäki sanoo.

Rikosylikomisario Christer Ahlgren johtaa KRP:n järjestäytyneen rikollisuuden tiedusteluyksikköä. Välimäki ei halua kiistää tai vahvistaa Ahlgrenin kommenttien sisältöä.

– Minun tulkintani mukaan kyse on enemmän tiedustelutiedon pohjalta tehdystä asiantuntijanäkemyksestä, Välimäki sanoo.

Kyse ei laajamittaisesta ilmiöstä

Välimäen mukaan KRP haluaa nimenomaan oikaista julkisuudessa muotoutunutta kuvaa, jonka mukaan avustusaseita olisi päätynyt suomalaisen järjestäytyneen rikollisuuden haltuun.

Välimäki korostaa myös, että KRP:n tiedustelutiedoista saamat viitteet eivät kerro mistään laajamittaisesta ilmiöstä.

– Mitään syytä huoleen ei ole.

Välimäen mukaan KRP ei myöskään missään nimessä halua antaa kuvaa, että sen mielestä Ukrainan viranomaiset jotenkin mahdollistaisivat aseiden päätymisen vääriin käsiin.

– Järjestäytynyt rikollisuus on äärimmäisen ketterä tilanteissa, joissa he voivat saada aseita. Kyse on siis siitä, että he ovat siihen kyvykkäitä eikä niin, että Ukrainan viranomaiset jotenkin mahdollistaisivat sen, Välimäki sanoo.

Aseiden päätyminen konfliktialueilta vääriin käsiin on hyvin tavanomainen ilmiö, jota myös KRP seuraa tarkasti.