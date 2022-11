Ari Enqvist on ollut 27 vuotta alalla, jossa on erikoinen työvoimatilanne: Paikkoja on auki 700, mutta työttömiä 500

Suomessa on ammatteja, joissa työttömät ja avoimet työpaikat eivät kohtaa. Erityisopettaja on yksi niistä.

Ensin myytit roskiin.

Nuorten ongelmat eivät ole aiempaa hankalampia, uskoo erityisluokanopettaja Ari Enqvist.

– Oppimisvaikeuksista tiedetään nykyään enemmän. Niitä osataan diagnosoida paremmin, eli löydetään syitä haastavan käytöksen takaa, hän sanoo.

– Mun mielestäni siitä tulee se harha, että nuoret olisivat vaikeampia. Itse ajattelen, että nuoret ovat suurin piirtein samanlaisia.

Kuva: Esa Syväkuru / Yle

Vantaalaisessa Havukosken yläkoulussa työskentelevä Enqvist tiesi jo nuorena haluavansa opettaa työkseen.

Kun hän kohtasi tuen tarpeessa olevia nuoria, hän tiesi että tässä se olisi.

– Pystyn auttamaan oppilaita, jotka tarvitsevat tukea. Se puhutteli itseäni.

Nyt takana on 27 vuotta työtä alan töitä. Ammatti on haastava, mutta valintaa ei ole tarvinnut katua siinäkään mielessä, että työpaikka on varma.

– Tällä alalla ei tarvitse työttömyyden pelkoa kohdata.

Samaan aikaan 500 työtöntä ja 700 paikkaa auki

Enqvistin alaa vaivaa silti outo tilanne.

Avoimia työpaikkoja on runsaasti, mutta kummallista on, että myös työttömiä erityisopettajia on paljon.

Vuoden 2022 tammi–elokuussa erityisopettajille oli avoimia työpaikkoja työnvälityksessä keskimäärin noin 700. Samana ajanjaksona työnvälityksen rekisterissä oli keskimäärin 500 työtöntä erityisopettajaa.

– Jos on 700 avointa työpaikkaa, niin se tarkoittaa sitä että ammattiryhmässä on ihan suoranainen työvoimapula, sanoo alivaltiosihteeri Elina Pylkkänen työ- ja elinkeinoministeriöstä (TEM).

Kuva: Esa Syväkuru / Yle

Eli työttömänä olevat eivät työllisty, mutta työllistyneillä on Suomen parhaisiin kuuluvat mahdollisuudet pitää työpaikkansa.

Hakijoita voivat karkoittaa isommat elinkustannukset kasvukeskuksissa, joissa paikkojakin on auki eniten. Näin arveli opettajien ammattijärjestön OAJ:n tutkija Vesa Ilves Ylen jutussa tiistaina.

Tämä olisi klassinen kohtaanto-ongelma: tarjolla oleva työpaikka on eri paikassa, kuin mihin olisi itse valmis muuttamaan. Toimenkuva on haastava ja vaatii oikeanlaisia persoonia, eikä noin 3 500–4 000 euron keskipalkkakaan toimi sisäänheittäjänä.

TEM:n Pylkkäsen mukaan "väärissä paikoissa sijaitsevien työpaikkojen" ongelmaan on olemassa pieniä lääkkeitä, kuten kakkosasuntoon saatava verohuojennus. Myös osa työnantajista yrittää auttaa vaikkapa muuttokuluissa.

Kyse on pätevyyksistä, sanoo Enqvist

Havukosken koulun erityisluokanopettajalla Ari Enqvistillä on oman kokemuksensa perusteella vielä yksi selitys.

– Tämä ei ole suojattu ammattinimike, vaan kuka tahansa joka on työskennellyt erityisopettajana voi käyttää sitä ammattinimikettä. Mutta se ei vielä tarkoita, että sulla olisi koulutus erityisopettajaksi.

Avoimena olevien virkojen täyttöön taas tarvittaisiin muodollista koulutusta.

– Sama pula on ollut niin kauan kuin olen itse ollut opettaja. Täällä Etelä-Suomessa sellainen 30–40 prosenttia erityisluokan viroista on aina sellaisia, joihin ei vain saada vakituista täyttöä.

Enqvistin ratkaisu olisi lisätä koulutusta.

Työ ei ole nykyään yksinäistä puurtamista vaan ryhmätyötä, jossa isoin palkinto on saada oppilas eteenpäin erityisesti teini-iän kuohujen keskellä.

– Se oppilaan kohtaaminen ja että saa olla mukana siinä muutosprosessissa, se on erityisen palkitsevaa, Enqvist sanoo.

– Sehän ei ole minun ansiotani että oppilas muuttuu. Muutos tehdään yhdessä oppilaan ja hänen vanhempiensa kanssa.

