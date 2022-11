Analyysi: Olisitko valmis maksamaan Twitterin käytöstä?

Kuva: Rafael Henrique/SOPA Images/Shutterstock/All Over Press

Sininen symboli käyttäjän nimen perässä kertoo, että tili on aito. Jatkossa merkki maksaa.

Miljardööri Elon Muskin kausi Twitterin ohjaksissa on kestänyt vajaan viikon – ja tunnelma on vähemmän kuin leppoisa. Pomoille on annettu potkut, ja jos koodarit lipsuvat Muskin asettamasta määräajasta, heidätkin irtisanotaan (siirryt toiseen palveluun).

Mainostajille Musk vakuuttaa, että Twitter haluaa olla luotettava mainosalusta eikä mikään törkytehdas (siirryt toiseen palveluun). Toisaalta, hän itse levitti Twitterissä valeuutista, jonka mukaan edustajainhuoneen puhemies Nancy Pelosin puolisolle vakavia vammoja aiheuttanut pahoinpitelijä oli miesprostituoitu (siirryt toiseen palveluun).

Twiitti on myöhemmin poistettu. "Chief Twitiksi" itseään kutsuvalla Muskilla on selvästi vaikeuksia sopeutua uuteen rooliinsa.

Twitter-käyttäjien piirissä oli havaittavissa tyytymättömyyttä jo Muskin taannoisten Ukraina-lausuntojen vuoksi. Suomessa esimerkiksi Jari Sarasvuo ja Marimekon hallituksen puheenjohtaja Mika Ihamuotila ilmoittivat myyvänsä Teslansa (siirryt toiseen palveluun).

Auton vaihtaminen on helppoa, mutta mikä korvaisi Twitterin?

Facebook suosii enemmän perhe- ja ystäväpiirien ajatustenvaihtoa. Twitterissä voit seurata ketä haluat.

Instagramiin lähetetään kuvia ja lifestyle-postauksia, Twitterissä ollaan ajankohtaisissa aiheissa.

LinkedIn on pyhitetty työasioita varten – Twitterissä on enemmän vapauksia.

Redditissä keskustelu velloo laidasta laitaan, kuten Twitterissäkin – mutta siellä ei rakenneta henkilöbrändiä.

Twitterin vaihtoehdoksi ehdotellaan avoimen lähdekoodin Mastodon-alustaa. Vaihtamisen kynnys on kuitenkin korkea, jos käyttäjän on ensimmäiseksi valittava suosikkipalvelimensa ja sen jälkeen odotettava hakemuksen hyväksymistä.

Mastodonista tuleekin mieleen somepalvelu Parler. Sinne Twitteriin pettyneet äärikonservatiivit ja sananvapausfanaatikot ryntäsivät suurin joukoin Yhdysvaltain edellisten presidentinvaalien aikoihin. Arvioiden mukaan Parlerilla on nykyisin alle miljoona aktiivista käyttäjää (siirryt toiseen palveluun) kuukaudessa.

Twitterillä on kuukausittain satoja miljoonia aktiivisia käyttäjiä.

Tällä kertaa Twitter-boikotin puuhaajat edustavat todennäköisesti toisenlaista poliittista näkemystä. Kriittisen käyttäjämassan synnyttäminen on kuitenkin yhtä vaikeaa kuin aiemminkin.

Olisitko valmis maksamaan Twitteristä?

Pidän epätodennäköisenä, että Twitter kaatuisi Elon Muskia vastaan suunnattuihin boikotteihin. Suurempi uhka voi olla Muskin oma suunnitelma ryhtyä laskuttamaan Twitterin käytöstä.

Musk kaavailee parinkymmenen euron kuukausimaksua, joka kohdistuisi varmennetun Twitter-tilin käyttäjiin. Varmennettu tili tarkoittaa, että kyseinen henkilö on todistetusti se, joka hän väittää olevansa.

Jatkossa tuon palvelun hinta olisi verkkolehti Vergen mukaan 20 dollaria kuussa (siirryt toiseen palveluun). Pakettiin kuuluisi eräitä muitakin lisäominaisuuksia, joita Twitter on tähän asti tarjonnut viiden dollarin kuukausihinnalla Pohjois-Amerikkassa, Australiassa sekä Uudessa Seelannissa.

Ovatko käyttäjät valmiita maksamaan?

Kirjailija Stephen Kingin nimen perässä on sininen symboli, joka kertoo, että tili on aito. King ei aio siitä maksaa.

– 20 dollaria kuussa, sinisestä merkistä? Heidän pitäisi maksaa minulle, hän kirjoittaa.

Elon Musk vastaa Kingille, että Twitterin on löydettävä uusia tulonlähteitä mainostulojen oheen.

Tämä pitää mitä suurimmassa määrin paikkansa. Muskin Twitter-kauppa kasvatti yhtiön velkataakkaa noin 13 miljardilla dollarilla. New York Times laskee (siirryt toiseen palveluun), että Twitterin korkomenot paisuvat tämän vuoksi viime vuoden noin 50 miljoonasta dollarista jopa miljardiin dollariin.

Se on melkoinen rasite tappiolliselle yhtiölle.

Erikoinen ristiriita: Anonymiteetti vs tunnistaminen

Elon Musk näyttää toivovan, että entistä useampi Twitterin käyttäjä varmentaa tilinsä. Ja jatkossa myös maksaa siitä.

Hän kirjoittaa Kingille, että uudistus on ainut keino voittaa botit ja trollit.

Ajatus ei ole uusi. Jo keväällä Musk linjasi, että Twitterin tulisi autentikoida kaikki ihmiset (siirryt toiseen palveluun). Näin voitaisiin torjua botteja ja trolleja. Se oli ristiriitainen viesti henkilöltä, jota pidetään äärimmäisen sananvapauden puolestapuhujana.

Lausahdus huolestutti Electronic Frontier Foundationin (siirryt toiseen palveluun) ja Fight for Futuren (siirryt toiseen palveluun) kaltaisia tahoja, joille internetin anonymiteetti on tärkeä arvo.

Musk lupaa selittää asiaa ennen kuin uudistus otetaan käyttöön.

Alla olevassa äänikatkelmassa YleX:n toimittaja Anni Saastamoinen käy läpi Twitter-kaupan taustat ja kysyy, miten Elon Muskin valtaannousu vaikuttaa kuuntelijoiden Twitterin käyttöön.

Voit keskustella aiheesta 2.11. klo 23 saakka.

Lue myös:

Analyysi: Elon Musk ottaa Twitterin komentoonsa vastentahtoisesti – nyt jännitetään Donald Trumpin paluuta ja lähes rajatonta sananvapautta