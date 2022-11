Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla.

Niinä päivinä Talvivaaran viestintäpäällikkö Olli-Pekka Nissinen ehti käydä kotona vain nukkumassa. Nissinen oli usein Talvivaaran kasvot julkisuudessa kipsisakka-altaan vuodon aikana. Hän sai kokea kainuulaisten pahan olon joskus kaupassa ja lentokentällä.

– Onko se sitten päälle käymistä vai mitä, jos tullaan 10 sentin päähän. Totta kai se henkilöityi, kun naama oli tuttu.

Talvivaaran ympäristöongelmat pölyineen, hajuineen ja suoloineen olivat olleet jo esillä aiempina vuosina, mutta 11 päivää kestänyt kipsisakka-altaan vuoto sai jopa sellaisen ulottuvuuden, että Eesti Päevaleht halusi juttukeikalle Talvivaaraan, koska Virossa oli noussut huoli Itämeren saastumisesta, vaikka kyse oli paikallisesta ympäristöonnettomuudesta.

Se sai kuitenkin niin paljon julkisuutta, että vuoto kiinnosti Nissisen mukaan myös Ruotsissa ja Britanniassa.

Suomalainen media julkaisi Talvivaarasta marras–joulukuussa ympäristöministeriön mediaseurannan mukaan yli 5 000 uutista ja artikkelia, mikä on valtava määrä. Mediamylläkkä ja kainuulaisten kiukku tapahtuneesta ilmeni jopa työpaikka- tai koulukiusaamisena.

– Ne olivat surullisia tapauksia. Eräässä yläkoulussa luonnontieteiden opettaja oli todennut luokassa, että yhtiön insinöörien kemian osaaminen on nelosen tasoa. Ja samaan aikaan luokassa oli useita kaivosyhtiön työntekijöiden lapsia, kertoo Nissinen.

Helpolla eivät päässeet viranomaisetkaan. Talvivaaran toimintaa valvoneen Kainuun ely-keskuksen silloinen kaivosvalvonnan ylitarkastaja Sari Myllyoja teki seitsenpäiväistä viikkoa ja pitkiä päiviä, eikä päässyt eroon tilanteesta muulloinkaan.

– Jokainen sai varmasti vapaa-ajallakin kysymyksiä, että mitä meillä on tapahtunut, mitä on tehty ja kuka on vastuussa.

Vuodon aikana nähtiin myös mielenosoituksia. Kainuun ely-keskuksen ylijohtaja Kari Pääkkösen kasvokuva oli kiinni rummussa, jota aktivistit löivät ely-keskuksen edessä. Masinoitu viestitulva tukki ely-keskuksen sähköpostit (siirryt toiseen palveluun) ja hidasti asioiden hoitamista (Ilta-Sanomat).

– Silloin viestintä oli vielä paljon hitaampaa kuin nyt, mutta kyllähän viraston keskukseen tuli paljon yhteydenottoja ja puhelinsoittoja eri ihmisille. Kyllähän se oli omanlaistansa sirkusta, muistelee Myllyoja.

Ympäristöministeriön silloisen kansliapäällikön Hannele Pokan mukaan myös ministeriö sai osan viesteistä. Nyt jälkeenpäin Pokka arvioi, että julkisuus sai isot mittasuhteet, koska Talvivaara oli kotimainen, siihen oli uskottu ja ihmiset omistivat sen osakkeita.

– Tähän alettiin suurin toivein, oli paljon positiivista ajattelua. Kun siinä petyttiin näin pahasti, eikä meillä ollut ollut kaivosonnettomuuksia, oli se suomalaisille aikamoinen järkytys, että näin voi tapahtua.

Talvivaaran kipsisakka-altaan vuoto kuumensi 10 vuotta sitten tunteita. Ville Kinnunen selittää videolla, mitä silloin tapahtui.

Väärin käytetty allas

Elementit vuodolle alkoivat rakentua jo paljon aiemmin. Kipsisakka-allas on tarkoitettu kipsisakalle, mutta Talvivaara oli varastoinut siihen metallipitoista liuosta, koska kaivosalueella oli liikaa vettä. Miksi?

Talvivaaralla oli huomattavia ongelmia alusta alkaen, lopulta niistä muodostui monimutkainen ketju, joka eskaloitui vuotoon ja vauhditti yhtiön alamäkeä.

Hyvin tiivistetysti Talvivaaran tuotanto toimi näin: louhittu malmi murskattiin ja kasattiin valtaviin kasoihin, joista metallit liuotettiin irti veden, mikrobien ja rikkihapon liuoksella. Liuoksesta metallit saostettiin metallisulfideiksi. Neutraloinnin jälkeen liuos kiersi uudelleen kasoihin metalleja liuottamaan.

Yhtiön alkuaikoina malmin murskaus ei toiminut suunnitellusti, mikä aiheutti liuotuskasojen osittaisen kivettymisen. Kun liuotuskasat toimivat, ne ovat lämpimiä ja haihduttavat liuoksessa olevaa vettä. Prosessi ei siis toiminut kunnolla, eivätkä kasat haihduttaneet, joten sekä liuoskierrossa että Talvivaaran koko kaivosalueella oli liikaa vettä.

Vuosi 2012 oli poikkeuksellisen sateinen (siirryt toiseen palveluun) (Ilmatieteen laitos). Suurimmat sademäärät saatiin muun muassa Kainuussa, mikä lisäsi veden määrää alueella entisestään. Talvivaara korotti kipsisakka-allasta, jotta se sai lisää tilaa vesille. Yhtiö joutui varastoimaan vettä myös louhokseen, eli samalla se hankaloitti omaa tuotantoprosessiaan, koska malmin louhinta keskeytyi.

Talvivaara yritti palata normaaliin prosessiin ja alkoi laittaa syyskuussa 2012 kipsisakka-altaaseen väliaikaiseen säilytykseen hapanta metalliliuosta liian täydestä metallien talteenoton liuoskierrosta. Lupaa säilytykseen ei ollut. Tarkoitus oli saada louhoksessa ollutta vettä kiertoon ja päästä louhimaan. 4. marraskuuta kipsisakka-altaan pohjakalvo repesi.

Onnettomuustutkintakeskuksen (OTKES) mukaan kalvo ei kestänyt veden painetta (siirryt toiseen palveluun).

Talvivaaran viestintäpäällikkönä ollut Nissinen ei halua vähätellä tapahtunutta, mutta media oli hänen mielestään mukana luomassa katastrofimielialaa. Eikä hän ole ainoa, joka ajattelee niin.

Medialla oli vaikeuksia mittakaavan kanssa

OTKES kiinnitti raportissaan huomiota median välittämään kuvaan vuodosta: “Median laajalti esittämä ympäristökatastrofinäkemys oli ristiriidassa viranomaisten tilannekäsityksen kanssa. Viranomaiset valtioneuvostotasolla totesivat yhteisesti useaan kertaan, että kyseessä ei ole suuronnettomuus, josta aiheutuisi vaaraa ihmisten terveydelle.”

Kaivosten mediajulkisuudesta vuonna 2019 tohtoriksi väitellyt Aki Harju selittää suurta mediahuomiota sillä, että Talvivaaran ongelmia oli käsitelty kriittisesti jo aiemmin. Media oli jo valmiiksi herkistynyt Talvivaaran tapahtumille. Kun jotain kielteistä paljastuu, asiaa aletaan seurata tarkkaan kaikissa medioissa. Toimittajat seuraavat myös muiden medioiden uutisia ja reagoivat niihin nopeasti.

– Syntyy uutisaalto ja paljastushuuma. Niillä on yhteys yleisön kokemuksiin ja ajattelutapoihin. Kun huuma on käynnissä, yleisön käsitys aiheen painoarvosta korreloi uutisoinnin volyymin kanssa.

Toimittajana itsekin aiemmin työskennellyt Harju sanoo, että kielteinen uutisointi ruokkii aina itseään. Aiheen käsittely aktivoi yleisöä ottamaan osaa keskusteluun, joka taas ohjaa tulevia aihe- ja näkökulmavalintoja.

– Medialla on taipumus paisuttaa asioita ja vaikuttaa siihen, miten vaikkapa kaivosteollisuudesta ajatellaan.

Harjun mukaan tutkimuksissa on havaittu, että uutisaaltotilanteissa median itseidentifikaatio vääristyy ja yhteys todellisiin tapahtumiin heikentyy.

– Median pitäisi representoida ympärillään tapahtuvia asioita. Uutisaallossa se alkaa representoida itseään, ikään kuin kertoen itselleen, mikä asioissa on tärkeää.

Ylitarkastaja Sari Myllyoja muistelee median kertoneen viranomaisten viestimät asiat suurin piirtein oikein.

– Kuitenkin jos laajemmin tutki nettiä ja eri viestintäkanavia, oli liikkeellä hyvin monenlaista totuutta asioista, eikä kaikki välttämättä paikkansa pitävää.

Koska median ja yleisön kritiikki kohdistui myös valtion virastoihin sekä ministeriöihin, aihe politisoitui herkästi.

Vuodon aikana media ei tiennyt kovin tarkkoja lukuja päästöistä. OTKESin mukaan esimerkiksi nikkeliä pääsi yli 2 000 kiloa lähivesistöihin, osa myös kaivosalueen ulkopuolelle. Kaksi vuotta myöhemmin Norilsk Nickel Harjavallan tehtaalta pääsi Kokemäenjokeen 66 000 kiloa nikkeliä, eli 33-kertaisesti kipsisakka-altaan vuotoon verrattuna.

Harjavallan päästö oli Suomen historian suurin, mutta kohu oli Talvivaaraan verrattuna pieni. Harjun mukaan yksi syy voi olla se, että Harjavallan vuoto oli yksittäistapaus. Hannele Pokka taas arvioi, että sijainti vaikutti asiaan: Talvivaaran lähivesistöt ovat pieniä ja virtaamat pieniä, Kokemäenjoessa taas on nopea virtaus.

– Päästö meni aika äkkiä mereen, mikä pelasti varmaan varhaisviljelijät ja vihannesviljelijät, joita siinä Kokemäenjoen varressa on. Simpukat sieltä kuolivat, ja asiaa käsiteltiin myöhemmin oikeudessa, sanoo Hannele Pokka.

Harjavallan vuodon syytteet hylättiin, Talvivaaran monista ympäristöongelmista kasvoi vuosina 2015–2019 Suomen suurin ympäristörikosoikeudenkäynti.

Vuoto muutti kaivosten valvontaa

Ympäristöministeriö lisäsi työvoimaa Talvivaaran vuodon hoitamiseen heti sen vakavuuden selvittyä. Kainuun ely-keskus sai vuodon valvontaan useita henkilötyövuosia lisää, ministeriö julkaisi myös uuden valvontaohjeen.

Sari Myllyoja sanoo, että vuoto oli alkusysäys valvonnan muutokselle.

– Kyllähän se oli hyvin monella tapaa opettavainen kokemus. Sen jälkeen ruvettiin valtakunnallisestikin miettimään, mitä olisi parannettava kaivosten ympäristölupien ajantasaisuudessa, ja onko valvonnalle syytä tehdä jotain ihan valtakunnan tasolla.

Myös ympäristönsuojelulakiin on tullut muutoksia. Vuodon jälkeen Kainuuseen ja Lappiin annettiin kaivosvalvonnan erikoistumistehtävä, koska maakunnissa on paljon kaivoksia.

– Kainuun ely ja Lapin ely ovat suoriutuneet tästä kaivosten erikoistumistehtävästään äärimmäisen kiitettävästi, sanoo ympäristöministeriön vesiensuojelun yksikön päällikkö Saara Bäck.

Hannele Pokan mukaan Talvivaaran vuoto opetti, että vaikka lainsäädäntö olisi kunnossa, voi toiminnanharjoittajilla silti olla puutteita käytännöissään. Lisäksi Pokan mukaan ministeriön olisi pitänyt antaa ely-keskukselle lisää työvoimaa heti, kun ensimmäiset vuodot alkoivat pian Talvivaaran aloittamisen jälkeen.

– 2010 oli jo tosi vaikea vuosi, ja silloin ympäristöministeriön porukalla oli käsitys, että ei tämä ministeriölle kuulu. Vasta kun kohusta tuli riittävän suuri ja se häiritsi jo koko hallituksen työskentelyä, siitä tuli yhteinen asia.

Hovioikeuden tuomiosta ja Onnettomuustutkintakeskuksen raportista voi tiivistää, että vuoto ei ollut ympäristökatastrofi, mutta se oli kuitenkin vakava paikallinen onnettomuus, ja altaasta päässeet happamat metallipitoiset vedet aiheuttivat vakavaa, laajaa ja pitkäaikaista ympäristön pilaantumista.

– Tapaus opetti, että viranomaistyössä on aina tärkeää, että kaikki asiat dokumentoidaan mahdollisimman hyvin ja yksityiskohtaisesti. Esimerkiksi tapauksen oikeuskäsittelyissä viranomaisdokumentit ovat nimenomaan niitä papereita, joista asioita on käyty läpi, sanoo Sari Myllyoja.

Vuoto oli käännekohta myös kaivosyhtiölle

10 vuoden aikana moni asia on muuttunut kaivosalueella. Talvivaara otsikoi 2012 vuosikertomuksensa “Hallitusti uuteen nousuun”. Nousu on tapahtunut, muttei Talvivaaran voimin.

Kipsisakka-allasvuodon jälkeen Talvivaaran alamäki jyrkkeni. Seuraavana vuonna yhtiö etsi lisärahoitusta samalla, kun nikkelin tuotantomäärä pieneni ja nikkelin hinta laski. Kipsisakka-allas vuoti taas keväällä 2013, mutta vuoto pysyi kaivosalueen sisällä.

Talvivaara Sotkamo Oy teki konkurssin 2014. Kesällä 2015 julkisuudessa keskusteltiin paljon siitä, pitääkö valtion pelastaa kaivos vai sulkea se kokonaan.

Ratkaisu syntyi samana syksynä, kun valtio perusti Terrafame-yhtiön, joka osti kaivostoiminnan Talvivaara Sotkamon konkurssipesältä. Terrafame aloitti valtion rahoituksella malmin louhinnan uudestaan, sai liuotuskasat toimimaan, ylimääräiset vedet hallintaan ja alkoi suunnitella monimetallikaivokselle uutta toimintaa sekä avolouhoksen laajentamista.

Vuoteen 2012 verrattuna nikkelin ja sinkin tuotantomäärät ovat kaksinkertaistuneet ja liikevaihto on nyt 2,5 kertaa niin suuri kuin Talvivaaran aikana.

Tänä vuonna Terrafame alkoi tuottaa myös akkuteollisuuteen raaka-aineita, kun se jalostaa päätuotteestaan nikkeli–kolbolttisulfidista sulfaatteja, joita käytetään sähköautojen akkujen valmistamiseen. Akkumateriaalien tuotannon aloittaminen on nostanut Terrafamen toiminnan voitolliseksi. Terrafame on tehnyt voittoa koko tämän vuoden ajan, kun vielä vuoden 2021 viimeisellä neljänneksellä tuli 75 miljoonan euron tappio.

Terrafamen omistaa 67-prosenttisesti Suomen valtio. Yhtiö ei ole vuosien varrella juuri ottanut kantaa Talvivaaran aikaisiin asioihin, eivätkä esimerkiksi Talvivaaraan liittyvät rikosoikeudelliset vastuut Terrafamen mukaan kuulu sille.

Yle pyysi päästä kuvaamaan vuotanutta kipsisakka-allasta ja vuodon reittiä tätä juttua varten. Vierailu ei onnistunut, sillä Terrafame ei halunnut muistella vanhoja, koska vuoto tapahtui edellisen toimijan aikana.

Talvivaaran perustaja ja vuodon aikainen yhtiön hallituksen puheenjohtaja Pekka Perä ei halunnut antaa haastattelua vuodosta, koska sitä on hänen mielestään käsitelty tarpeeksi.

Metalleja on edelleen saostuneena vesistöjen pohjasedimenteissä.

– On muutamia vesistöjä, joissa vaikutuksia on edelleen nähtävissä. Niitä ei olla varsinaisesti lähdetty kunnostamaan, vaan niiden tilaa on seurattu. Moni vesistöistä näyttää lähteneen kunnostumaan luontaisesti, kertoo Sari Myllyoja.

