Ministeriö haluaa suitsia tulevien hallitusten velanottoa ja ehdottaa, että valtionvelan koko lyötäisiin lukkoon useammille vaalikausille

Valtiovarainministeriö on huolestunut Suomen julkisesta velasta ja haluaa rajoittaa tulevien hallitusten velanottoa.

Ministeriön työryhmä ehdottaa, että ensi kevään eduskuntavaalien jälkeisten hallitusneuvottelujen alussa päätettäisiin, kuinka paljon velkaa suhteessa bruttokansantuotteeseen Suomella voi olla tulevaisuudessa, useamman vaalikauden ajalla.

Lisäksi hallitus linjaisi koko vaalikaudeksi julkisen talouden rahoitusaseman, eli kuinka paljon tulojen ja menojen erotus voisi olla. Tämä tulisi hallitusohjelmaan euromääräisenä, ja se ohjaisi veropolitiikkaa ja menokehyksiä, työryhmä ehdottaa.

Käytännössä ehdotus ohjaisi seuraavaa hallitusta tekemään budjetin ja esimerkiksi lyömään lukkoon mahdollisia menoleikkauksia useammalle vuodelle.

Merkittävien kriisien varalle poikkeusmahdollisuus

Työryhmän mukaan tämä lisäisi talouspolitiikan pitkäjänteisyyttä. Ihanteellista olisi, jos tavoitteeseen sitouduttaisiin parlamentaarisesti eli kaikkein eduskuntapuolueiden kesken, työryhmä kirjoittaa.

Valtiontalouden menokehykseen jätettäisiin kuitenkin vaalikauden loppua kohden asteittain kasvava liikkumavara yllättäviin menotarpeisiin, kuten uusien hyvinvointialueiden rahoitukseen.

Merkittävien kriisin varalle kehysjärjestelmässä olisi poikkeusmekanismi, jolle määritettäisiin “erittäin tiukat kriteerit”. Yksittäisiin kriiseihin ja normaaliin suhdannevaihteluun eli taantumiin ja nousukausiin pitäisi reagoida kehyksen puitteissa.

Tavoitteista pitkäaikaisempia

Ehdotus on osa valtiovarainministeriön virkamiesten tekemää arviota (siirryt toiseen palveluun) julkisen talouden ohjauksen kokonaisuudesta ja sen kehittämistarpeista.

Työryhmän mukaan julkisen talouden ohjausjärjestelmä on toimiva, mutta talouspolitiikan lähtökohdaksi pitäisi ottaa pidemmän aikavälin velkakestävyys. Valtio on velkaantunut jo pidempään, ja kuluneella hallituskaudella julkisen talouden ohjauskehikko on ollut koetuksella. Menokehyksiä on rikottu.

EU-maana Suomen julkisella velalla on jo katto, joka on EU:n vakaus- ja kasvusopimuksen määrittelemä 60 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen. Tätä ei kuitenkaan ole noudatettu, sillä viime vuonna julkisyhteisöjen velkasuhde oli Tilastokeskuksen mukaan yli 72 prosenttia.

Valtion velkaantumista ovat tällä vaalikaudella kiihdyttäneet koronakriisi sekä Venäjän hyökkäys Ukrainaan. Lisäksi korot lähtivät vuoden alussa nousuun, joten velan hoitaminen on kallistunut reippaasti.

Mitä ajatuksia juttu herätti? Voit keskustella aiheesta 3.11. kello 23:een saakka.

Lue lisää:

Suomen valtionvelka kasvaa vauhdilla, mutta asiantuntijat ovat erimielisiä siitä, kumpi on isompi uhka: velka vai kaasukriisi?

Suomen pitkien valtionlainojen korko rikkoi kolmen prosentin rajan – näin kävi viimeksi 11 vuotta sitten, pitääkö nyt huolestua?

Yle selvitti: Suomi velkaantui korona-aikana 5 236 euroa henkilöä kohden – se ei ole EU-kärkeä, mutta Ruotsi ja Tanska painivat aivan eri sarjassa