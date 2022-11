Milloin valtiolla on liikaa velkaa? EU:ssa kytee lihava riita, jonka lopputulos vaikuttaa sinunkin kukkaroosi

Toimittaja kertoo videolla, miksi valtionvelasta on tullut ongelma meille kaikille

Jos Suomen velkaantuminen jatkuu, myös sen budjetti voi joutua tikunnokkaan Brysselissä. Tähän asti EU on kiinnittänyt huomiota lähinnä eteläisten maiden kuten Italian tai Kreikan velkaan.

Milloin maalla on liikaa velkaa? Kuinka monta vuotta peräkkäin valtion menot voivat olla tuloja suuremmat? Missä tahdissa velkaa pitää maksaa pois?

Näitä kysymyksiä pohditaan tällä viikolla Brysselissä useassa kokoonpanossa.

Valtiovarainministerit kokoontuvat summaamaan finanssipolitiikkaa maanantaina. Jäsenvaltiot ovat tehostaneet lobbaustoimiaan viime päivinä, koska keskiviikkona komissio valmistautuu julkistamaan kauan odotetun suunnitelmansa EU:n velka- ja alijäämäsääntöjen uudistamiseksi.

Kantoja on soviteltu kulisseissa koronavuodesta 2020 asti, jolloin vanhat talouskurisäännöt pantiin hyllylle. Uusia sääntöjä olisi tarkoitus alkaa noudattaa vuonna 2024.

Komission esityksen jälkeen päästään keskustelemaan konkretiasta. Jäsenmaiden ja EU-parlamentin pitää sitten vielä hyväksyä uudet velka- ja alijäämäsäännöt.

Valtiovarainministeriön rahoitusmarkkinaosaston päällikön Leena Mörttisen mukaan sääntöjen pitäisi olla sellaisia, että myös päättäjät ja kansalaiset ymmärtävät ne.

– Se [sääntökehikko] ei ole pelkästään ekonomisteja varten tehty vaan nimenomaan päättäjiä varten, ja että kansalaisetkin sitä ymmärtävät, Mörttinen sanoo.

Mörttinen edustaa Suomea EU:n talous- ja rahoituskomiteassa, jonka kantoja komissio on kuullut valmistelutyössään.

Suomi kuuluu enää "keskikastiin"

EU on tähän asti kiinnittänyt huomiota ennen kaikkea eteläisten maiden kuten Italian, Kreikan tai Portugalin velkaan, mutta tulevaisuudessa myös Suomen budjetti voi joutua tarkempaan syyniin.

Suomi ei nimittäin kuulu enää taloudenpidon kirkkaimpiin tähtiin. Julkisen sektorin velkasuhde on jo selvästi korkeampi kuin EU:n vakaus- ja kasvusopimuksessa ylärajaksi määritelty 60 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen.

Suhteessa talouden kokoon eli bkt:hen Suomella on velkaa jo 72 prosenttia eli noin 24 500 euroa per suomalainen. Tuo summa kasvaa lähivuosina, esimerkiksi ensi vuonna noin kahdella tuhannella eurolla per pää.

Vakaus- ja kasvusopimus määrittelee, miten maat voivat velkaantua ja kuinka suuri budjetin alijäämä voi olla – eli kuinka paljon menot voivat olla suuremmat kuin tulot.

Koska valtiot joutuvat energia- ja talouskriisissä rikkomaan sekä velka- että alijäämäsääntöjä aiempaakin räikeämmin, sääntöjä aiotaan muuttaa.

Komissio suunnittelee tiettävästi, että EU-maat jaetaan tulevaisuudessa kolmeen porukkaan. Jako menisi niin, että alle 60 prosentin rajan jäävät "hyvikset" saisivat hoitaa talouttaan sen kummemmatta valvonnatta.

Noin 60–90 prosentin haarukkaan nousseiden velkamaiden toimia tarkkailtaisiin ja yli 90 prosentin menevät olisivat "korkean riskin maina" tiukassa kontrollissa. Suomi kuuluisi näin keskimmäiseen kastiin.

Onko todennäköistä, että Suomikin joutuu tulevaisuudessa tarkempaan syyniin velkaantumisen vuoksi, Leena Mörttinen?

– Täytyy odottaa kehikon yksityiskohtia, että millä tavalla se luokittelee maita ja millä aikataululla velkatasoja pitää laskea. Hyvin mielenkiintoista on nähdä ne yksityiskohdat, pääsemme kommentoimaan vasta sitten kun näemme ne.

Valtiovarainministeriön Leena Mörttisen mukaan Suomen suurin vaikeus budjettitaloudessa on nopeasti vanheneva väestö. Menot kasvavat nopeasti, ja jos mitään ei tehdä, velka-aste kiipeää koko ajan korkeammalle. "Ja vuosi vuodelta niin korkealle, että olemme niillä tasoilla, joilla jotkut maat ovat jo nyt", Mörttinen sanoo. Kuva: Esa Syväkuru / Yle

Velanhoito kallistuu

Vakaus- ja kasvusopimuksen oli alunperin tarkoitus taata, että euromaat eivät elä yli varojensa ja aiheuta muille yhteisvaluuttaan kuuluville maille haittaa.

Sopimus on rahaliiton tärkein ohjesäännöstö. Se syntyi pitkälti Saksan painostuksesta. Saksa pelkäsi muiden maiden lepsun talouspolitiikan vesittävän rahaliiton.

Kun sopimusta laadittiin vuosituhannen vaihteen kummallakin puolella, ei osattu ennakoida nykyisiä kriisejä. Nyt Euroopan keskuspankki on jo kymmenen vuoden ajan tukenut valtioiden talouksia helpottamalla näiden velansaantia.

Kun inflaatio on alkanut kiihtyä Venäjän hyökkäyssodan seurauksena, EKP on joutunut nostamaan korkoja. Sekä asuntovelallisten että euromaiden valtionvelkojen takaisinmaksu kallistuu.

Ja kun valtiolla menee aiempaa enemmän rahaa korkomenoihin, se on pois kansalaisten palveluista. Ensi vuodeksi Suomen hallitus on budjetoinut korkojen maksuun 1,5 miljardia euroa.

Velkasääntöjä höllennetään

Komission virkamiehet ovat vuotaneet etukäteen tietoja keskiviikon sääntöesityksestä esimerkiksi Handelsblattille (siirryt toiseen palveluun), Les Echos'lle (siirryt toiseen palveluun), Financial Timesille (siirryt toiseen palveluun) ja Bloombergille. (siirryt toiseen palveluun)

Vanhat rajat budjettivajeesta ja velasta komissio aikoo tiettävästi säilyttää, mutta poikkeamat niistä sallittaisiin aiempaa joustavammin.

Näin EU haluaa varmistaa, että esimerkiksi ilmastoinvestoinneille saadaan rahoitusta tulevaisuudessa. Jos kukkaronnyörit kiristettäisiin liian tiukalle, pyristely irti fossiilisista polttoaineista vaikeutuisi.

Saksan liittokansleri Olaf Scholz ja EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen tapasivat Länsi-Balkanin maiden johtajia torstaina Berliinissä. Saksa vahtii EU:n talouskuria kuin haukka: se on suhtautunut epäilevästi suunnitelmiin, että sääntöjä höllennettäisiin. Kuva: Clemens Bilan / EPA

Komissio aikoo mediatietojen mukaan esittää, että kullekin maalle laadittaisiin oma monivuotinen suunnitelma velkataakan vähentämiseksi. Näin jäsenmaat saisivat lisää aikaa velkojensa vähentämiseen.

Uudistuksen ydin on niin sanotun 1/20-säännön säännön poistaminen. Sillä on määrätty, että liiallista velkaa pitää pienentää takaisin siedettävälle tasolle viiden prosentin vuosivauhtia, jolloin aikaa kuluisi 20 vuotta.

Koronapandemian jälkeen tätä tavoitetta on alettu pitää mahdottomana saavuttaa monille maille.

Jokaisen maan hallitus sopisikin tulevaisuudessa EU:n kanssa monivuotisen velkasuunnitelman, jossa otettaisiin jäsenmaan omat lähtökohdat kuten talouskasvu tai inflaatio nykyistä paremmin huomioon. Kunkin maan suunnitelmat hyväksyisivät EU-maat yhdessä.

Kun velanmaksuun saisi joustoa, EU valvoisi sitä vastoin maassa tehtyjä politiikkatoimia nykyistä tiiviimmin. Komissiolle annettaisiin tehtäväksi seurata pieniäkin poikkeamia tarkasti, koska kasaantuessaan ne voivat muodostaa ison ongelman.

Komissio saisi myös oikeuden sakottaa jäsenmaita tarvittaessa, mutta selvästi nykyisessä sopimuksessa olevia rangaistusmaksuja pienemmillä summilla. Näin sakkojen määrääminen helpottuisi – nyt rangaistumaksuja ei ole langetettu poliittisista syistä, koska summat on säädetty niin korkeiksi.

"Pienet maat voivat vaikuttaa"

Mörttisen mukaan pienten jäsenmaiden vaikutusvaltaa sääntöuudistuksessa on vahvistanut se, että päätökset pitää tehdä yksimielisesti.

– Silloin pienelläkin maalla on vaikutusvaltaa. Neuvotteluissa ei lähdetä menemään ihan ääriasentoihin – "tää ei käy meille ja tää ei käy meille" – vaan haetaan enemmän yhteistä nimittäjää. On ollut hienoa huomata, että ei ole yhtäkään maata EU:ssa, joka ei pitäisi velkakestävyyttä aivan keskeisen tärkeänä, Mörttinen kuvailee.

Hänen mukaansa Suomelle on tärkeää sääntöjen yksinkertaistaminen ja jäsenmaiden "omistajuus".

– Näin päättäjät, jotka lupauksen tekevät kansalaisilleen, pystyvät lupauksensa mukaan elämään, ja kansalaisilla on myös vapaus valita uudet päättäjät, jos lupaus petetään.

Mörttisen mukaan EU:n uskottavuuden vuoksi uusista säännöistä pitäisi löytää sopu mahdollisimman pian.

– Poikkeuksellisen kriisiajan turvin olemme ostaneet aikaa. Jo yksinomaan se, että pääsemme sovintoon, on meille testin paikka muun muassa niiden silmissä, jotka seuraavat ulkopuolelta, eli esimerkiksi markkinavoimille.

