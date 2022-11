Tässä ovat Suomen kriittiset paikat, joiden sähkönsaanti on etusijalla kriisitilanteessa

Työ- ja elinkeinoministeriö on laatinut ehdotuksen kriittisistä sähkönkäyttöpaikoista, joiden sähkönsaanti on etusijalla häiriö-, sähköpula- ja kriisitilanteissa. Tavoitteena on turvata yhteiskunnan mahdollisimman häiriötön toiminta.

Kriittisiä sähkönkäyttöpaikkoja olisivat esimerkiksi sairaalat, poliisi- ja pelastuslaitokset, kansainväliset lentokentät, maa-, meri-, raide- ja lentoliikenteen valvomot sekä vankilat.

Sähköverkkoyhtiöiden pitää huomioida kriittiset paikat varautumissuunnitelmissaan.

Ministeriön mukaan kriittisten toimijoiden määrä ei voi olla liian suuri, jotta verkkoyhtiö ei joudu sähköpulatilanteessa katkaisemaan toimituksia joiltakin kriittisiltä asiakkailta.

Kriittiset sähkönkäyttöpaikat määritellään valtioneuvoston asetuksella. Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää ehdotukseen lausuntoja marraskuun puoliväliin mennessä. Alla on luettelo kriittisistä paikoista kokonaisuudessaan.

Kriittiset sähkönkäyttöpaikat huoltovarmuuskriittisten vesihuoltolaitosten keskeiset kohteet

häiriöttömän sähköntoimituksen jatkumisen tai palauttamisen kannalta välttämättömät kantaverkonhaltijan, sähkönjakeluverkonhaltijoiden ja sähköntuottajien valvomot, sähköasemat, merkittävät sähkövarastot ja sähköntuotantolaitokset sekä näiden viestintäverkot

kaukolämmön keskeisimmät lämpökeskukset ja pumppaamot

keskeiset kansainväliset lentokentät

maa-, meri-, raide- ja lentoliikenteen keskeiset valvomot

poliisi- ja pelastuslaitokset sekä hätäkeskukset

sairaalat

ulkomaankaupan kannalta keskeiset satamat

vankilat

viranomaisviestinnän tukiasemat ja näihin liittyvät konesalit, muiden viestintäverkkojen keskeisimmät kohdat sekä Yleisradion käyttämät radiomastot

yhteiskunnan johtamisen kannalta keskeiset valtion viranomaiset sekä kuntien johtokeskukset ja evakuointikeskukset sekä niiden varapaikat

Mitä ajatuksia juttu herätti? Voit keskustella aiheesta 3.11. kello 23:een saakka.