Palvottu tanssiryhmä saapui Suomeen yli 15 vuoden tauon jälkeen – liput revittiin käsistä

Tanssin legendan Pina Bauschin perustama Tanztheater Wuppertal on uudistusten edessä. Ymmärrys sukupuolesta ja seksuaalisuudesta muuttuu, sanoo ryhmän taiteellinen johtaja Boris Charmatz.

Saksalaisen Tanztheater Wuppertalin vierailu on aina tapaus.

Pina Bauschin (1940–2009) perustama ryhmä esiintyy Suomessa vasta toistamiseen, ja maine kantaa yhä, vaikka Bauschin kuolemasta on kulunut yli kymmenen vuotta. Bauschia pidetään yhtenä viime sotien jälkeisen Euroopan merkittävimmistä tanssin tekijöistä. Hän on tanssille kuin Le Corbusier arkkitehtuurille.

Tanssin talon kolme iltaa myytiin loppuun viikossa.

Ryhmä esiintyi ensi kerran Suomessa yli 15 vuotta sitten. Helsingin juhlaviikkojen molemmat näytökset oli viimeistä paikkaa myöten täynnä Helsingin kaupunginteatterin suurella näyttämöllä vuonna 2005.

Tanztheater Wuppertal esittää tällä kertaa teoksen Vollmond (2006). Se jäi yhdeksi Bauschin viimeisistä koreografioista. Kyse on nimensä mukaisesti siitä, mitä täysikuu saa ihmisessä aikaan.

Pina Bausch oli yksi sotien jälkeisen Euroopan tärkeimmistä koreografeista. Kuva: Agf/Shutterstock/All Over Press

Pina Bausch oli ihmisyyden tutkija

Teoksessa tanssii New Orleansissa Yhdysvalloissa kasvanut Julie Anne Stanzak. Tämä on hänen ensivierailunsa Suomessa.

Stanzak aloitti Tanztheater Wuppertalissa vuonna 1986. Hän ehti työskennellä Bauschin kanssa yli 20 vuotta.

– Pina Bausch oli tarkka. Hän oli kaiken aikaa liikkeessä, Stanzak sanoo.

Bausch oli hänen mukaansa kuin tiedenainen, joka etsii työssään oikeaa ratkaisua tai uutta keksintöä.

– Bausch oli uskomaton ihmisyyden tai ihmisluonnon tutkija.

Bauschin kuolema vuonna 2009 oli kova kolaus koko ryhmälle.

– Tunnelma oli surullinen, melankolinen. Bauschin kuolema oli iso menetys. Tuli olo, että mitä me nyt teemme?

Elokuvaohjaaja Wim Wenders aloitti pian Bauschin kuoleman jälkeen legendaarisesta koreografista kertovan dokumenttielokuvan kuvaamisen. Pina valmistui vuonna 2011.

– Hän vangitsi hyvin surumielisyyden, joka ryhmässä silloin vallitsi. Wenders kannusti meitä, ja luulen, että elokuvan teko oli meiltä kaikilta kunnianosoitus Pina Bauschille, Stanzak kertoo.

Pina-dokumenttielokuvan teko oli meiltä kaikilta kunnianosoitus Pina Bauschille, sanoo Julie Anne Stanzak. Kuva: Sasha Silvala / Yle

Mies ja nainen ovat menneisyyttä

Tanztheater Wuppertalin tehtävä on vaalia Bauschin taiteellista perintöä, mutta paineet uudistumiselle ovat olleet jo pitkään ilmassa.

– Pina Bauschin poika Salomon on kuitenkin yhtä mieltä siitä samoin kuin tanssijat, teatterin johto ja ehkä toimittajatkin, että ryhmä kaipaa muutosta ja taiteilijaa johtajaksi, ryhmän uusi taiteellinen johtaja Boris Charmatz sanoo.

Hän viittaa itseensä.

Ranskalaiskoreografi vieraili oman ryhmänsä kanssa Helsingin juhlaviikoilla elokuussa.

Charmatz on eräänlainen pehmeä muutosjohtaja. Kyse on herkästä työstä. Pina Bausch on tanssitaiteen ikoni, jonka teokset voivat olla yleisölle koskemattomia. Suorastaan pyhiä.

– Katsotaan, miten muovaamme nykyhetken ja tulevaisuuden. Ehkä uudistamme Bauschin teoksia, mutta vaalimme myös jatkuvuutta, Charmatz sanoo.

Hän muistuttaa, ettei maailma näyttäydy enää samanlaisena kuin 1970-luvun alkupuolella, jolloin Bausch perusti ryhmän.

– Pina Bausch on Pina Bausch, eikä siitä pääse mihinkään, mutta tanssijat, kehot ja yhteiskunnallinen konteksti muuttuvat.

Boris Charmatz luotsaa Tanztheater Wuppertalia. Kuva: Jouni Immonen / Yle

Bauschin teoksissa on perinteisesti kaksi sukupuolta, mies ja nainen.

– Ne törmäävät ja kohtaavat toisensa. Nykyään sukupuolikäsitys on kuitenkin muuttunut.

Kaikki eivät ole miehiä tai naisia, Charmatz sanoo.

Hän muistuttaa, että joukossamme on erilaisia transihmisiä.

– Ymmärrys sukupuolesta ja seksuaalisuudesta muuttuu. Meillä on nykyään vaikkapa transtanssija Naomi Brasiliasta. Mihin roolin hän asettuu?

Muutoksia on luvassa, mutta ne näkyvät Charmatzin mukaan ehkä vasta syksyllä 2023.

– Ryhmä muuttuu, mutta myös minun johtajuuteni mullistaa sitä jollain tapaa, Charmatz toteaa.

Yli 30 vuotta ryhmässä tanssinut Julie Anne Stanzak kertoo, että tanssijakunta ymmärtää muutospaineet, mutta vanhaakin pitää säilyttää. Asia ei ole yksinkertainen.

– Evoluutio on väistämätöntä, kaikki ymmärtävät sen. Pina Bauschin legenda on ollut niin kauan olemassa, hän teki niin monta uskomatonta tanssiteosta, että moni meistä haluaa sen kaiken säilyvän, Stanzak toteaa.

Vollmond kertoo kuuhulluudesta. Kuva otettu harjoituksissa Tanssin talossa marraskuussa 2022. Kuva: Sasha Silvala / Yle

Vollmond, ensi-ilta Tanssin talossa 3.11.

