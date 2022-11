Ralliselostaja Tomi Tuominen on myös muusikko ja näyttelijä, mutta automies hän ei ole: "Pihassa seisoo 200 000 ajettu paku"

Rallin MM-sarjassa on jäljellä enää yksi osakilpailu ennen kauden päättymistä. Se tarkoittaa ralliselostaja Tomi Tuomiselle paussia reissailusta. Miehelle kertyy vuodessa jopa sata matkustuspäivää. Vastapainoksi Tuominen nauttii laulamisesta ja näyttelemisestä.

– Musiikki on ollut mukana elämässä aika pitkään ja omaa musiikkia olen tehnyt nyt muutamia vuosia. Kolme vuotta sitten tuli ensimmäinen albumi ja nyt tuli toinen. Se on ihan valtavan hienoa hommaa, Tuominen kertoi Puoli seitsemän -ohjelmassa.

Erityisen iloinen hän on siitä, että juuri järjestettyyn Syksyn sävel -kilpailuun lähetetty oma kappale eteni semifinaaleihin asti.

– Sinne oli ymmärtääkseni lähetetty 200, jopa 250 sävellystä, niin jo se tieto, että oltiin 20 joukossa oli aivan uskomaton juttu.

Tuominen kertoo, että hänellä oli kaksi lapsuuden haaveammattia: rallikartturi ja näyttelijä. Kumpikin on toteutunut.

Kotikaupungissaan Lohjalla mies on nähty useissa rooleissa kaupunginteatterin lavalla ihan pääosassakin. Kartturin hommia hän on niin ikään tehnyt MM-sarja tasolla.

"Auto on vain kulkuväline"

Rallin maailmaan Tuominen tutustui jo äitinsä vatsassa, sillä äiti Lea oli 1960-luvulla menestynyt kuski ja kartturi ja isä Timo toimi kartturina myös.

Kun Tuomiselta kysyy kuinka vaatelias hän on oman autonsa suhteen, vastaus on yllättävä.

– Tuossa pihassa on 200 000 ajettu paku, jonka toinen ajovalo on pimeänä. Se antaa kuvaa siitä, millainen automies olen, Tuominen nauraa.

– Minulle auto on kulkuväline. En ole sillä tavalla automies, että minua kiinnostaisi auton hevosvoimat tai erikoisvanteet. Hyvä kaverini "veljeni Toni" sanoo aina, että jos siinä on peltivanteet tai pölykapselit, niin se riittää tuolle jätkälle. Ei se tarvitse kummallisempaa.

Tuominen antaa vertauksen lätkämaailmasta.

– Pelaan lätkää veskarina. Minua ei kiinnosta, mistä ne varusteet on tehty. Haluan vain, että ne toimivat. Se on tärkeintä, että ne suojaavat, kun joku vetää lämärin päin. Sama juttu on auton kanssa.

