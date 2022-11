Näin on Gambiassakin. Gambia on pieni ja köyhä maa Lansi-Afrikassa. Myös sen terveydenhuoltojärjestelmä on heikko. Maailmanpankin mukaan tuhannesta Gambiassa syntyneestä lapsesta 49 kuolee ennen viittä ikävuotta. Suomessa vastaava luku on kaksi.