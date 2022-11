Eurooppa-kirje: Ranskalaiset käyvät ennätyksellisen vähän elokuvissa, ja se uhkaa jo paikallista elämäntapaa

Elokuva-ala pelkää tulevaisuuttaan Ranskassa, sillä tuotantojen määrä on liian suuri ja suoratoistopalvelut viehättävät perinteisiä elokuvateattereita enemmän.

Kävelin lokakuun puolivälissä kotini lähellä olevan elokuvateatterin ohitse. Sen edessä ei pitkiin aikoihin ole ollut jonoja. Yksittäiset kävijät menevät suoraan sisälle, eikä sielläkään ole samanlaista tungosta kuin usein ennen koronapandemiaa.

En itsekään ole käynyt elokuvateatterissa sitten vuoden 2019. Ranskassa tehdään 300 uutta elokuvaa vuosittain, ja niiden joukossa on aina ollut kiinnostavaa katsottavaa – amerikkalaisten suurtuotantojen lisäksi.

Syynä elokuvapohdintoihini oli kuulemani haastattelu France Inter -radiokanavalla. Pathé-teatterien johtaja Jérôme Seydoux harmitteli sitä, että syyskuussa elokuvateattereissa myytiin vain 7,3 miljoonaa lippua.

Se on pienin määrä sitten vuoden 1980, kun koronavuosia ei oteta huomioon. Syyskuu on kuulemma aina vaikea kuukausi, mutta silti tämä oli ennätyksellistä ja osa jo pidempään jatkunutta trendiä.

Kansallisen elokuva- ja animaatiokeskuksen tutkimuksen mukaan 38 prosenttia ranskalaisista on menettänyt yksinkertaisesti elokuvakäyntirutiininsa, 26 prosenttia on siirtynyt katsomaan elokuviaan suoratoistopalveluista ja 23 prosenttia ei ole yksinkertaisesti enää kiinnostunut tarjolla olevista elokuvista.

Lisäksi 36 prosenttia toteaa lippujen hintojen olevan liian korkeita. Hintojen kallistuessa kaikkialla juuri elokuvista voi säästää. Suomalaisittain lippujen hinnat ovat tosin edullisia, sillä päivänäytöksiin pääsee tyypillisesti seitsemällä eurolla. Kalleimmat liput ovat 10–12 euroa.

Ennen koronaa ranskalaiset kävivät elokuvissa tilastojen mukaan kerran viikossa ja innokkaimmat pari kertaa viikossa. Niinpä teatterien luona olevilla ravintoloilla ja baareilla oli erityisiä leffa-alennuksia, joukkoliikennevälineissä sekä pysäköintitaloissa oli erikoishintoja elokuvayleisölle ja jopa puhelinliittymän kytkykauppana oli mahdollisuus ostaa elokuvalippu alennuksella kerran viikossa.

Nyt näitä näkee ani harvoin.

Vaikka Ranskan valtio tukee voimakkaasti elokuva-alaa – eli "seitsemättä taidemuotoa", kuten täällä sanotaan – on rajusti vähentyneillä lipputuloilla suora vaikutus elokuvien tuotantoon.

Elokuvantekijät ovatkin huolestuneita tulevaisuudestaan. Alalla työskentelee noin 200 000 henkilöä, joille tasainen tuotantotahti on taannut jatkuvuutta. Koska Ranskalla on pitkät ja kunniakkaat perinteet elokuvanteossa, on ala ollut aina suosittu.

Monet elokuvat eivät puhuttele etenkään nuoria, Franceinfon jutussa arvellaan. He ovat palanneet elokuvateattereihin paremmin kuin kaltaiseni keski-ikäiset, mutta eivät löydä katsottavaa. Sen sijaan suoratoistopalveluissa sitä riittää.

Siksi ratkaisuna elokuva-alan ongelmiin voisivat olla toisenlaisten elokuvien tuottaminen sekä huomion kääntäminen myös suoratoistopalveluihin tehtäviin tuotantoihin.

Ja mitä tulee meihin vanhempiin, niin suurin osa uusista elokuvista ei jaksa innostaa.

– Yleisöstä tuntuu siltä, että he ovat nähneet jo uudet elokuvat aikaisemmin, sanoo tuottaja Grégory Levasseur Franceinfon jutussa.

– Katsojana haluaisin jotain muuta kuin tylsistyttäviä draamoja tai tekohauskoja komedioita.

Juuri niin. Ja lisäksi elokuvakokemusta pitäisi muuttaa. Etenkin multiplex-teattereissa olevat pienet salit eivät ole enää houkuttelevia, kun kotona on lähes yhtä suuri televisio ja elokuvaa voi katsoa omassa seurassa silloin ja siten kuin haluaa.

Ei ihme, että Netflix ja Amazon Prime ovat saaneet Ranskasta viime vuosina lähes viisi miljoonaa uutta tilaajaa. Disneyn suoratoistopalvelu on saanut 2,5 miljoonaa.

Pienissä, taiteellisempia ja erikoisempia elokuvia esittävissä teattereissa katsojakato ei ole ollut niin suurta, joten tässä mielessä Ranska pitänee edelleen paikkansa suurena elokuvamaana.

Jari

