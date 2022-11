Savolaismieheltä leikattiin aivokasvain ja samalla lähti savon murre – maailmankuulu neurokirurgi Juha Hernesniemi muistelee erikoista tapausta

Pari viikkoa sitten 75 vuotta täyttänyt Hernesniemi on viimeksi ollut leikkaussalissa toista vuotta sitten. Maailmantapahtumat katkaisivat työnteon Kiinassa.

Neurokirurgi ja professori Juha Hernesniemi on 50-vuotisen uransa aikana tehnyt yli 16 000 aivoleikkausta. Hän on maailman arvostetuimpia neurokirurgeja ja tuhannet alan opiskelijat kävivät aikoinaan Helsingissä seuraamassa Hernesniemen työtä.

75 vuotta vastikään täyttänyt Hernesniemi kertoo, että hän edelleen aloittaa päivänsä tutulla aamujumpalla. Siihen on kuulunut myös käsilläseisonta, joka liittyy myös työn tekemiseen.

– Minä olen sanonut, että niin kauan kun pystyn käsilläni seisomaan, pystyn leikkaamaan.

Kun Hernesniemi 68 vuotta täytettyään ei enää ikänsä puolesta voinut tehdä työtään Suomessa, hän lähti maailmalle leikkaamaan. Viimeisimpänä hän työskenteli Kiinassa. Siellä hän työskentelisi edelleen, elleivät isot maailman tapahtumat – Kiinan koronasulut ja Ukrainan sota – olisi keskeyttäneet uraa.

Kiinassa Hernesniemellä olisi vielä kolmen vuoden pesti jäljellä. Edellisen kerran hän kertoo olleensa leikkaussalissa toista vuotta sitten.

– Kun tulee näin pitkä tauko, on vaara, että taidot karisee. Silloin pitää miettiä myös itseään, että kykenenkö minä. Kykenisin nyt kyllä, mutta menetin kaikista tärkeimmän eli menetin leikkausryhmäni. Minulla on koko 50-vuotisen uran ajan ollut maailman paras ryhmä, johon kuuluu kuusi jäsentä. Minua on kutsuttu leikkaamaan, mutta en voi mennä, kun minulla ei ole enää ryhmää, Hernesniemi kertoo.

Aivokirurgin muistelmat syntyivät ulkomuistista

Koronaeristyksessä Kiinassa oli hyvin aikaa tarttua kirjaprojektiin. Hernesniemi kirjoitti itse muistelmansa, jotka ilmestyivät tänä syksynä.

– Huomasin täällä kirjahyllyä siivotessa, että en olisi pystynyt Suomessa tätä kirjoittamaan, kun olisi ollut ihan liikaa materiaalia käytössä. Siellä minulla oli vain minun aivot käytössä.

Jonkin verran kirjan tapausselostuksiin hän sai sai tietoa potilailtaan sähköpostin avulla, mutta pääosin kirja syntyi ulkomuistista.

Kirja sisältää paljon tapauskertomuksia leikkauksista, ja yhtä niistä Hernesniemi muisteli myös vieraillessaan Puoli seitsemän -lähetyksessä.

Savolaiselta maanviljelijältä poistettiin iso aivojen vasemman puolen kasvain ja leikkaus onnistui. Aamulla kuitenkin potilas meni tajuttomaksi ja selvisi, että hän oli saanut vastapuolelle verenvuodon, joka vaati sekin vielä aamulla leikkausta.

Potilas selvisi leikkauksista hyvin ja pääsi kotiin, mutta muutaman kuukauden päästä jälkitarkastuksessa odotti yllätys.

– Siinä oli perhe mukana ja oli jotenkin onneton siinä ympärillä. Minä sitten ihmettelemään, että mitäs tässä nyt puuttuu. Niin perhe sanoi, että kun “ei ennee ossoo savvooo huastoo”.

Hernesniemi kertoo, että kun suomen kielen alue sijaitsi aivojen vasemmalla puolella ja savon murteen alue hieman sen takana, niin hän oli yön leikkauksessa ilmeisesti käsitellyt tuota aluetta liian kovasti.

