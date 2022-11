LSD:tä napsittiin 1960-luvulla kuin karkkia: uusi kirja kertoo, kuinka tajuntaa laajennettiin, mutta trippailussa oli myös pimeä puolensa

Kuva: Chris Morris/Pymca/Shutterstock/All Over Press

Kari Kosmoksen Mielen aika: psykedeelisen kulttuurin historia ja visio -kirja on laaja katselmus psykedeeleihin ja niiden ympärillä pyörineisiin värikkäisiin ihmisiin, bändeihin ja taiteilijoihin.

"Stroboskooppinen valo vilkkuu säännöttömin välein. Seinälle heijastetaan värillisiä kuvioita. Kovaa, voimakasta, rytmillistä elektronimusiikkia. Ja melkein kaikki ovat hapossa".

Tällaista oli meno vuonna 1966 psykedeelisissä Acid Test-bileissä, ja vastaavaa actionia löytyy runsaasti psykedeeliseen kulttuurihistoriaan pureutuvassa Kari Kosmoksen postuumina julkaistussa Mielen aika -kirjassa (Basam Books, 2022). Siinä käydään läpi erilaisten tajuntaa laajentavien substanssien merkitystä ihmiskunnalle esihistoriasta nykypäivään.

Perinpohjaisen teoksen isossa osassa on etenkin 1960-luku, jolloin kemiallinen vallankumous tuotti Yhdysvalloissa ja maan länsirannikolla runsaasti uudenlaista musiikkia, taidetta sekä ala- ja vastakulttuuria.

Muusikko Teemu Markkula on ollut psykedelian kotimaisia lipunkantajia jo reilun vuosikymmenen ajan. Hän on toiminut vuonna 2011 perustetun psykedeelistä rockia esittävän Death Hawks -yhtyeen laulaja-kitaristina, ja soittaa myös genren raskaampaa ja synkempää puolta edustavassa Seremonia-bändissä.

– Olisinko halunnut elää 1960-luvun San Franciscossa? Kyllähän tuollainen ajatus kävi joskus nuorempana mielessä. Kyseisessä ajanjaksossa minua kiinnostaa tietynlainen kulttuurillinen räjähdys, ja palaan sinne aina jollakin tavalla ja jossakin määrin takaisin, Markkula pohtii.

LSD:tä ruiskutetaan koehenkilön suuhun 1950-luvulla. LSD luokiteltiin kielletyksi aineeksi Yhdysvalloissa vasta vuonna 1966, ja tätä ennen sitä testattiin ja kokeiltiin ahkerasti. Kuva: Everett/Shutterstock/All Over Press

Sukellus mustan hapon ytimeen

Markkula oli alunperin innostunut protopunkista ja glam rockista, mutta löysi myöhemmin The Byrdsin ja The 13th Floor Elevatorsin kaltaisten 1960-lukulaisten yhtyeiden kautta psykedelian ja psykedeelisen rockin.

– Tällaiseen musiikkiin uitetetut mielen kudelmat ovat hyvin kiehtovia. Mielen kudelma voi näyttäytyä musiikissa monella eri tavalla, kuten esimerkiksi toisteisen rytmin kautta. Tai sitten johonkin yksinkertaiseen melodiaan voidaan lisätä kerroksia, jotka muuttavat sen monipuolisemmaksi – vähän kuin kuorisi sipulia. Tätä kautta päästään kohti uusia maisemia ja mielikuvia.

Uusia maisemia ja mielikuvia tarjoaa myös Death Hawksin Black Acid -kappale (2013), joka musiikkivideoineen herätti aikoinaan runsaasti kansainvälistäkin huomiota. Norjalaisen äärimetalliyhtye Enslavedin kitaristi Ivar Bjørnson esimerkiksi totesi kappaleen olevan yksi onnistuneimpia äänellisiä kuvauksia LSD-tripistä.

– Asuin tuolloin Tampereella vanhassa tiilitalossa, jossa minulla oli lämmitysmuotona olohuoneessa sijaitseva puukiaus. Kappaleen rakentuminen yön pimeinä tunteina oli hyvin intensiivinen kokemus. Päässäni alkoi pyörimään pohjariffi, johon sitten sukelsin. Vastaavanlaista sukeltamista tapahtuu happokokemuksessakin, Markkula kertoo.

Death Hawks -yhtyeessä vaikuttavaa Teemu Markkulaa kiinnostavat psykedeelisessä rockissa mielen kudelmat. Kuva: Teemu Markkula

1960-luvun tunnetuimpiin LSD:n inspiroimiin kappaleisiin kuuluu Jefferson Airplanen White Rabbit (1967), jonka omituinen melodia ja viittaukset Ihmemaan Liisaan huipentuvat vokalisti Grace Slickin julistavaan kliimaksiin: "ruoki päätäsi, ruoki päätäsi. "

– White Rabbitissä on satuaspekti, jonka taakse yhtye on voinut piiloutua, enkä itse ehkä lähtisi heti väittämään, että joku kappale on tehty jonkun tietyn substanssin vaikutuksen alaisena. Toisaalta taas White Rabbitin sanoituksissa kerrotaan suurentavista ja pienentävistä pillereistä. Ne yhdistyvät suoraan psykedeeliseen kokemukseen, jossa mittasuhteet elävät, väreilevät ja muuttuvat, Teemu Markkula pohtii.

Jefferson Airplane -yhtye 1960-luvulla. Legendaarisen White Rabbit -biisin säveltänyt ja sanoittanut vokalisti Grace Slick oikealla alhaalla, yhtyeen suomalaistaustainen kitaristi Jorma Kaukonen vasemmalla. LSD oli yhtyeelle merkittävä inspiraationlähde ja sitä käytettiin paljon. Vuonna 2017 Slick kertoi Variety-lehdessä, ettei hän kuitenkaan koskaan kokenut pahaa trippiä. Kuva: Herb Greene / Courtesy / All Over Press

Kohti kollektiivisen alitajunnan tilaa

Jefferson Airplanen ohella Mielen aika -kirjassa pureudutaan useammankin aikalaisyhtyeen happotrippeilyyn. LSD:n käytössä kunnostautui etenkin Grateful Dead -bändi, jonka polut risteytyivät vuonna 1965 aikansa vastakulttuurivaikuttaja Owsley Stanleyn kanssa.

Happokuninkaana tunnettu Stanley osasi valmistaa suuren mittakaavan tuotantona LSD:tä, jota Grateful Deadin jäsenet mielellään nappailivat, ja hänestä tuli myös yhtyeen ääniteknikko, rahoittaja ja manageri.

Grateful Dead -yhtye vuonna 1978. Bändi esiintyi useamman kerran San Franciscossa 1960-luvulla järjestetyissä LSD-bileissä, joita kutsuttiin nimellä Acid Tests. Juhlien psykedeelistä vaikutelmaa vahvistettiin muun muassa mustavalolampuilla, välkkyvillä strobovaloilla ja fluorisoivilla materiaaleilla. Kuva: Bob Minkin/Shutterstock/All Over Press

Grateful Deadin treenisessiot hoidettiin poikkeuksetta LSD:n vaikutuksen alaisena. Tavoitteena oli, että bändi lipuisi kollektiivisen alitajunnan tilaan, jossa sen jäsenet pystyisivät kommunikoimaan ja välittämään viestejä telepaattisesti sekä näkemään asioita toistensa silmillä.

Jatkuva trippailu aiheutti pidemmän päälle kuvitelmia ja olettamuksia, joiden mukaan Stanley oli itse paholainen tai omisti ja hallinnoi bändin jäsenten mieliä.

Psykedeelisen filosofian saarnaajaksi nousseelle Jimi Henrixille LSD oli tärkeä polttomoottori, ja astraalitasoilla liikehtinyt kitaristi muun muassa kertoi muistavansa ajan ennen tähtien ja planeettojen syntyä. Hän kuvaili myös musiikkiaan sähköiseksi kirkoksi, joka "avaisi kuulijoiden mielet kuin säilykepurkin”.

Psykedeelinen kulttuuri rantautui Suomeenkin 1960-luvulla. Vuonna 1969 Ylen Tunti-ohjelmasarjan Luola-nimisessä osiossa vokalisti Seija Simola ja Wigwam-yhtye esittivät kaksi kappaletta, joita on visualisoitu psykedeelisten ja tuolloin huipputrendikkäiden elementtien mukaisesti.

Suomessakin nappailtiin LSD:tä

Psykedelia rantautui 1960-luvun puolivälissä bilekaupunki Lontooseen, jossa ryhdyttiin järjestämään makrobioottista ruokaa tarjonnutta UFO-klubia.

Niinikään LSD inspiroi myös The Beatlesin ja Pink Floydin kaltaisia suuren luokan brittiyhtyeitä. Psykedeelisen musiikin tiimoilta Teemu Markkula nostaa esiin 1960-luvun lopun englantilaisen White Noise -yhtyeen An Electric Storm -albumin, jonka musiikkia on käytetty muun muassa aikakauden kauhuelokuvissa.

– Psykedeelien käytön kanssa voi tulla myös pelottavia ja uhkaavia kokemuksia. Psykedeelit avaavat ihmisen mieltä ja mielen sellaisia puolia, joita ei välttämättä ole itse tarkastellut ollenkaan, tai joita on saattanut sysätä sivuun. Tällaisia kokemuksia on sitten tallennettu äänikuvastoihin, jotka kuuntelija voi kokea outoina tai pelottavina.

Suomalaisissa alakulttuuripiireissä LSD sai jalansijaa viimeistään vuonna 1968, ja tätä ennen moni oli jo ehtinyt tutustua meskaliiniin.

Enemmän tai vähemmän skandaalimaisen The Sperm -yhtyeen jäsenet kokeilivat kaikki LSD:tä vaihtelevalla menestyksellä. Rumpali Markus Heikkerön kaksi ensimmäistä trippiä olivat mahtavia, kolmas taas silkkaa painajaista. Underground-kulttuuriin keskittyneen Ultra-lehden päätoimittaja Tipi Larmela taas näki psykedeelisellä veneretkellä itsensä Mao-Tse-Tungin steppailevan veden päällä.

LSD:hen ja muuntuneisiin tajunnantiloihin erikoistunut amerikkalaispsykologi Timothy Leary vuonna 1969. Learyn värikästä uraa kuvaa muun muassa se, että hän vietti joitakin aikoja vankilassa. Kuva: ullstein bild/ All Over Press

Sienet ovat kotoisin avaruudesta

Mielen aika -kirjan sivuilla vilahtelee toinen toistaan kiinnostavampia ja eksentrisempiä psykonautteja eli henkilöitä, jotka ovat laajentaneet tajuntaansa tavalla tai toisella.

Eräs kaikkien aikojen kuuluisimpia psykonautteja on amerikkalainen psykologi eli muuntuneiden tajunnantilojen tutkija Timothy Leary. Hän kokeili muun muassa psilosybiini-sieniä, syötti niitä tutkimusmielessä yliopisto-opiskelijoille ja erikoistui myöhemmin LSD:hen.

Learyn mukaan tietoisuus on biokemiallinen ilmiö, ja sitä voidaan laajentaa kemikaaleilla. Leary on inspiroinut myös Death Hawksin Dream Life, Waking Life -kappaletta.

– Kuuntelimme tuohon aikaan Learyn äänityksiä, joissa hän kertoilee ja höpisee nauhalle kokemuksiaan. Häntäkin on tullut havainnoitua mielenkiinnolla, Teemu Markkula sanoo.

Amerikkalaisfilosofi ja -etnologi Terence McKenna taas oli huomattavan innostunut näkyjä tarjoavista sienistä, jotka paljastivat hänelle universumin salaisuuksia. Huurumadonlakki-sienilaji esimerkiksi kertoi McKennalle, että alunperin sienet ovat lähtöisin avaruudesta kaukaa galaksien takaa, niillä on kyky rakentaa hypervalon nopeudella kulkevia aluksia ja ne elävät symbioosissa ihmisrodun kanssa.

Perhe-nimisen yhteisön perustanut Charles Manson manipuloi ihmisiä muun muassa LSD:n avulla. Perhe syyllistyi useisiin murhiin, jotka Manson suunnitteli ja ohjeisti. Manson on jäänyt populaarikulttuuriin muun muassa shokkirokkari Marilyn Mansonin nimessä. Kuva: Shutterstock/All Over Press

Useimmissa 1960-luvun hippikommuuneissa LSD:n käyttö oli myös hyvin huoletonta. Lapset saattoivat vahingossa maistaa hapolla terästettyä appelsiinimehua tai pistellä poskeensa lattialle tipahtaneita vaaleanpunaisia happopillereitä, joita luulivat karkeiksi. Kuva The Hog Farm -hippikommuunista vuodelta 1970. Kuva: Science History Images / Alamy/All Over Press

Mielen aika -kirjassa kerrotaan myös psykedeelisen aikakauden pimeämmästä puolesta. Perhe-nimisen kultin perustanut Charles Manson syötti seuraajilleen LSD:tä, manipuloi heitä ja järjesti seksuaalisia psykodraamoja. Mansonin Perheen mielipuolisuus saavutti huipentumansa vuonna 1969, jolloin sen jäsenet murhasivat brutaalisti useita ihmisiä, joukossa myös elokuvaohjaaja Roman Polanskin viimeisillään raskaana ollut vaimo Sharon Tate.

CIA:n salaisessa MK-ULTRA-projektissa taas testattiin psykedeelejä ihmisillä näiden tietämättä. Projektiin kuului muun muassa psilosybiini-huumesienten syöttäminen alaikäisille.

Perulaisen Geenss Archentin Paparuy-teos. Siinä näkyy ayahuascakokemusten tunnusmerkkejä, kuten jaguaari ja ihmisen sulautuminen muuhun luontoon. Kuva: Geenss Archenti

Ayahuascan salat

Mielen aika -kirjassa käsitellään myös viime aikoina valtavirtaistunutta ayahuascaa, joka on Banisteriopis caapi -köynnöksestä valmistettavaa maagista juomaa. Sitä on todennäköisesti käytetty eteläisen Amerikan viidakoissa tuhansien vuosien ajan erilaisissa rituaaleissa ja seremonioissa.

Beat-kirjailija William S. Burroughs kiinnostui ayahuascasta jo 1950-luvulla, ja sitä ovat kokeilleet myöhemmin muun muassa Tori Amosin, Paul Simonin ja Stingin kaltaiset muusikot.

Teemu Markkulan luotsaama Death Hawks kuuluu tunnetuimpiin kotimaisiin psykedeelisen rockin edustajiin. Viime aikoina suomalaiseen genreen on tullut uusiakin nimiä, kuten turkulainen The UFO Cult ja tamperelainen Polymoon. Helsingissä järjestetään vuosittain Psych Fest -tapahtumaa ja Death Hawks ja Polymoon lähtevät helmikuussa yhteiskiertueelle. Kuva: Sami Sanpäkkilä

Myös Teemu Markkula on osallistunut ayahuasca-seremoniaan useita kertoja. Markkulan mukaan ayahuascan käyttö on tietynlaista henkistä työtä, jota ei saa mennä tekemään suin päin.

– Ennen kuin mieltä ryhtyy seikkailuttamaan, peruspilareiden pitää olla kunnossa. Olen myös kuullut ayahuasca-kokemuksista, joissa henkilölle on annettu lääkettä, hänet on pistetty viltin alle ja jätetty yksin tyhjään huoneeseen. Kokemus ei ole ollut lainkaan hyvä.

Mutta missä määrin ayahuascan kaltainen psykedeeli sitten on muokannut Teemu Markkulaa taiteilijana? Kysymys ei ole aivan yksiselitteinen.

– Kun ryhdyin tekemään tämän genren musiikkia, minulla ei ollut kokemuksia psykedeeleistä – eli psykedeelisen musiikin luominen ei siis vaadi psykedeelien käyttöä. Toisaalta taas en omalla kohdallani koe musiikin tekemistä aina enää säveltämiseksi: mieleni tuottaa melodioita ja tuntuu siltä, että joku kanava on ollut auki.

Woodstock-festivaalia vuodelta 1969. Jättifestivaalilla esiintynyt kitaristi Carlos Santana musisoi LSD:n vaikutuksen alasena. Vuonna 2019 hän kertoi New York Timesille hallusinoineensa esityksen aikana. Kuva: Science History Images / Alamy / All Over Press

