Linnan juhliin lähtee reilusti vähemmän kutsuja kuin aiemmin – sotaveteraaneille vastaanotto itsenäisyyspäivää ennen

Vastaanoton vierasmäärä on noin kolmanneksen pienempi kuin aiempina vuosina. Juhliin kutsutaan noin 1 300 henkilöä eri puolilta Suomea. Merkittävä osa vieraista on ensikertalaisia, perinteisesti virkansa puolesta kutsuttuja on tänä vuonna vähemmän.

Kutsun saajissa on muun muassa terveydenhuollon ammattilaisia ja kokonaisturvallisuudesta huolehtivia ihmisiä. Mukana on lisäksi vapaaehtoistyöntekijöitä sekä tulevaisuuden menestystekijöiden parissa työskenteleviä ihmisiä.

Vuonna 2021 itsenäisyyspäivän vastaanotolle kutsutut vieraat ovat kutsuttujen joukossa. Kyseiset juhlat vietettiin ilman vieraita koronapandemian takia.

Presidenttipari ei kutsu tänä vuonna sotien veteraaneja itsenäisyyspäivänä Linnaan, heille järjestetään oma vastaanotto itsenäisyyspäivää edeltävällä viikolla.

Sotaveteraaniliiton puheenjohtaja Erkki Heikkisen mukaan järjestely kuulostaa hyvältä.

– Se kuulostaa oikein hyvältä. Arvostamme suuresti sitä, että tasavallan presidentti kutsuu veteraanit Linnan juhlaan, ja juhlimaan Suomen itsenäisyyttä, jonka saavuttamiseksi veteraaneilla oli suuri rooli.

Suomessa on yhä reilut 3 000 veteraania, keski-ikä on 97 vuotta. Sotaan lähetettiin eniten 1923–1925 syntyneitä miehiä.

Suomen itsenäisyyspäivää vietetään perinteisesti tasavallan presidentti Sauli Niinistön ja puoliso Jenni Haukion isännöimällä vastaanotolla. Juhlien teema on itseensä luottava Suomi.

