Nato lisää painetta Turkkia kohtaan – ensi viikosta voi tulla tutkijan mukaan ratkaiseva

Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg vierailee parhaillaan Turkissa.

Stoltenbergin tavoitteena on saada Turkki hyväksymään Suomi ja Ruotsi puolustusliitto Naton jäseniksi mahdollisimman pian.

Turkki on jarruttanut Suomen ja Ruotsin jäsenyyden hyväksymistä. Sen mukaan maat eivät ole täysin toteuttaneet kesäkuussa allekirjoitetun yhteisymmärrysasiakirjan kohtia.

Stoltenberg osoitti eilen Turkin ulkoministerin Mevlüt Cavusoglun kanssa järjestetyssä lehdistötilaisuudessa aiempaa voimakkaampia sanoja Turkin suuntaan.

Stoltenberg sanoi, että sekä Suomi että Ruotsi ovat pitäneet sovitusta kiinni ja on aika toivottaa maat tervetulleiksi Natoon.

Helsingin yliopiston tutkijakollegiumin johtaja Tuomas Forsberg arvioi, että pääsihteerin puhe on muuttunut selvästi kesästä.

– Hän ottaa edelleen Turkin huolet huomioon, mutta se, että on aika tehdä päätöksiä on tullut selvästi kuvaan mukaan, Forsberg sanoo.

– Muutos puheessa on selkeä. Voi olla, että Stoltenberg katsoo, että Naton jäsenmaat sekä Suomi ja Ruotsi ovat tehneet kaikkensa ja nyt on Turkin aika hyväksyä Suomen ja Ruotsin hakemukset, hän sanoo.

Tutkijakollegiumin johtaja Tuomas Forsberg kertoo, onko Naton paine Turkkia kohtaan kasvanut

Forsberg muistuttaa, että Naton pääsihteeri ei esittele omia näkemyksiään.

– Hän on varmistanut etukäteen keskeisiltä jäsenmailta, että nyt halutaan saada painetta Turkille, hän sanoo.

Samalla tavalla Stoltenbergin puheita arvioi myös johtava tutkija Matti Pesu Ulkopoliittisesta instituutista.

– Naton puheet ovat koventumassa. Tähän asti Stoltenberg ja Naton sihteeristö ovat olleet Suomen ja Ruotsin suhteen välittäjän rooleissa, mutta nyt selvästi Nato asettuu Suomen ja Ruotsin puolelle, Pesu sanoo.

– Viesti oli selvä, nyt asioiden pitäisi liikkua.

Tuomas Forsberg sanoo, että pääsihteeri on viestinviejä ja hänen mahdollisuutensa lisätä painetta Turkille on kuitenkin rajallinen. Siksi on vaikea arvioida millaista merkitystä kovemmilla puheilla lopulta on.

"Kristerssonin vierailu mahdollinen ratkaisu"

Ruotsin tuore pääministeri, maltillisen kokoomuksen Ulf Kristersson tapaa ensi viikon tiistaina Ankarassa Turkin presidentin Recep Tayyip Erdoğanin.

Ulkopoliittisen instituutin johtava tutkija Matti Pesu pitää vierailua hyvin tärkeänä.

Hän arvioi, että Naton pääsihteeri Stoltenberg on käynnissä olevalla Turkin vierailullaan pohjustanut juuri ensi viikon tapaamista.

– Selvästi Ruotsi ja Nato liittokuntana yrittävät hyödyntää mahdollisuutta, minkä Ruotsin uuden hallituksen asettaminen antaa, hän sanoo.

– Kristerssonin vierailu on mahdollinen ratkaisu ja mahdollinen avain tilanteeseen. En tiedä riittääkö se, mutta sitä nyt selvästi pelataan.

– Jos nyt asia ei ratkea, niin seuraavaa mahdollisuutta voidaan joutua odottamaan suhteellisen pitkään ensi vuoden puolelle, seuraavaan Naton huippukokoukseen tai Turkin vaaleihin.

Tuomas Forsberg uskoo Kristerssonin haluavan vakuuttaa vierailullaan, että Ruotsi kuuntelee Turkin huolia, mutta maan politiikka ei tule muuttumaan esimerkiksi luovutusten suhteen.

– Erdoğanin päätöksiä on mahdotonta ennakolta arvioida. Voi olla, että hän katsoo, että nyt peliä on pelattu riittävän pitkään ja on saatu se hyöty, mikä siitä saadaan, Forsberg arvioi.

Nato linjasi Madridin huippukokouksessa tulevien vuosien suuntaviivoista, koskien muun muassa Naton joukkojen saamista liikkeelle aiempaa nopeammin.

Myös näiden päätösten takia Nato haluaa Suomen ja Ruotsin jäsenhakemukset hyväksyttyä mahdollisimman nopeasti.

– Suomi ja Ruotsi kasvattavat Naton vastuualuetta, mutta niin kauan kuin maat eivät ole jäseninä, on hankala päättää uusista komentorakenteista tai puolustussuunnitelmista, sanoo vanhempi tutkija Matti Pesu.

Lue lisää:

Näin Nato-jäsenyys vaikuttaisi Suomeen – tässä neljä tärkeintä asiaa

Ulkoministeri Haavisto: Ymmärtääkseni Unkari on valmis ratifioimaan Nato-hakemuksen joulukuussa

Suomesta tulee Naton silmät ja korvat pohjoisessa – ja jo nyt tarkkailujäsenyys tarjoaa pääsyn valtavaan määrään Naton tietoja