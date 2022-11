Norjassa vakoilusta epäilty venäläinen osallistui yhteiseen koulutukseen suomalaisasiantuntijoiden kanssa

Kaksi Uudellamaalla toimivan Laurea-ammattikorkeakoulun asiantuntijaa on osallistunut ulkomailla tilaisuuteen, jossa on ollut mukana myös Norjassa vakoilusta epäilty venäläinen mies. Norjan turvallisuuspoliisin mukaan 30–40-vuotias mies on esiintynyt brasilialaisena, mutta on todellisuudessa venäläinen.

Kyseessä on ollut Liettuan pääkaupungissa Vilnassa syyskuussa pidetty tapahtuma, joka liittyy hybridiuhkiin varautumista ja niiden torjuntaa koskevaan hankkeeseen. Laurea-ammattikorkeakoulun koordinoima hanke käynnistyi keväällä 2020, ja sen on määrä kestää viisi vuotta.

– Kaksi Laurea ammattikorkeakoulun asiantuntijaa on osallistunut hankkeeseen liittyvään koulutustilaisuuteen Vilnassa syyskuun lopulla. Ilmeisesti tämä [Venäjän hyväksi vakoilusta Norjassa epäilty henkilö] on osallistunut tähän samaan tilaisuuteen, sanoo Laurea-ammattikorkeakoulun rehtori Jouni Koski.

Kosken mukaan tilaisuudessa ei ole vaarantunut Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijoiden tai muutkaan salassa pidettävät tiedot.

– Suoranaisesti tällä ei ole mitään seurauksia, koska tämä henkilö ei ole käynyt meidän ammattikorkeakoulussa tai oleillut meillä. Tulevaisuudessa Laureassa on kuitenkin tarkoitus nykyistä tarkemmin arvioida erilaisiin hankkeisiin liittyvä riskejä, toteaa Koski.

Epäilty saapui Norjaan syksyllä 2021 ja on työskennellyt tutkijana maan pohjoisosassa sijaitsevan Tromssan yliopistossa. Tutkimuskohteena ovat olleet muun muassa hybridiuhat ja hybridisodankäynti.

Uudellamaalla kuudella kampukselle toimivassa Laurea-ammattikorkeakoulussa noin 7 800 opiskelijaa. Muun muassa kyberturvallisuuteen liittyvät asiat ovat koulun useiden eri linjojen keskeisiä opetussisältöjä. Työntekijöitä Laurea-ammattikorkeakoululla on noin 600.

Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n omistavat Uudenmaan kunnat ja kaupungit sekä Invalidiliitto.

