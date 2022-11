Lääkärit ilman rajoja: al-Holin leirin asukkaita on kuollut odottaessaan lupaa päästä sairaalaan

Al-Holin vankileirillä asuvia lapsia on kuollut, koska he eivät ole päässeet leiriltä ajoissa sairaalahoitoon, sanoo Lääkärit ilman rajoja -järjestö raportissaan. Leirillä asuu yhä myös kymmenkunta suomalaista.

Al-Holin vankileirin asukkaita kuolee sairaanhoidon puutteeseen, kertoo Lääkärit ilman rajoja -järjestön tuore raportti (siirryt toiseen palveluun).

Järjestön mukaan ihmisiä on kuollut odottaessaan leirin viranomaisilta siirtolupaa sairaalaan. Sairaalaan leirin ulkopuolelle lähetettävät pienet lapsetkin joutuvat matkustamaan sinne ilman huoltajaa. Lapsia on raportin mukaan kuollut sairaalassa yksin. Viime vuonna leirillä kuoli järjestön raportin mukaan 79 lasta.

Al-Holin leirille Koillis-Syyriaan vietiin ihmisiä, jotka asuivat terroristijärjestö Isisin alueella sen ”kalifaatin” kukistuessa vuonna 2019. Leiriä vartioivat kurdijohtoiset joukot.

Leirillä asuu yhä noin 53 000 ihmistä 60 maasta. Asukkaista 50 prosenttia on alle 12-vuotiaita lapsia.

Al-holissa asuu yhä myös kymmenkunta suomalaista.

Sairaanhoitaja: "Ihmisillä ei ole siellä minkäänlaisia oikeuksia"

Lastensairaanhoitaja Hanna Majanen on käynyt al-Holissa kahdesti, viimeksi kuluvan vuoden keväällä.

Majanen työskentelee Lääkärit ilman rajoja -järjestössä Hollannissa kriisitilanteista vastaavana päällikkönä. Hän on aiemmin vastannut projekteista Syyriassa.

Al-Hol on Majasen mukaan käytännössä vankileiri.

– Ihmisillä ei ole siellä minkäänlaisia oikeuksia. He eivät voi poistua leiriltä kuin hyvin harvoissa tapauksissa. On suurten prosessien takana, että ihmisiä saadaan sieltä sairaanhoitoon, Majanen sanoo.

Leirillä on saatavilla niukasti terveydenhuoltoa. Vähän yli tunnin ajomatkan päässä on Majasen mukaan sairaala, mutta on vaikea saada lupaa lähettää ihmisiä sinne.

– On suurien turvallisuusrutiinien ja lupien takana, että sairaalaan voi lähettää edes lapsia. Luvan saaminen voi viedä muutaman päivän. Ihmishenkiä on menetetty sen takia, että potilaita ei ole saatu ajoissa hoitoon, Majanen sanoo.

6. joulukuuta vuonna 2021 otettu ilmakuva näyttää al-Holin leirin olot. Kuva: Delil Souleiman / AFP

Pienetkin lapset viedään sairaalaan ilman vanhempia

Raportissa kuvataan 7-vuotiaan lapsen tapaus. Tällä oli pahoja palovammoja. Kesti päiviä saada lupa viedä poika sairaalaan, ja kun hänet viimein saatiin sinne, oli myöhäistä pelastaa häntä. Poika kuoli sairaalassa ilman vanhempiaan.

Muutaman vuoden ikäiset lapsetkin lähetetään raportin mukaan sairaalaan ilman vanhempia, sotilaiden saattamana.

Yhdellä alueella kaikki vessoista tulevat putkistot olivat hajonneet. Voi sanoa suoraan, että sinne oli muodostunut pitkä kakkapissajoki. Lastensairaanhoitaja Hanna Majanen, Lääkärit ilman rajoja

Al-Holin leiriä vartioivat kurdijoukot eivät halua päästää varsinkaan aikuisia ihmisiä ulos leiriltä, ilmeisesti pakoyritysten vuoksi.

Al-Holissa asuu Isis-taistelijoiden entisiä puolisoita ja Isisin kanssa yhteistyötä tehneitä. Julkisuudella olleiden tietojen perusteella monet asukkaat kannattavat yhä äärijärjestöä.

Raportin perusteella leirin asukkaiden taustat eivät silti ole niin yksioikoisia. Osa on joutunut leirille yrittäessään paeta Isisin hallitsemilta alueilta. Jotkut jo asuneet leirillä jo kauan ennen Isisin tuloa.

Asukkaat kärsivät taudeista

Terveysongelmia lisää al-Holin heikko hygienia. Leirin asukkaat kärsivät usein iho- ja vatsataudeista.

Alueelle on rakennettu suihkuja ja vessoja, mutta Majasen mukaan tankit täyttyvät usein. Silloin niiden sisältö tulvii maahan.

– Yhdellä alueella kaikki vessoista tulevat putkistot olivat hajonneet. Voi sanoa suoraan, että sinne oli muodostunut pitkä kakkapissajoki. Lapset leikkivät sen ympärillä, Majanen sanoo.

Sateella maa muuttuu mutavelliksi, johon likavedet sekoittuvat.

Leirin asukkailla on myös paljon mielenterveysongelmia, kuten masennusta, ahdistusta ja traumaperäisiä oireita. Lääkärit ilman rajoja tarjoaa asukkaille keskusteluapua, mutta sitä voidaan antaa vain pienelle osalle tarvitsevista.

Al-Holissa toimii muitakin avustusjärjestöjä. Leirin heikko turvallisuustilanne ja byrokratia rajoittavat kuitenkin niiden mahdollisuuksia tarjota apua.

Ei mahdollisuutta koulunkäyntiin

Tavallisesti pakolaisleireillä, joissa ihmiset asuvat pitkään, on Majasen mukaan järjestetty jonkinlaista koulunkäyntiä ja terveydenhuoltoa.

Al-Holissa on lapsilla ei ole mahdollisuutta koulunkäyntiin tai edes leikkipaikkoja, hän sanoo.

– Äidit yrittävät pitää lapsia teltoissa sisällä, koska leirillä on niin väkivaltaista. He yrittävät suojella näitä.

Isis-taistelijoiden vaimot odottavat karkotusta kurdijoukkojen pitämältä al-Holin leiriltä Syyriassa 3. kesäkuuta 2019. Kuva: Ahmed Mardnli / EPA

Leirillä on murhattu tänäkin vuonna kymmeniä ihmisiä. Siellä toimii aseistautuneiden ryhmien verkostoja. Myös kurdijoukot kohtelevat raportin perusteella asukkaita kovaotteisesti.

Kun pojat tulevat varhaisteini-ikään, heidät erotetaan äideistään ja viedään pois. Raportin perusteella ei ole varmuutta siitä, mitä heille tapahtuu.

Ilmeisesti pojat viedään vankiloihin ja ”kuntoutuskeskuksiin”. Perheet saavat vähän tai eivät lainkaan tietoa siitä, mitä heille tapahtuu.

Suomi sai nuhteet YK:lta

Alun perin monet länsimaat olivat haluttomia kotiuttamaan kansalaisiaan al-Holista. Sittemmin useat maat ovat pyörtäneet päätöksensä ja alkaneet kotiuttaa ihmisiä. Esimerkiksi Britannia kieltäytyy kuitenkin käytännössä yhä kotiuttamasta kansalaisiaan.

Lääkärit ilman rajoja vaatii valtioita kantamaan vastuun kansalaisistaan ja hakemaan nämä pois. Se perää muita maita myös auttamaan paikallista kurdijohtoista hallintoa, jotta ihmiset olot leirillä voitaisiin turvata.

YK:n lapsen oikeuksien komitea antoi Suomelle hiljattain langettavan päätöksen al-Holin suomalaislasten oikeuksien rikkomisesta. Se katsoi, että Suomi on epäonnistunut leirillä olevien lasten suojelemisessa.

Suomen ulkoministeriön mukaan kotimaahan on autettu kaikki, joiden äidit ovat olleet yhteistyöhön halukkaita.

Kuuntele alta ulkoministeriön konsulipäällikkö Jussi Tannerin haastattelu 17. maaliskuuta 2022, jossa hän arvioi, ettei kaikkia suomalaisia voida kotiuttaa:

