Venäläinen RBK: Nokia on kysynyt lupaa Yhdysvalloista ja Suomesta toimittaakseen laitteita Venäjälle

Nokia on hakenut vientilupia telelaitteiden toimittamiseen Venäjälle täyttääkseen aiemmin solmitut sopimukset, kertoo venäläismedia RBK (siirryt toiseen palveluun). RBK kertoo keskustelleensa asiasta kahden lähteen kanssa. Myös valtio-omisteinen uutistoimisto Ria Novosti on nostanut asian esiin viitaten RBK:hon.

Nokia on lähteiden mukaan hakenut vientilupia toimituksiinsa Yhdysvaltain teollisuus- ja turvallisuusvirastolta (Bureau of Industry and Security) sekä Suomen ulkoministeriöltä. Kyse on ilmeisesti varaosista, joita tarvitaan verkon ylläpitämiseen vielä kolmen vuoden ajan.

Toimitusten jälkeen Nokian on määrä poistua maasta ja erillinen yritys tarjoaisi teknistä tukea yhtiön tuotteille. Uutisessa ei kerrota, mikä yritys jatkaisi Nokian tilalla tämän jälkeen.

Nokia kertoi huhtikuussa vetäytyvänsä Venäjältä Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyksen vuoksi. Samalla yhtiö kertoi aikovansa jatkaa tietoliikenneverkkojen ylläpitoa Venäjällä, koska haluaa auttaa venäläisiä pääsemään käsiksi maan ulkopuolisiin tietolähteisiin.

Yhtiö kertoi viime kuun lopulla kasvattaneensa liikevaihtoaan, mutta kannattavuus heikkeni vuodentakaisesta.

Lue lisää:

Nokian toimitusjohtaja tyytyväinen yhtiön tulokseen, mutta pörssikurssi laskee roimasti – isojen 5g-sopimusten uskotaan tuovan kasvua Intiasta

Nokia lähtee Venäjältä vähitellen – toimitusjohtaja Lundmarkin mukaan verkkojen pystyssä pitäminen on "ihmisoikeuskysymys"

Yle kysyi lähes 50 suomalaiselta yritykseltä, mitä ne ovat tehneet liiketoiminnalleen Venäjällä – suurin osa lähtee maasta, mutta osa on jäänyt

"Teistä tulee Putinin panttivankeja tai puudeleita", varoittaa professori – katso ja tutki, mitä suomalaisfirmat yhä tekevät Venäjällä