Maailman ensimmäinen koltansaamenkielinen podcast julkaistiin – kuka saa kutsua koltansaamea omaksi äidinkielekseen?

Uudessa koltansaamenkielisessä podcastissa pureudutaan ristiriitoja kaihtamattomasti koltansaamelaiselle yhteisölle merkittäviin kysymyksiin.

Ensimmäisessä jaksossa vieraana on Sevettijärvellä asuva Terhi Harju. Hän kuuluu sukupolveen, joka ei oppinut koltansaamen kieltä lapsuudessaan.

Monet ovat menettäneet koltansaamen kielitaidon aikanaan, koska suomen kielellä on uskottu pärjäävän paremmin yhteiskunnassa. Tästä syystä lapsille on monissa perheissä puhuttu vain suomen kieltä.

Harju halusi kuitenkin omalle lapselleen opettaa sukunsa kielen – koltansaamen, ja opiskeli kielen aikuisiällä.

– Ihmiset miettivät paljon, miten tulisi todistaa, että onko lapsi äidinkielinen vai ei. Se on sellainen asia, jota ei pitäisi joutua kysymään, Harju pohtii.

Äidinkielisyys jakaa mielipiteitä – puhujia on kuitenkin vain kourallinen

Äidinkielen määrittäminen jakaa mielipiteitä. Osa ihmisistä ajattelee, ettei lapselle voi alkaa ensikielenä puhumaan saamea, jos se ei ole oma ensimmäisenä opittu kieli. Toiset taas haluavat puhua menetettyä suvun kieltä, jotta koltansaamen kielitaito jatkuisi sukupolvilta toiselle.

Podcastin jaksossa puhutaan koltansaamenkielen tilanteesta äidinkielenä, ja millaisilla tavoilla äidinkieli voidaan määritellä.

Väestörekisterin mukaan koltansaameksi äidinkielensä on merkinnyt vain 32 henkilöä ja kolttasaamelaisia on arviolta noin 300. Rekisterin mukaan Suomen ulkopuolella äidinkielisiä kielenpuhujia on vain yksi. Koltansaamea puhutaan Venäjän, Suomen ja Norjan alueilla.

Vuodesta 2013 lähtien väestötietoihin on ollut mahdollista merkitä äidinkieleksi jokin tietty saamen kieli: etelä-, inarin-, kildinin-, koltan-, luulajan- tai pohjoissaame. Eri saamen kieliä on merkitty äidinkieleksi hyvin vähäisessä määrin. Tätä aiemmin kieli voitiin merkitä esimerkiksi vain yleisesti saamen kielenä.

Mistä en puhuisi mummon kanssa (Mâʹst jiõm mainsteʹče ääkkain) kuunneltavissa Yle Areenassa

Koltansaamenkielisen podcastin tuoreet jaksot ilmestyvät Yle Areenaan joka toinen tiistai.

Podcastin juontaja Janica Gauriloff pohtii yhdessä vieraiden kanssa kolttasaamelaisyhteisölle merkittäviä aiheita. Podcast on suunnattu etenkin kolttasaamelaisille nuorille aikuisille, joilla on yhteenkuuluvuuden ja osallisuuden tarve sekä tarve puhua omista ja yhteisöään koskevista aiheista.

– Koen erittäin tärkeäksi, että koltankielisille nuorille tuotetaan omaa sisältöä omalla äidinkielellä. Yhteisöllisyyden tarve on suuri, eikä juttukaveriksi aina sovi esimerkiksi oma vanhempi tai muu sukulainen, kertoo juontaja Gauriloff.

Koltansaame on uhanalainen kieli. Kolttasaamelaiset ovat kuitenkin vuosi vuodelta yhä kiinnostuneempia opiskelemaan uhanalaista kieltä. Koltankielistä sisältöä on kuitenkin niukasti tarjolla.

– Toivomme, että Mistä en puhuisi mummon kanssa -podcast vahvistaisi kolttasaamelaisten nuorten omaa kielellistä identiteettiä ja innostaa puhumaan ja oppimaan lisää, kuvaa Yle Saamen päällikkö Maiju Saijets.

Kuuntele tästä maailman ensimmäinen koltankielinen podcast kokonaisuudessaan.