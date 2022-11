Satamajohtaja ihmettelee VR:n päätöstä lopettaa lannoitteiden kuljetus Venäjältä: "Se on pois maailman ruokaketjusta – ja se on paha asia"

VR lopettaa Venäjän rahtiliikenteensä vuoden lopussa. Samalla loppuvat myös Venäjältä tulevat lannoitekuljetukset. Suurin osa rahdeista on kulkenut Kotkan sataman kautta.

Valtion rautatieyhtiö VR lopettaa vuoden lopussa rautatierahtikuljetukset Venäjän ja Suomen välillä. Tämä merkitsee sitä, että myös Suomen kautta kulkevat Venäjän lannoitekuljetukset loppuvat.

Lannoitteet ovat kulkeneet maailmanmarkkinoille pääosin Kotkan sataman kautta. HaminaKotka satamayhtiön rahdeista noin viidesosa on ollut Venäjän lannoitteita.

– Lannoitteiden osuus on meidän rahdeistamme nyt noin kolme miljoonaa tonnia vuodessa. Lannoitteet on se, mikä meillä on vielä jäljellä Venäjän rahtiliikenteestä, kertoo HaminaKotka -satamayhtiön toimitusjohtaja Kimmo Naski.

HaminaKotka -satamayhtiö hallinnoi Haminan ja Kotkan satamia.

Satamajohtaja Kimmo Naskin mielestä Venäjän lannoitekuljetuksia pitäisi jatkaa maailman ruokaturvan vuoksi. Kuva: Kalle Schönberg / Yle

Satamajohtaja Naskin mukaan HaminaKotka -satamayhtiö tuomitsee Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan ja tukee Venäjälle asetettuja pakotteita.

Lannoitteiden kauttakulku eli transitokuljetukset Venäjältä eivät kuitenkaan ole pakotteiden alaisia. Naskin mukaan lannoitteiden kauttakulkua ei pitäisikään lopettaa, koska kysymys on maailman ruokaturvasta.

– Se on pois maailman ruokaketjusta, ja se on tietysti paha asia, Naski korostaa.

Hänen mukaansa lannoitteiden viennille Venäjältä on myös laaja tuki maailmalla.

– EU ja Yhdysvallat tukevat lannoitteiden vientiä Venäjältä. YK:n pääsihteeri hiljattain vetosi, että kaikkien valtioiden on tehtävä kaikkensa, että lannoitteet pääsisivät maailmalle. Pari viikkoa sitten myös Maailman ruokaohjelman johtaja vaati ihan samaa, Naski luettelee.

Satamajohtaja ihmetteleekin VR:n päätöstä lopettaa rautatiekuljetukset.

– Varsinkin valtioiden omistamien rautatieyhtiöiden moraalinen velvollisuus on tehdä kaikkensa, että lannoitteet ja vilja pääsevät maailmalle, Naski sanoo.

VR ei näe ongelmaa

VR ei näe, että lannoitekuljetusten loppumisella olisi suuri vaikutus maailman ruokaturvaan.

– VR:n Suomen kautta kuljettamien lannoitteiden määrä on ollut alle yksi prosentti globaalista lannoitemarkkinasta. Se on sinänsä kyllä hyvinkin pieni määrä, VR Groupin viestintäjohtaja Tatu Tuominen sanoo.

VR on Tuomisen mukaan tehnyt päätöksen Venäjän rahtikuljetusten lopettamisesta Venäjän hyökkäyssodan vuoksi. Se on tämän vuoksi myös sulkemassa toimipaikkojaan itärajalla.

