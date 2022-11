Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue aloittaa yt-neuvottelut henkilöstöjärjestöjen kanssa – ensi vuoden alijäämä voi olla jopa 120 miljoonaa euroa

Hyvinvointialueella on menossa iso rakennusurakka, kun uutta yliopistollista sairaalaa on rakennettu Ouluun jo yli kolmen vuoden ajan. Työt jatkuvat vielä useita vuosia.

Lähes kaikilla hyvinvointialueilla ensimmäisten vuosien taloustilanne tulee olemaan vaikea. Näin on myös Pohjois-Pohjanmaalla, jossa toimintamalleihin ja palvelurakenteisiin joudutaan tekemään muutoksia.

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen talous sakkaa pahoin ennen hyvinvointialueen käynnistymistä.

Tämän hetken arvio on, että ilman sopeutustoimia Pohjois-Pohjanmaalla ensimmäisen toimintavuoden alijäämä on noin 80–120 miljoonaa euroa.

Ensi vuoden talousarvioehdotus edellyttää toimenpiteitä, joilla on todennäköisesti myös henkilöstövaikutuksia. Tämän vuoksi henkilöstöjärjestöjen kanssa käydään yhteistoimintaneuvottelut 14.–28. marraskuuta.

Ylen tavoittama henkilöstöpäällikkö Mari Saari-Somero kertoo, että talousarviovalmistelua on tehty intensiivisemmin syksyä kohti mentäessä. Hyvinvointialueen järjestämissuunnitelma hyväksyttiin 17. lokakuuta. Siinä palvelutuotannon järjestämistä alueella on arvioitu uudestaan.

– Yksi tekijä on hoitajaliittojen kanssa lokakuussa tehdyt sopimukset ja niiden vaikutukset. Sitten ihan yhteiskunnalliset muut tekijät, jotka liittyvät Ukrainan sotaan ja energiakriisiin korottavat alijäämäarviota ensi vuodelle. Näin mittava alijäämä ei ole mahdollista ilman sopeuttamistoimia.

Someron mukaan tässä vaiheessa ei voi ottaa kantaa, millaisesta väen vähentämistarpeesta on kyse. Siitä neuvotellaan myöhemmässä vaiheessa.

Sopeutustoimet jatkuvat useita vuosia

Järjestämissuunnitelmassa kuvatuilla toimenpiteillä on tavoitteena tasapainottaa kustannustasoa pysyvästi noin 40 miljoonaa euroa. Tämän lisäksi talousarviossa määritellään tavoitteita ja toimenpiteitä, joilla taloutta sopeutetaan toiset noin 40 miljoonaa euroa. Tämän jälkeenkin alijäämäennuste ensi vuodelle on noin 60 miljoonaa euroa.

Lisäksi laki hyvinvointialueesta määrää, että taloussuunnitelma on laadittava siten, että se on tasapainossa tai ylijäämäinen viimeistään toisen talousarviovuotta seuraavan vuoden päättyessä. Käytännössä tämä tarkoittaa, että ensimmäisenä toimintavuonna syntynyt alijäämä tulee kattaa kahden seuraavan vuoden aikana. Sopeuttamisohjelman toimenpiteitä on näin ollen välttämätöntä jatkaa myös vuosina 2024–2025.

Aluevaltuusto päättää talousarviosta joulukuussa

Taustalla on laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnassa ja hyvinvointialueella. Henkilöstöön vaikuttavia toimenpiteitä on käsiteltävä yhteistoimintamenettelyssä ennen kuin aluehallitus tekee valtuustolle lopullisen talousarvioehdotuksen. Aluevaltuuston on määrä päättää talousarviosta 19. joulukuuta.

– Marraskuun aikana käytävillä yhteistoimintaneuvotteluilla ennakoidaan niitä toimenpiteitä, joita voidaan tarvita talousarvion tultua hyväksytyksi. Neuvotteluissa on mahdollista käsitellä osa-aikaistamisia, lomauttamisia tai irtisanomisia, kertoo henkilöstöjohtaja Juha Jääskeläinen tiedotteessa.

Yt-neuvottelujen tuloksista kerrotaan 28. marraskuuta jälkeen.

