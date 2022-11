Ilmastoaktivisti taideteoksiin kohdistetuista iskuista: "Taidetta ei tule olemaan planeetalla, joka on kuollut"

Useita maailmankuuluja taideteoksia kohtaan on viime viikkoina tehty iskuja, joissa niiden päälle on sotkettu hernekeittoa, tomaattikeittoa, perunamuusia tai kermakakkua. Taideteokset eivät ole kuitenkaan vaurioituneet, koska niiden päällä on ollut suojalasi.

Tempaukset ovat saaneet laajaa huomiota ympäri Eurooppaa.

Elokapinan ilmastoaktivisti Iiris Laisi sanoi A-studiossa tiistaina, että painopisteet tällaista aktivismia koskevassa keskustelussa ovat päälaellaan.

– Minusta on huvittavaa, surullista ja naurettavaa keskustella [taideteosten] kehysten rikkoutumisesta silloin kun me tiedämme, että kuudes massasukupuutto on meneillään ja lajeja katoaa joka päivä. Ihmiset menettävät kotejaan ja joutuvat hakemaan turvaa. Ihmiset myös menettävät henkensä.

– Taidetta ei tule olemaan planeetalla, joka on täysin kuollut.

A-studiossa vieraillut kokoomuksen varapuheenjohtaja Antti Häkkänen ei hyväksy lakien rikkomista keinona edistää hyvääkään tarkoitusta.

– Jaan huolen ilmastonmuutoksesta ja luontokadosta ihan täysin. Mutta näistä keinoista olen eri mieltä. Nämähän ovat pieniä keinoja, mistä tässä puhutaan. Mutta ekologiseen aktivismiin, eläinsuojeluaktivismiin liittyy myös todella rajuja keinoja. Siellä katkotaan sähköjä, saatetaan tehdä tuhopolttoiskuja.

Vasemmistoliiton kansanedustaja Mai Kivelä myös hyväksyy taideteoksiin kohdistetut iskut.

Kivelä peräänkuulutti kokoomukselta suurempaa ilmastonmuutokseen liittyvää kriisitietoisuutta.

– Tehän yritätte huomenna kaataa hallituksen, koska teidän mielestänne hallitus ei tarpeeksi vastusta Euroopan tasoisia ympäristötoimia.

Häkkänen kuittasi piikin muistuttamalla siitä, kuka hallituksessa istuu päättäjän paikalla.

– Maassahan on hallitus, joka tekee politiikkaa, johon vaikkapa Elokapina on tyytymätön.

