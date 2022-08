Suuri taiteilija on poissa. Vesa-Matti Loiri on kuollut. Hän oli kuollessaan 77-vuotias.

Poismenon vahvistaa Loirin manageri Pete Eklund , joka kertoo Loirin saaneen lohduttoman diagnoosin tämän vuoden tammikuussa. Loiri hyväksyi yhden matkan päättymisen ja toisen alkamisen ja oli jopa innokkaan utelias näkemään, mitä seuraavaksi on vuorossa, Eklund kertoo. Loirin omaiset toivovat rauhaa surutyöhönsä.

– Jo tuossa iässä hänessä oli havaittavissa omalaatuista persoonallista viehätysvoimaa, joka on vuosien mittaan vain vahvistunut, Niskanen muisteli myöhemmin .

Mestari sekä tragiikassa että komiikassa

– Meidän on niin helppo tunnistaa siinä itsemme. Uuno on määrätyllä tavalla anarkistinen. Osittain laiskuuttaan hän ei suostu tähän rullaan, olemaan yhteiskunnan malliedustaja. Uunolla on niin paljon haaveita ja mielikuvitusta, Loiri analysoi.