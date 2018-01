Millä suomalaiskaupunki pääsee ulkomaiden uutisiin? – Ainakin Sorjosella, supersankarilla ja futiksella

Yle selvitti, millä tavoin muutama satunnaisesti valittu suomalainen kaupunki on saanut mainintoja ulkomaisissa tiedotusvälineissä. Juttuja etsittiin Google- ja Google News -sivustojen avulla sekä tekemällä hakuja suoraan kaupunkien ja medioiden nimillä. Juttuja etsittiin viimeisten 1–2 vuoden ajalta. Tässä jutussa ei ole mainittu kaikkia kaupungeista löytyviä uutisia, vaan vain mielenkiintoisimmat poiminnat. Juttuja etsittiin useilla eurooppalaisilla kielillä.

Englanninkieliset jutut jätettiin tarkastelusta pois, koska englanniksi siteerattuja juttuja on suomalaisessa mediassa paljon. Esimerkiksi kielitieteilijä Janne Saarikivi on kirjoittanut (siirryt toiseen palveluun) Imagessa, että Suomen median maailmankuva muistuttaa angloamerikkalaisen median maailmankuvaa.

Eri kielillä myös kuva Suomesta voi näyttää erilaiselta.

Rovaniemellä näkee joulupukin ja revontulet

Rovaniemi näyttäytyy espanjankielisessä maailmassa usein turistikohteena, jossa näkee revontulia. Espanjalainen päivälehti El País käsitteli revontulia tiedesivuillaan (siirryt toiseen palveluun). Lehden mukaan niitä näkisi Suomessa parhaiten syyskuukausina. Jutun kuvassa näkyvät revontulet on kuvattu Rovaniemellä.

Argentiinalainen päivälehti La Nación listasi viisi paikkaa mihin kannattaa lähteä hiihtämään (siirryt toiseen palveluun). Muun muassa sveitsiläisen, chileläisen ja ranskalaisten kohteiden lisäksi lehti ehdottaa Suomeen lähtemistä. Samalla mainitaan Rovaniemellä sijaitseva Joulupukin Pajakylä.

Chileläinen Pablo González pelasi jalkapalloa Rovaniemen Palloseurassa vuonna 2017. Gonzáles pääsi AS-urheilulehden verkkosivulla kuvaan joulupukin kanssa. Kuvakaappaus

Espanjalaisen AS-urheilulehden verkkosivujen chileläinen painos esitteli chileläisiä jalkapalloilijoita pienemmissä jalkapallomaissa. Jutun kuvaksi on valittu Rovaniemen Palloseuran Pablo González yhdessä joulupukin kanssa (siirryt toiseen palveluun).

Saksalainen urheilusivusto Spox.com haastatteli Rovaniemen Palloseurasta Itävaltaan Sturm Graziin siirtynyttä Emeka Ezeä. Nigerialaispelaaja nauraa, kuinka Rovaniemellä varpaat olivat jäässä (siirryt toiseen palveluun). Eze oli siirtynyt Lappiin Kamerunista.

Aftonbladet puolestaan uutisoi brittinaisen surmasta (siirryt toiseen palveluun)Lapissa. Surmasta epäilty mies tutkittiin sairaalassa Rovaniemellä ennen kiinniottoa.

Sorjosen musiikki Lappeenrannan haavekuvana

Espanjan baskimaalainen El Diario Vasco kirjoitti televisiosarjasta Sorjonen (siirryt toiseen palveluun). Kirjoittajan mielestä suomalaiset televisiosarjat ovat olleet aiemmin aika huonoja, mutta viime aikoina Suomesta on tullut hyviäkin. Sorjonen-sarjan musiikki on jutun mukaan pohjoismaisille sarjoille tyypillisen haavekuvamainen. Sorjonen-sarjaa kannattaa kirjoittajan mielestä katsoa, jos on kiinnostunut suomalaisesta eksotiikasta.

Huffington Postin italialaisversio kertoi Lappeenrannan teknillisen yliopiston menetelmästä kehittää ruoan raaka-ainetta ilmasta ja auringonvalosta. Kuvakaappaus

Lappeenrannan teknillisen yliopiston menetelmä kehittää ruoan raaka-ainetta ilmasta ja auringonvalosta sai julkisuutta perulaisessa päivälehdessä (siirryt toiseen palveluun) ja yhdysvaltaisen Huffington Postin italiankielisessä versiossa (siirryt toiseen palveluun).

Vaasaan mentiin vankilaan

Ruotsalainen Svenska Dagbladet siteerasi (siirryt toiseen palveluun)suomalaista Hufvudstadsbladet-lehteä kertoessaan Suomen haluista saada Teslan tehdas maahan. Ensisijainen ehdokas oli Vaasa. Myös Saksan, Alankomaiden ja Portugalin kerrottiin tuolloin olevan kiinnostuneita Teslan tehtaasta.

Suomen vankeinhoitoa kehuttiin costaricalaisessa (siirryt toiseen palveluun) La República -lehdessä. Juttu on tehty, koska Costa Rica lähetti oikeusministerinsä Cecilia Sánchezin tutustumaan suomalaiseen vankeinhoitoon. Jutun mukaan Suomi on valittu vierailukohteeksi muun muassa siksi, että Suomi on menestyksellisesti ottanut käyttöön vaihtoehtoisia rangaistuskäytäntöjä. Costaricalainen lukija saa tietää myös, että Suomessa on vankimäärään suhteutettuna eniten vankilapakoja Euroopan unionin maista.

Saksalaiset soittivat ilmakitaraa Oulussa

Saksalaislehti Augsburger Allgemeine uutisoi ilmakitaransoiton maailmanmestaruuskilpailuista. Jutun kärkenä oli müncheniläisen (siirryt toiseen palveluun) Patrick "Ehrwolf" Culekin sijoittuminen jaetulle toiselle sijalle. Jutussa mainitaan myös toisen saksalaisen, Marc "Airbreaker" Dumontin yhdeksäs sija.

Saksalainen Augsburger Allgemeine huomioi müncheniläisen Patrick "Ehrwolf" Culekin sijoittumisen jaetulle toiselle sijalle ilmakitaransoiton maailmanmestaruuskilpailuissa Oulussa. Kuvakaappaus

Lehden kotipaikka Augsburg sijaitsee Baijerin osavaltiossa, jonka pääkaupunki on München.

Mikkelissä on ravit ja supersankari

Italialainen uutisia ja arvosteluja julkaiseva elokuva-alan verkkosivusto huomioi (siirryt toiseen palveluun) Rendel-elokuvan Cannes-festivaalin jutussaan. Rendel on supersankarielokuva, joka sijoittuu tunnistettavasti fiktiiviseen Mikkeliin. Italialaiskirjoittaja kertoo Mikkelin olevan elokuvassa dystopinen metropoli, eli hyvin epämiellyttävä suurkaupunki. Rendelin todetaan olevan jonkinlainen naamioitu ritarininja, joka lupaa tulta ja liekkejä. Rendeliä näytettiin Cannesissa tuolloin markkinointimielessä.

Kaikissa Rendel-elokuvaa käsittelevissä jutussa ei kuitenkaan mainita nimeltä Mikkeliä. Esimerkiksi ranskalainen elokuviin keskittynyt Bande a Part -verkkosivusto jätti (siirryt toiseen palveluun)kaupungin nimen kertomatta Rendeliä käsittelevässä jutussaan.

Supersankarielokuva Rendel sijoittuu Mikkeliin. Maailmalla julkaistuissa jutuissa kävi välillä niin, että Mikkeli jäi mainitsematta. Muun muassa ranskalainen Bande a Part ei kerro kaupungin nimeä. Kuvakaappaus

Jonna Eson Brådhen voitto sarjassaan Mikkelin SM-rallissa oli uutinen (siirryt toiseen palveluun). Mitt i Stockholm kuvailee Brådhen voittaman sarjan olleen kovatasoinen.

Muun muassa Ruotsissa Mikkeli mainitaan St. Michel -ravien yhteydessä. Vuonna 2017 aiheesta useita juttuja teki ruotsalainen ravilehti Travronden, joka esimerkiksi kertoi Daniel Redénin olevan mukana kahdella hevosella (siirryt toiseen palveluun). Iltapäivälehti Aftonbladet uutisoi Iikka Nurmosen ohjastaman Midnight Hourin voitosta, jonka lehti nimesi otsikossa yllätykseksi (siirryt toiseen palveluun). Vuonna 2016 ranskalainen Le Parisien -lehti huomioi ranskalaisen Un Mec d'Héripré-hevosen (siirryt toiseen palveluun) ykkössijan. Samassa jutussa mainitaan Mikkelin raviradan olevan kuuluisa edullisesta sijainnistaan metsässä ja suojassa tuulelta.

Jyväskylän ralli kauden odotetuin

Helpoin tapa päästä ulkomaiden uutisiin on merkittävä urheilukilpailu tai urheilusarjan ottelu. Urheilumedia Športky.sk (siirryt toiseen palveluun) kirjoitti JYPin ja Kometa Brnon jääkiekon Mestarien liigan CHL:n ottelusta, joka päättyi tasan 3–3.

Jyväskylä saa vuosittain paljon huomiota Suomen MM-rallin ansiosta. Virolainen Postimees käsitteli (siirryt toiseen palveluun)kilpailua ennen rallin alkua. Tämän Postimeehen jutun (siirryt toiseen palveluun) mukaan Suomen MM-ralli puolestaan on monen rallikuskin mielestä kauden odotetuin kilpailu.