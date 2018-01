Venäläiset elokuvantekijät haastavat Hollywoodin – Elokuvissa seikkaillaan avaruudessa ja rakastutaan Krimillä

Moskova

Harva laitos muuttuu niin ikoniseksi, että sen mukaan nimetään katuja. Moskovassa kokonainen pieni kaupunginosa on rakentunut yhden elokuvastudion ympärille.

Mosfilm oli Neuvostoliiton elokuvateollisuuden lippulaivoja – sekä yksi harvoja edelleen toimivia studioita. Mosfilm tuotti neuvostoaikana yli 3 000 elokuvaa, joista kuuluisimpia ovat mykkäklassikko Panssarilaiva Potemkin ja tieteiselokuva Stalker.

Niiden ohjaajien, Sergei Eisensteinin ja Andrei Tarkovskin mukaan on nimetty kadut tuossa pienessä kaupunginosassa.

Mosfilm on kuin pieni kaupunginosa. Maksim Novikov / Yle

Mutta aika entinen ei enää palaa.

Nyt mahtavan elokuvastudion tiloja on vuokrattu ulkopuolisille ja tonttia jaettu uusille rakennusprojekteille. Suurin osa Mosfilmin nykytuotannosta on televisiosarjoja, mutta vanha ydin on yhä jäljellä.

Mosfilmin johtaja Karen Šahnazarov asteli ensi kertaa Mosfilmin portista sisään 1970-luvun alussa, juuri asepalveluksensa päättäneenä 21-vuotiaana nuorena miehenä.

– En tiedä, oliko unelmani työskennellä juuri Mosfilmissä, mutta elokuvia halusin tehdä.

Šahnazarovilla olisi ollut mistä valita. Jokaisessa neuvostotasavallassa oli elokuvastudio, ja jokaista tavallistakin elokuvaa kävi katsomassa helposti yli kymmenen miljoonaa ihmistä.

Taide-elokuvan nousu

Monet elokuvista noudattivat neuvostoajan ideologiaa eivätkä tavoitelleet voittoa. Tuloksena syntyi neuvostoliittolainen taide-elokuva, joka parhaimmillaan soi mahdollisuuden epäkaupalliselle estetiikalle ja ohjaajien näkemyksille.

Monista elokuvista tuli klassikoita ja tunnettuja kaikkialla maailmassa.

Elokuvakriitikko David Šneiderov. Kuva: Yle Grigory Vorobjov

– Tietysti alalla oli silloin ongelmansa kuten sensuuri ja joihinkin taiteilijoihin kohdistunut vaino, mutta siihen aikaan maailmassa oli oikeastaan vain kaksi elokuvamaata, Neuvostoliitto ja Yhdysvallat, kuvaa elokuvakriitikko David Šneiderov.

Mutta sitten Neuvostoliitto romahti – samoin sen filmiteollisuus. Teollisuus, joka oli tuottanut 350 elokuvaa vuodessa katosi melkein yhdessä yössä. Kaupungeista hävisivät elokuvateatterit ja studiot, Mosfilmistäkin omaisuus.

– Tuhosimme neuvostoaikaisen elokuva-alan myynti-, tuotanto- ja rahoitusjärjestelmän. Mutta uskon, että vielä joskus venäläiset elokuvat valloittavat maailman yhtä menestyksekkäästi kuin amerikkalaiset, elokuvakriitikko Šneiderov kuvaa.

Mosfilmin alueella on museo, jossa voi nähdä vanhaa rekvisiittaa. Maksim Novikov / Yle

Nyt venäläiset filmit ovat jälleen haastamassa yhdysvaltalaisen kilpailijansa. Amerikkalaisten etumatka on pitkä, mutta takamatkalta kirii koko ajan vahvistuva venäläinen elokuvateollisuus.

Venäläisten taide-elokuvien perinne elää vahvana. Siitä esimerkkinä ovat Andrei Zvjagintsevin ohjaamat Leviathan ja viime vuonna ilmestynyt Loveless, joka on myös Venäjän ehdokas ulkomaisen Oscarin saajaksi.

Mutta taide-elokuvien rinnalle on rynninyt Venäjälläkin uusi suuntaus. Tänä syksynä elokuvateattereihin on tullut useita elokuvia, jotka muistuttavat suuresti amerikkalaisia Hollywood-tuotantoja.

Venäläiset valloittavat avaruuden

Yhdysvaltalaisia haastetaan kilpasille jo tarinankerronnassa.

Kaksi uutta venäläiselokuvaa kertoo kylmän sodan aikaisesta Neuvostoliiton ja Yhdysvaltain kilpajuoksusta avaruuden valloittamiseksi. Molemmissa erävoittoon kirii Neuvostoliitto.

Sergei Seljanov tuotti Saljut-7 elokuvan. Kuva: Yle Grigory Vorobjov

Saljut-7 on tositapahtumiin perustuva elokuva kahden kosmonautin sankariteosta 1980-luvulla. Parivaljakon onnistui korjata toimintakyvytön avaruusasema ja estää sen iskeytyminen maahan. Kyseistä avaruuslentoa pidetään edelleen historian vaikeimpana.

– Vaikka elokuva perustuu tositapahtumiin, muutimme tarinaa suurta yleisöä kiinnostavaksi. Siksi vaihdoimme myös pääosan esittäjien roolinimet, kertoo elokuvan tuotantoyhtiön CTV:n johtaja Sergei Seljanov.

Saljut-7:n teossa käytettiin runsaasti 3D-grafiikkaa ja erikoistehosteita. Jotkut kriitikot ovat verranneet sitä jopa amerikkalaiseen Gravity-avaruuselokuvaan.

Voit katsoa elokuvan trailerin YouTube-sivustolta tästä. (siirryt toiseen palveluun)

Elokuva maksoi 16 miljoonaa dollaria, mikä on huomattava summa venäläisittäin.

Saljut-7 perustuu tositapahtumiin. Kuva: Elokuvan traileri

– Elokuvaa ei voi verrata yhdysvaltalaisiin elokuviin, joiden budjetti on kymmenkertainen tähän verrattuna, kuvaa Seljanov.

Valtion tukema Krimm

Venäjä siis luo tällä hetkellä vahvasti omaa tarinaansa myös elokuvan keinoin. Räikein esimerkki oman tulkinnan pönkittämisestä on alkusyksystä ensi-iltansa saanut romanttinen toimintaelokuva Krimm.

Filmissä ukrainalainen, länsimielinen Euromaidan-aktivistinainen ja venäläinen sotilas rakastuvat.

Elokuvan käsikirjoitus noudattaa Venäjän käsitystä niemimaan valtauksesta vuonna 2014, ja tarinan sankariksi nousee venäläissotilas.

Voit katsoa elokuvan trailerin YouTube-sivustolta tästä. (siirryt toiseen palveluun)

Krimm on toimintaelokuva, jossa on myös romantiikkaa. Elokuvan traileri

Elokuvaa rahoittivat sekä Venäjän puolustusministeriö että presidentinhallinto, ja sen ensi-ilta oli Kremlissä.

Marraskuussa filmi sai Venäjän sotahistoriallisen seuran palkinnon historian opettamisesta ja popularisoinnista. Seuraa johtaa Venäjän kulttuuriministeri Vladimir Medinski.

Elokuva ei ole ollut yleisömenestys siitä huolimatta, että sitä on mainostettu näyttävästi muun muassa Moskovan kaduilla ja sen tunnusmelodian laulaa Venäjän television kykyjenetsintä-ohjelman voittanut laulajatähti Nargiz.

Kuohuttava tarina kielletystä rakkaudesta

Yleisömenestykseksi on sen sijaan noussut elokuva Matilda, joka kertoo Venäjän viimeisen keisarin Nikolai II ja puolalaisen balettitanssijan Mathilde Krzesinskajan kielletystä suhteesta. Elokuva sai ensi-iltansa sopivasti lokakuun vallankumouksen 100-vuotisjuhlavuonna.

Tästä pääset katsomaan Matilda-elokuvan trailerin. (siirryt toiseen palveluun)

Matilda-elokuvaa valmisteltiin neljä vuotta, ja sitä on esitetty myös ulkomailla kuten Saksassa, josta sen pääosan näyttelijä Lars Eidinger on kotoisin.

Matilda-elokuvan pukuloistoa esiteltiin Katariinan palatsissa Tsarskoje selossa eli Puškinissa Pietarin lähellä. Anatoly Maltsev / EPA

Jo reilusti ennen elokuvan ensi-iltaa Venäjän ortodoksikirkko suivaantui, sillä se on kanonisoinut Nikolai II:n pyhimykseksi. Uskonnollinen ääriliike leimasi elokuvan pornografiseksi.

– Jos ihmiset näkevät elokuvani skandaalimaisena, se on heidän oikeutensa. Elokuva on siitä hieno taiteenlaji, että se puhuttelee ihmisiä eri tavoin ja jokainen voi luoda siitä oman tulkintansa, kuvaa Matilda-elokuvan ohjaaja Aleksei Utšitel.

Elokuvantekijät saivat tappouhkauksia, ja tuotantoyhtiö joutui polttopulloiskun kohteeksi. Kohut varmistivat sen, että elokuva on pyörinyt täysille saleille.

Matilda-elokuvan ohjaaja Aleksei Utšitel. Yuri Kochetkov / EPA

– Minulta on kysytty, oliko tämä laskelmoitu mainoskampanja elokuvalle, mutta voin vakuuttaa, että en toivoisi tällaista kenellekään, sanoo Utšitel.

Elokuvan esittämisen aloittamisen jälkeen kohut ovat laantuneet ja kritiikki on kohdistunut lähinnä elokuvan taiteelliseen antiin.

Venäläisen identiteetin rakentaja?

Mosfilmin tiloissa johtaja Karen Šahnazarov jää pohtimaan kysymystä venäläisen elokuvan käyttämisestä propagandatarkoituksiin.

Hän sanoo, että kaikilla mailla on omat tärkeät elokuvansa, jotka ovat osa kansallista tarinaa, kuten Tuntematon sotilas Suomessa.

Venäjällä elokuva ei ole koskaan ollut venäläisen identiteetin luoja samalla tavoin kuin Ranskassa tai Yhdysvalloissa. Meillä se on kirjallisuus. Mosfilmin johtaja Karen Šahnazarov

.

Šahnazarov uskoo kuitenkin, että tunne venäläisyydestä perustuu muihin asioihin kuin elokuvaan.

Mosfilmin johtaja Karen Šahnazarov. Maksim Novikov / Yle

– Sanoisin, että Venäjällä elokuva ei ole koskaan ollut venäläisen identiteetin luoja samalla tavoin kuin Ranskassa tai Yhdysvalloissa. Briteillä saman asian ajaa jalkapallo, meillä kirjallisuus, hän sanoo.

Venäjän elokuvateollisuus tuottaa noin 70 elokuvaa vuodessa, mikä on vain murto-osa Neuvostoliiton kulta-ajoista. Kaikissa keskisuurissakaan kaupungeissa ei ole vielä yhtäkään elokuvateatteria.

Elokuvakriitikko Šneiderovin mukaan venäläinen elokuvateollisuus on nyt lähestymässä sitä, mitä amerikkalainen tuottaja Roger Corman teki aikanaan Yhdysvalloissa 1950-luvulta alkaen.

Corman tuotti niin sanottuja halpaelokuvia, joista osasta tuli taloudellisia menestyksiä. Hänen tuotantoyhtiössään ohjaajadebyyttinsä tekivät muun muassa Martin Scorsese ja James Cameron.

– Tänä vuonna viisi 400 000 dollarin elokuvaa ovat tuottaneet neljä miljoonaa, joten olemme jo luoneet jonkinlaisen mekanismin. Seuraavaksi pitäisi pohtia, miten saamme suurtuotannot kannattaviksi, hän kuvaa.

Mosfilm tuotti neuvostoaikana yli 3000 elokuvaa. Maksim Novikov / Yle

Ratkaisu ei kuitenkaan ole valtion tuki, kuten Krimm osoitti. Šahnazarov sanoo, että Mosfilm kuluttaa vain sen, minkä omillaan tienaa.

Samoilla linjoilla on CTV-tuotantoyhtiön johtaja Sergei Seljanov. Ala täytyy saada kannattavaksi omalla laadukkaalla tuotannolla. Hänen mielestään avain on tehdä tarpeeksi hyviä elokuvia, joita voisi viedä ulkomaille.

– Kulttuurisessa mielessä on tärkeää, että ulkomainen katsoja voi ajatella, että myös venäläistä elokuvaa voisi katsoa. Mutta muutos ei tapahdu nopeasti, amerikkalaiset hallitsevat alaa – täysin ansaitusti.

Lisää aiheesta:

Tsaarin kielletystä rakkaudesta kertova elokuva kuohuttaa Venäjällä – Ohjaajan toimistorakennukseen tehtiin polttopulloisku