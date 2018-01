"Vapaapäivinä emme tee juuri muuta kuin olemme ulkona" – Australia saa halpaa työvoimaa nuorista, jotka hakevat maasta seikkailua

"Elämä on töitä ja biletystä aika fifty-fifty"

Sofia Klouvatos, 22 ja Miisa Mäensyrjä, 22, Rovaniemeltä

Sofia: Kyllä tämä on paratiisi, tämä on meille unelmaa. On ranta ja meri, rusketus ja auringonotto.

Miisa: Vapaapäivinä emme tee juuri muuta kuin olemme ulkona.

Saimme molemmat työpaikat Byron Baysta Australian itärannikolta. Suunnitelmana on tehdä pari kuukautta töitä ja lähteä sitten kohti etelää.

Asumme hostellissa ja siivoamme siellä kolme tuntia päivässä kuudesti viikossa. Työtä vastaan saamme asua ilmaiseksi.

Sofia Klouvatos ja Miisa Mäensyrjä viettävät vapaa-aikaa mielellään rannalla. Toni Määttä / Yle

Miisa: Hommasimme myös toiset duunit, joista saa rahaa, niin voi nauttia elämästä.

Tienaan thaimaalaisessa ravintolassa 18 dollaria eli 12 euroa tunnissa ja tipit päälle. Sillä pärjää, koska majoituksesta ei tarvitse maksaa.

Sofia: Minulla on ihan hyvä palkka, saan japanilaisessa ravintolassa 24 dollaria eli 15 euroa tunnissa.

Miisa: Meillä kävi tuuri, koska työpaikoista on tosi kova kilpailu. En ole ikinä ollut ravintolassa töissä, mutta menin kysymään ja pääsin kokeilemaan.

Kolmen päivän jälkeen omistaja pyysi jäämään, koska olin tehnyt hyvin töitä.

Miisa Mäensyrjä aloittamassa työpäivää thaimaalaisessa ravintolassa. Ravintolan omistaja Wantana opastaa. Toni Määttä / Yle

Miisa: Elämä on töitä ja biletystä aika fifty-fifty. Tällä hetkellä työnteko on tärkeämpää, kun on ollut pitkään ilman töitä. Jos kysyisit parin viikon päästä, niin sitten varmaan vastaus olisi hauskanpito.

Täällä on paljon tyyppejä, jotka haluavat vain bilettää ja sitten on niitä, jotka tekevät töitä. Olen tavannut myös tosi paljon suomalaisia.

Nyt on löytynyt tasapaino. Olemme matkustaneet jo kauan, ja välillä on ollut aika rankkaa, kun on pitänyt miettiä raha-asioita. Koti-ikäväkin on ollut.

Nyt olemme voineet asettua ja purkaa reput.

Charles Swannilla oli jo entuudestaan tuntumaa maatöihin. Teemu Juhola / Yle

"Ensin tehdään raskaammat hommat ja sen jälkeen rentoudutaan"

Charles Swann, 24, Pohjois-Irlannista

Saavuin Australiaan kolme viikkoa sitten ja aloitin jo viikon päästä farmityöt Stanthorpessa. Nämä hommat on parasta tehdä alta pois, jotta voi sitten matkustella loppuvuoden.

Useimmat aloittavat farmilla vasta oltuaan maassa puolisen vuotta. Suosittelen tekemään tämän ajoissa, ettei tule kiire. Filosofiani on, että ensin tehdään raskaammat hommat ja vasta sen jälkeen rentoudutaan.

Enoni on maanviljelijä, joten minulla on sentään jotain käsitystä maatöistä. Täällä työskentely on aivan OK. Voi tehdä pitkiä päiviä, jos haluaa.

Charles Swann ja Sam Houston kitkemässä kaalia Stanthorpen pellolla. Toni Määttä / Yle

Olen aina pitänyt matkustamisesta. Australiaan päätimme lähteä tyttöystäväni kanssa. Hän valmistui ennen tänne lähtöämme yliopistosta. Minä taas tein kotipuolessa erilaisia töitä: olin puutarhassa, kokkina ja iltaisin baarissa hommissa. Täällä Australiassa on naurettavan paljon vaihtoehtoja.

Kaikki nuoret farmilla ovat sosiaalisia, täällä kulttuurit kohtaavat. Olen hostellini ainoa englantilainen, ja on ollut hauskaa tutustua esimerkiksi saksalaisiin. Varjopuolena on se, että hostellissa alkoholi on kiellettyä. Onneksi kylässä on kuitenkin pubi.

Sam Houston tuli kaalipellolle töihin voidakseen jäädä Australiaan toiseksi vuodeksi ja palata hiihdonopettajaksi. Toni Määttä / Yle

"Kuntosalilla ei tarvitse käydä"

Sam Houston, 25, Britanniasta

Olin Australian talvikuukausina hiihdonopettajana vuorilla. Päätin, että haluan mennä sinne toiseksikin sesongiksi, joten tulin välillä töihin maatilalle.

Olen nauttinut tästä toistaiseksi. On hienoa olla maaseudulla, tavata australialaisia ja tehdä aivan toisenlaista työtä kuin aiemmin olen tehnyt. Tämä on oiva järjestelmä: voi säästää rahaa ja jatkaa matkailua, kun farmityöt on tehty.

Fyysisesti pellolla on aika raskasta, on oltava vahva ja hyvässä kunnossa. Tässä tulee kuitenkin samalla liikuntaa, joten kuntosalilla ei tarvitse käydä.

Olen ollut täällä nyt kaksi viikkoa ja suunnitelmanani on tehdä täällä kaikki 88 päivää. Sen jälkeen aion matkustella, mennä ehkä Aasiaan ja palata sitten Australian vuorille hiihdonopettajaksi.

Emmi Vinberg on tehnyt vaaditut farmipäivät ja on Australiassa jo toista vuotta. Toni Määttä / Yle

"Olet niin sanotusti kertakäyttökamaa"

Emmi Vinberg, 25, Lappeenrannasta

Ensimmäisellä maatilalla farmarit olivat tosi mukavia, mutta toisella tilalla henkilökemiat eivät kohdanneet ollenkaan.

Farmari oli todella ankara. Jos ei tehnyt asioita juuri hänen mielensä mukaan, tuli huudot, vaikka olisi tehnyt kaiken, mitä käskettiin.

Nyt olen talonvahtina Brisbanessa. Töitä on paljon, mutta työnhakukulttuuri on erilainen kuin Suomessa. On hyvin pitkälle tuuripeliä, saatko töitä vai oletko työttömänä. Oma aktiivisuus ratkaisee todella paljon.

Aina on joku tulossa tilallesi, jos on ongelmia. Olet niin sanotusti kertakäyttökamaa. Jos aiheutat ongelmia, sinusta hankkiudutaan mieluummin eroon kuin korjataan ongelmat.

Monet ovat tarvittaessa työhön kutsuttavia eli työvuoroja ei pysty ennakoimaan. Usein käy niin, että työnantajat eivät anna tunteja ja odottavat työntekijän irtisanoutuvan. Tai sitten laittavat kylmän viileästi pihalle.

Monet reissaajat hankkivat Australiassa campervanin eli modifioidun pakettiauton, jossa voi matkanteon ohessa majoittua. Toni Määttä / Yle

Ostimme mieheni kanssa auton, kun olimme olleet kuukauden Australiassa. Halusimme säästää asumalla autossa. Kaikki ei kuitenkaan ole mennyt ihan suunnitelmien mukaisesti, ja olemme yöpyneet autossa vain noin neljän kuukauden ajan.

Auto on kuin kolmen huoneen koti. Löytyy makuuhuone, olohuoneena toimiva etutila ja ulkokatos. Mies tykkää olla autossa, koska meillä on tasavirran vaihtovirraksi muuttava invertteri ja hän pystyy siten pelaamaan tietokoneella.

Working holiday merkitsee aika monelle itsenäistymistä. Itse olin kuitenkin ehtinyt asua Suomessa jo omillani.

Minua kiehtoisi Australiaan jääminenkin, mutta jatkoviisumin saaminen on vaikeaa.

Working holidaylla pärjää, kun on avoimin mielin ja ennakkoluuloton, sanoo Emmi Vinberg. Toni Määttä / Yle

