Hämärä kietoo kouransa hiekkatietä pitkin astelevan kulkijan ympärille. Metsätie on hiljainen. On satanut koko päivän, ja taivaalta tippunut vesi on tehnyt pieniä lammikoita sorapintaa täplittäviin kuoppiin. Tietä reunustavien puiden ympärille on kiedottu rajavyöhykkeen alkamisesta kertovat nauhat.

Ollaan itärajalla, Rautjärven Vilkossa.

Kulkija on Kari Salomäki. Hänen ryhtinsä on kumara, mutta ei pelkästään olalle ripustetun metsästyskiväärin painosta. Hänen selkärankansa on painunut kasaan. Puu kaatui päälle. Salomäki muistaa lääkärin kertoneen, että miehen pituudesta hävisi kertaheitolla neljä senttiä.

Salomäki asuu kivenheiton päässä talossa, jonka hänen sukunsa on rakentanut. Talossa ovat syntyneet sekä hän että hänen äitinsä. Näissä metsissä Salomäki on parantanut haavansa, kun hänen koiranpentunsa pienenä juoksi niittokoneeseen ja kun hänen veljensä sitoi narun kaulaansa.

Täällä hän on kasvanut ja ansainnut elantonsa metsurina.

Yleensä vierellä astelee hänen paras ystävänsä, karhukoira Jymy II, mutta ei tänään. Mukana voisi myös olla hänen poikansa, mutta elämä päätti toisin. Nyt koira on hänen perheensä.

Salomäki kohentaa kiväärin asentoa ja jatkaa tietä eteenpäin kohti pientä metsästyskoppia, jossa hän on viettänyt lukemattomia tunteja pimeyteen tuijottaen. Tie kaartuu vasemmalle kadoten mutkan taa. Jos tästä kulkisi parisataa metriä oikealle, vastaan tulisi piikkilankaa. Siihen Suomi loppuu.

Jatkosodan lopulla syntynyt Salomäki on ikäisekseen erinomaisessa kunnossa, mutta aika nakertaa pienen palan hänen voimistaan joka päivä. Edessä ovat hetket, jolloin hän ei enää pysty metsälle. Ennen sitä hänellä on muutama haave toteutettavana.

Ajatus vanhainkodista hirvittää. Ja entä, jos koira kuolee ennen häntä?

Vain kuusi vuotta sitten Salomäki ei olisi edes halunnut ottaa Jymyä.