Intian slummit valaistaan Suomesta inspiraationsa saaneella lampulla: "Kysyntä on todella kovaa"

KOLKATA Vaatimattomat rivitalomaiset asumukset reunustavat pienen Birji Purba Paran slummin kujia Etelä-Kolkatassa. Talojen viistoilla katoilla näkyy puolipallon muotoisia lasikupuja. Ne ovat sähköttömiin koteihin tarkoitettuja mikrokupulamppuja.

Värikkäisiin vaatteisiin pukeutuneet naiset tekevät päivittäisiä askareitaan kotiensa edustalla. Monet slummin miehistä työskentelevät päivätyöläisinä erilaisissa hanttihommissa.

Naapuruston lapset kerääntyvät kiinnostuneina seuraamaan, kun kansalaisjärjestön väki tuo ulkomaisia vieraita tutustumaan heidän kotikulmiinsa.

Slummin asukkaat ovat rakentaneet asumuksensa luvattomasti, joten ne eivät kuulu sähköverkkoon. Ahtaissa kodeissa ei yleensä ole ikkunoita. Siksi asuntojen sisällä on päivälläkin hämärää. Auringonvaloa pääsee sisään avoimesta ovesta ja ohuissa seinissä olevista pienistä rei'istä.

Slummikotien katosta pilkistävät kuvut ja aurinkopaneelit kertovat, että talossa on jo surya joti -lamppu. Kaisu Jansson / Yle

Valoa pimeyteen

Yksi mikrokupulampun omistajista on 30-vuotias kotiäiti Doly Mondal. Hänen pikkuruisen keittiönsä kattoon valaisin asennettiin puoli vuotta sitten.

Sähköttömiin asumuksiin kehitetty mikrokupulamppu heijastaa tehokkaasti auringonvaloa. Ensin valo ohjautuu lasikuvun läpi heijastavalla materiaalilla päällystettyyn putkeen ja sitten valaisee tilan, johon lamppu on asennettu.

Laitteeseen on asennettu aurinkopaneeli, akku ja led-lamppuja, joten se toimii myös iltaisin auringonlaskun jälkeen. Testien mukaan lampun teho vastaa auringonpaisteella 100 watin sähkölamppua ja pimeällä noin 60 watin valaisinta.

Mondalin mies Bibhash työskentelee päivätyöläisenä rakennuksilla. Hän tienaa kuukaudessa 5 000–6 000 rupiaa eli noin 65–80 euroa.

Lapset ovat menestyneet paremmin koulussa. Doly Mondal

Pariskunnalla on kaksi teini-ikäistä tytärtä, 15-vuotias Sumi ja 13-vuotias Supriya. Päivisin he käyvät koulua.

– Lapset ovat menestyneet paremmin koulussa sen jälkeen, kun saimme lampun kotiimme. He pystyvät opiskelemaan aiempaa paremmin iltaisin, kun pimeä on jo laskeutunut, Mondal sanoo.

Naskarin perheeseen kuuluvat polkupyörärikshaa työkseen ajava isä Suchandra, 1-vuotias poika Koushik, kotiäiti Nupur ja 9-vuotias tytär Barsha sekä naapurissa asuva isoisä Gouranga Sutar. Kaisu Jansson / Yle

Naapuriasunnossa asuvalla Naskarin perheellä on myös aurinkokupulamppu. Kotiäiti Nupur Naskar kertoo, että lampun ansiosta hän pystyy pitämään vuoden ikäisen poikansa paremmin turvassa.

– Ennen käytimme kerosiinilamppuja. Nyt vältymme kerosiinin haitallisilta kaasuilta. Lisäksi tyttäreni pystyy opiskelemaan entistä paremmin aurinkokupulampun ansiosta, Naskar kertoo.

Nupurin tytär, 9-vuotias Barsha Naskar antaa näytteen englanninkielen taidostaan asunnon kattoon kiinnitetyn kankaan läpi siivilöityvässä mikrokupulampun pehmeässä valossa. Hän lukee ääneen satukirjasta eläintarinaa.

– Riikinkukko käveli järvelle. Siellä kurki oli kiireinen. Se pyydysti kalaa lounaaksi, Barsha tulkitsee englanniksi.

Idea syntyi Suomessa

Uusiutuvan energian asiantuntija Gon Chaudhuri sai idean lamppuun Suomen-vierailullaan. Hän oli tapaamassa ystäväänsä ja kehitysyhteistyökumppaniaan, tietokirjailija Risto Isomäkeä.

Isomäki vei Chaudhurin tutustumaan Lappeenrannan teknilliseen yliopistoon, jonka katolla Chaudhuri näki kupumaisia kattoikkunoita.

– Ajattelin heti Intian slummeja, joissa miljoonat ihmiset asuvat pienissä huoneissa. Heillä ei ole ikkunoita tilanpuutteen takia, Chaudhuri kertoo.

Palattuaan Suomesta Intiaan Chaudhuri ryhtyi avustajineen kehitystyöhön. Heiltä meni 6–8 kuukautta valaisimen ensimmäisen version valmistamiseen. Kyseinen heijastimeen perustuva malli toimi auringonvalolla ainoastaan päiväsaikaan.

Chaudhuri esitteli keksintönsä ystävälleen Harsh Vardhanille. Hän on Intian keskushallituksen tiede-, teknologia- ja ympäristöministeri.

Teknikot testaavat kaikki mikrokupulamput ennen kuin ne kuljetetaan ihmisten koteihin. Kaisu Jansson / Yle

Lampun koekäyttäjät halusivat laitteen, joka toimii 24 tuntia vuorokaudessa. Vardhan toivoi, että Chaudhuri kehittää valaisimesta hybridimallin, jossa on mukana aurinkopaneelit, akku ja led-lamput.

Chaudhuri palasi suunnittelupöydän ääreen ja kehitti uuden version valaisimesta. Intian hallitus innostui tuotteesta ja otti sen osaksi ilmasto-ohjelmaansa.

Joillakin malleilla voi ladata myös puhelimen

Chaudhurin laskelmien mukaan yksi mikrokupulamppu vähentää hiilidioksidipäästöjä 27 kiloa, kun ihmisten ei tarvitse käyttää sähköä, kerosiinia tai muita energianlähteitä kotiensa valaisemiseen.

Ministeri Vardhan antoi lampulle hindinkielisen nimen Surya Jyoti eli suomeksi auringonvalo. Lopuksi valaisimeen lisättiin vielä mahdollisuus matkapuhelimen lataamiseen.

Mikrokupulampun kehittäjä Gon Chaudhuri ja Dakshin Kalikata Krira O Sanskriti Parishad -avustusjärjestön sihteeri Sevabrata Das. Kaisu Jansson / Yle

Chaudhurin mukaan kotien valaiseminen on suuri ongelma slummeissa. Useimmat slummit on rakennettu luvattomasti, joten sähköyhtiöt eivät halua tarjota niihin sähköliitäntöjä. Toisinaan slummien asukkaat tekevät omia virityksiään, joiden avulla he varastavat sähköä verkosta.

Chaudhuri toteaa, että ihmiset ovat saattaneet asua slummeissa kymmeniä vuosia. He ovat Intian kansalaisia, joten hallituksen tulisi tarjota heille tukea. Siksi aurinkokupulamppujen asentaminen on järkevää.

– Mielestäni Intian hallitus on ottanut oikean askeleen. Emme tee heistä laillisia asukkaita, mutta emme myöskään riistä heiltä valoa. Tämä on ideaali ratkaisu slummeihin.

Yli 200 miljoonaa intialaista elää edelleen ilman sähköjä. Suurkaupunkien slummien lisäksi maassa on tuhansia maaseutukyliä, joita ei ole kytketty sähköverkkoon.

Kylissä ihmiset eivät mielellään pidä ikkunoita ja ovia auki saadakseen valoa, koska silloin apinat ja muut villieläimet pääsevät taloihin sisään.

Tavoitteena miljoonia lamppuja viidessä vuodessa

Gon Chaudhuri kertoo, että pääministeri Narendra Modin aloitteen mukaan Intiassa pitäisi olla vuonna 2022 asennettuna 10 miljoonaa mikrokupulamppua.

– Se on suuri luku. Toivottavasti onnistumme. Saa nähdä, miten käy. Lamput varmasti auttavat köyhiä ihmisiä, Chaudhuri sanoo.

Syyskuussa aurinkokupulamppuja oli asennettu yli 3 000 slummi- ja maaseutukotiin eri puolille Intiaa. Ensi maaliskuulle määriteltyyn välietappiin mennessä lamppuja pitäisi olla jo 100 000.

Mielestäni Intian hallitus on ottanut oikean askeleen. Gon Chaudhuri

Chaudhurin mukaan valaisimia asennetaan ihmisten koteihin tällä hetkellä noin 10 000:n kuukausitahtia. Lamppuja valmistetaan neljässä tehtaassa, joista kaksi sijaitsee Kolkatassa, yksi Chennaissa ja yksi Delhissä.

Hanke myös työllistää runsaasti ihmisiä. Chaudhurin mukaan heidän tavoitteenaan on tarjota töitä noin 10 000 asentajalle ja noin 5 000 tehdastyöntekijälle.

Gon Chaudhuri sanoo, että hän ei itse hyödy taloudellisesti keksinnöstään.

– Tämä on vapaaehtoinen palvelukseni yhteiskunnalle. Me haluamme suojella ympäristöä. Ilmastonmuutos on suuri uhka, joten yritämme torjua sitä. Palkkioni on se, että keksintöni vähentää hiilidioksidipäästöjä.

Kysyntä ylittää tarjonnan

Toistaiseksi mikrokupulamppuja ei voi ostaa kaupoista. Valtio ja köyhiä auttavat kansalaisjärjestöt hoitavat valaisinten jakelun.

Alkuvaiheessa jokainen kotitalous saa vain yhden lampun. Moni perhe jonottaa jo toista aurinkokupulamppuaan.

Birji Purba Paran slummissa on 75 asuntoa. Niistä vajaaseen 60:een on jo asennettu mikrokupulamppu. Loputkin asukkaista ovat tehneet hakemuksen saadakseen omansa.

Valaisimen hinta on noin 25 euroa, josta kotitalous maksaa viitisen euroa ja Intian hallitus loput. Valtion tukea voi saada vain yhteen lamppuun.

Chaudhurin mukaan mikrokupulamppua käyttävät ihmiset kuluttivat aiemmin noin kolme euroa kuukaudessa kerosiiniin, joten lampun käyttöönotto maksaa itsensä takaisin nopeasti.

Birji Purba Paran slummissa on 75 asuntoa. Niistä 60:een on jo asennettu aurinkokupulamppu. Kaisu Jansson / Yle

Kolkatassa lamppujen jakelusta vastaavan Dakshin Kalikata Krira O Sanskriti Parishad -avustusjärjestön sihteeri Sevabrata Das kertoo, että he eivät pysty toimittamaan lamppuja kaikille halukkaille.

– Kysyntä on todella kovaa. Joka päivä ihmisiä tulee tiedustelemaan meiltä, miten he saisivat lampun itselleen, Das sanoo.

Gon Chaudhurin mukaan myös ulkomaat ovat kiinnostuneita aurinkokupulampusta. Kyselyitä on tullut esimerkiksi Nepalista, Bangladeshista ja Lähi-idän maista.

Lamppujen viennin aloittaminen ulkomaille on kuitenkin toistaiseksi kakkossijalla. Ensin valmistajien pitää huolehtia kotimaisesta kysynnästä.

Lue myös:

Ilmastoniksi: Muovipullosta valoa köyhän majaan