Lapsen jääkiekkoharrastuksen perässä muutti koko perhe: "Kyllä mä ammatiksi tämän haluaisin"

Talvinen iltapäivä alkaa jo hämärtyä kun 15-vuotias Jere Pernu tulee koulusta. Aikaa on noin tunti ennen kuin on lähdettävä jäähallille C-junioreiden harjoituksiin. Jere on tänä tiistaiaamuna tosin ehtinyt olla jo aamulla seitsemältä ensimmäisissä harjoituksissaan. C-junioreilla on neljät harjoitukset viikossa.

Puolustajana pelaava Jere viettää jäähallilla viikon aikana monta tuntia ja tekee lisäksi omatoimisia harjoituksia päivittäin. Viikonloppuisin ovat pelit.

Mutta Jereä ei haittaa vaikka elämä on jääkiekkoa täynnä. Hän on harrastanut jääkiekkoa kymmenisen vuotta ja suhtautuu harrastukseensa vakavasti, mutta myös realistisesti.

– Eka kausi on aina hankala lähteä uuteen joukkueeseen tutustumaan, mutta tästä pikku hiljaa lähdetään ylöspäin ja kehittymään. Kyllä mä ammatiksi tämän haluaisin, mutta katsoo mihin sitten riittää isompana, pohtii Jere.

Puolustajana pelaavalla Jerellä on harjoituksia neljä kertaa viikossa. Terhi Varjonen/Yle

"Kyllä täälläkin pystyy ihminen elämään"

Jere ja hänen perheensä muuttivat loppukesällä Oulusta Vaasaan. Perheen isälle, Kimmolle, tarjoutui mahdollisuus siirtyä työssään samoihin tehtäviin Vaasaan ja perheen äiti, Arja on vielä kotona puolitoistavuotiaan Jare-pojan kanssa. Jääkiekolla oli paikanvaihdoksessa kuitenkin myös iso rooli.

Kun Jeren harrastusmahdollisuudet tuntuivat Vaasassa paranevan, oli perheen päätös muutosta loppujen lopuksi helppo.

– Elämä jatkuu ja kyllä täälläkin pystyy ihminen elämään ihan täysin, mukavia ihmisiä täällä, nauraa Kimmo Pernu.

Ennen Jeren harjoituksiin lähtöä ehditään vaihtaa kuulumisia. Terhi Varjonen/Yle

Jere pelasi ennen Vaasaan tuloaan Haukiputaan Ahmoissa ja luontainen jatkopaikka hänelle olisi ollut Oulun Kärpät. Miksi suunnaksi tulikin Vaasa?

– Jokainen pelaaja kehittyy eri aikaan ja tässä vaiheessa Jerelle oli parempi vaihtoehto siirtyä Vaasaan. Todennäköisesti se peliaika on enempi täällä kuin Oulussa. Siellä on Kärpillä todella iso rinki 02-syntyneiden poikien kohdalla, ja sieltä murtaa itsensä läpi, että pääsee pelaavaan kokoonpanoon, niin se on isompi tie. Tärkeintä tuossa iässä on päästä pelaamaan, koska pelaamisessa kehittyy, kertoo Pernu.

Jääkiekkoliiton seurayhteistyö

Juniorijääkiekkoilijoita siirtyy seurasta toiseen jonkin verran. Pääosin siirtyjät ovat B- ja A-juniori-ikäisiä eli 17-19-vuotiaita. Tätä nuorempien junioreiden kohdalla seurasiirrot liittyvät melko usein ns. luonnollisiin syihin. Perhe muuttaa esimerkiksi työn perässä muualle ja samalla lapsen urheiluseurakin vaihtuu.

Soittokierros Oulun Kärppiin, Turun palloseuraan, Tampereen Tapparaan ja Vaasan Sportiin junioritoiminnan vastaaville kertoo, että siirtoja on kausittain, mutta isoista määristä ei voi puhua. Suurimpiin seuroihin olisi kyllä tulijoita, mutta toivomus ja käytäntökin viime vuosina on ollut se, ettei liian nuorina lähdettäisi vaihtamaan seuraa.

Jääkiekkoharjoituksissa menee viikossa useampi tunti. Terhi Varjonen/Yle

Seuroissa ollaan yleisesti sitä mieltä, että Jääkiekkoliiton seurayhteistyöhanke on rauhoittanut nuorimpien pelaajien liikennettä seuroista toiseen. Kyseessä on ns. sateenvarjoseurahanke, jossa iso seura tekee tiivistä yhteistyötä alueen muiden, pienempien seurojen kanssa. Yhteistyöhön kuuluu esimerkiksi pienten seurojen tutorointia ja koulutusta.

Miksi siirrytään?

Joskus halu seuran vaihtoon lähtee siitä, ettei esimerkiksi tulla valmentajan kanssa toimeen tai muuten vaan halutaan vaihtaa isompaan ja nimekkäämpään seuraan. Jos jätetään pois nämä syyt vaihdoksiin, lähtevät juniorit yleensä hakemaan lisää potkua harrastukselleen. Se on toisaalta myös askel vakavampaan urheilijaelämään.

Junior Sportissa viime vuodet urheilutoimenjohtajana toiminut Ari-Pekka Pajuluoma sanoo, että iso asia on sarjataso.

– Jos puhutaan B-junioreista niin siellä haetaan haasteita ja sarjatasoa. Haetaan esimerkiksi SM-sarjatasoa. Siirto ei saa kuitenkaan olla vaan päähänpisto vaan se pitää miettiä tarkoin, summaa Pajuluoma.

Ari-Pekka Pajuluoma Merja Siirilä / Yle

Yksin muuttavien nuorten kohdalla tärkeää on yhteistyö kodin ja seuran kanssa. Arjen hallinta, kuten kotityöt ja nukkuminen voivat olla nuorelle vaikeita. Viime kaudella B-junioreita siirtyi Sportiin maakunnasta puolenkymmentä.

Jere Pernun kohdalla tilanne on eri, sillä mukana tuli koko perhe. Perussyy on kuitenkin hänelläkin sama kuin hieman vanhemmilla junioreilla.

– Toivon, että saan enemmän kokemusta ja pääsen treenaamaan. Pelaaminen on tietenkin kivointa ja se, että pääsee kokeilemaan omia rajojaan, kertoo Jere.

Vaasan Sportin C-juniorit pelaavat SM-sarjaa.

Koulunkäynnistä ei tingitä

Pernun perhe on asettunut Vaasaan hyvin. Nyt asutaan vielä vuokralla mutta ajatus on jossakin vaiheessa ryhtyä talon rakentamiseen. Ouluun jäi suht tuore omakotitalo, jota ei aluksi ollut tarkoitus myydä. He kuitenkin laittoivat sen testimielessä myytäväksi ja talo meni nopeasti kaupaksi.

Pernun perheen muutto Vaasaan oli nopea, sillä kesäkuussa ei vielä tiedetty, että Jere aloittaa koulun ja harrastuksensa Vaasassa. Perhe antaa isot kiitokset Junior Sportille, koska yhteistyö koulun, kodin ja seuran välillä on toiminut hyvin. Jere pääsi liikuntapainotteiselle luokalle, joka hänellä oli ollut haaveena jo aiemminkin. Koulunkäynti ja harjoitukset pystytään suunnittelemaan niin, ettei koulukäynti jää jääkiekon jalkoihin.

Vaasan Sportin C-juniorit pelaavat SM-sarjassa. Terhi Varjonen/Yle

Koulunkäynnistä perheessä ei tingitä. Se on isän ja äidin mielestä Jeren päätehtävä tällä hetkellä, vaikka jääkiekko paljon aikaa viekin. Liikuntapainotteiselle luokalle pääsy antoi myös lisäpontta päätökselle lähteä Vaasaan. Perhe korostaa hyvän harrastuksen merkitystä, eikä jääkiekkoammattilaisen ura ole pääasiallinen tavoite.

– Ei tässä kukaan mistään ammattilaisurasta haaveile, että hirveän hyvä harrastus tämä on ja on monesta pahasta pois kun harrastaa. Koulu on tärkeä ja siihen satsataan enemmän, tarkentaa Kimmo Pernu.

Arja-äiti muistuttaa myös harrastuksen muista hyvistä puolista.

– Tästä on kehittynyt terveellinen elämäntapa. On satsaus tulevaisuuteen, että on saanut harrastaa, ja onhan siinä ollut monenlaista elämystä matkan varrella jääkiekosta niin pojalle kuin vanhemmillekin, sanoo Arja Pernu.