Vanhat katulamput kysyttyä tavaraa – Sonja iski silmänsä kotikadun lamppuun, kun ruokapöydän päältä puuttui sopiva valaisin

Sonja Hirviniemi ja "the lamppu"

Viime vuosina vanhoja katulamppuja on vaihdettu tiuhaan tahtiin led-valaisimiin. Moni himoitsee käytöstä poistettavia lamppuja pihavaloksi tai jopa osaksi kotinsa sisustusta.

Kun Sonja Hirviniemi muutti Vaasan Vöyrinkaupungille, kiinnitti ulkona oleva katulamppu hänen huomionsa. Lamput olivat ajankohtainen keskustelunaihe ruokapöydän ääressä, sillä pöydän yläpuolelta puuttui sopiva valaisin.

– Siinä vitsailtiin aamupalapöydässä, että tuosta ikkunan alta voisi tuollaisen katulampun varastaa, Hirviniemi naurahtaa.

Rikollisiin puuhiin ei Hirviniemen tarvinnut ryhtyä: syyskuun lopulla Hirviniemi huomasi valaisimen päivittyneen led-lamppuun.

Tästä alkoikin suuri "metsästysprojekti", johon sisältyi yhteydenottoja niin Vaasan kaupungille kuin sähköurakointiliike SähköWaasalle. Lamppuja päivittävälle SähköWaasalle soitettaessa oli jo tieto "lamppunaisesta" kiirinyt. Nyt tehtäväksi annettiin etsiä lamppuja vaihtavat henkilöt, jotka luovuttaisivat lampun Hirviniemelle.

– Työmiehet löydettiin pienten etsintöjen jälkeen, ja yllätyksekseni hekin tiesivät tämän hullun lamppunaisen tulosta. Vähän he naureskelivat. En tiedä, että kuinka usein tällaista tapahtuu, naurahtaa Hirviniemi.

Sonja Hirviniemen Vaasan kaupungin sivuille tekemä facebook-päivitys Facebook

Lampusta syttyi lamppu

Sonja Hirviniemen tavoin myös vanhan kierrättäjäksi tunnustautuva Mikko Rintakoski innostui katulampuista ja hankki myös lampun itselleen.

– Jos jotain hyödyllistä on menossa pois, niin pyrin ottamaan talteen. Kun kulkiessani näin, että lamppuja poistettiin, niin kurvasin kysymään, että pystyisikö tällaisen lampun saamaan itselle, Rintakoski kertoo.

– Usein, kun näkee käyttökelpoista tavaraa pantavan pois, tulee ideoita uusiokäytöstä. Syttyy se lamppu, että mitä voisi tehdä, Rintakoski lisää.

Katulampun näkemisestä syttyi siis lamppu ja idea uusiokäytöstä. Enemmänkin tavaroiden uusiokäyttöä harrastava Rintakoski kertoo sanonnan "toisen romu on toisen aarre" pitävän paikkaansa. Rintakoski kertoo tarkkailevansa esimerkiksi remonttilavoja ja kysyvänsä usein, saako tuotteita ottaa.

– Mielestäni se on ajatuksena ja ideologiana ihan viisasta, jos käyttökelpoista tavaraa on menossa roskiin, niin että sitä voisi vielä jotenkin hyödyntää, Rintakoski kertoo.

Raila Paavola / Yle

Lamppupyyntöjä lähes viikoittain

SähköWaasa Oy:n toimitusjohtaja Matti Knookala kertoo, että muukin kuin Hirviniemi ja Rintakoski ovat iskeneet silmänsä vanhoihin katulamppuihin. Lamppupyyntöjä tulee lähes viikoittain.

– Varsinkin maanteiden varsilla, kun puretaan valaisimia, niitä tullaan hyvin usein kyselemään.

Knookalan mukaan ihmiset hakevat yleensä lamppuja sisävalaistuksen sijaan kuitenkin pihavalaistukseen. Erityisesti maanviljelijät ovat innostuneet lampuista ja käyttävät niitä aluevalaistukseen viljankuivaajien yhteydessä.

– Meille purkuvalaisimet ovat romutavaraa. Niistä erotellaan lamput ja metallit erikseen ja ne menevät keräykseen, jos ei tällaista uusiokäyttöä tule, Knookala kertoo.

Suomessa on viime vuosina ollut katuverkostossa lampunvaihtobuumi, kun vanhat lamput vaihtuvat energiaa säästävämpiin led-valaisimiin. SähköWaasa on vaihtunut Vaasan alueella kuluneen vuoden aikana 1500 valaisinta led-lamppuihin.

Kaikkia lamppuja ei voi kierrättää

Mikäli lampun haluaa itselleen, on kaikista paras keino ottaa yhteyttä suoraan lamppuja vaihtaviin tahoihin. Aivan kaikkia lamppuja ei kuitenkaan kierrätetä. SähköWaasan suosikkituote on vanhat valaisinpaalut. Niitä on kyselty paljon.

– Niissä on kuitenkin sellainen entisajan lahonsuoja-aine, että joudumme ne toimittamaan hävitykseen Ekokemille. Erityisesti saariston ihmiset ovat kyselleet niitä itselleen, Knookala kertoo.

Knookalan mukaan suurella valoteholla varustettuja valonheittimiä joudutaan rikkomaan, sillä ne kiinnostavat tiettyä käyttäjäkuntaa.

– Hampunkasvattajien takia joudumme niitä hajottamaan, että he eivät pysty ottamaan niitä omaan käyttöönsä. Ollaan sovittu, että niitä ei jätetä jätelavoille.

Yle

"Kyllä vanhat tavarat kestää paremmin"

Sonja Hirviniemen lamppu ei ole vielä päässyt kattoon asti, sillä lampun suuri koko ja paino yllätti.

– Kun lamppua katselee näin alapuolelta, niin ei sitä ymmärrä, kuinka iso se oikein on. Se oli liian suuri siihen käyttöön, mihin sitä alun perin ajateltiin. Ei valitettavasti pääse tähän asuntoon, mutta sitten kun on isompi tila, niin kyllä se käyttöön tulee, Hirviniemi vakuuttaa.

Myöskään Mikko Rintakoski ei ole saanut lamppua vielä asennettua sen suuren koon ja painon takia.

– Lamppu vaatii jo huoneeltakin kokoa. Mihinkään pieneen tilaan sitä ei pysty laittamaan. Olen myös pohtinut, miten ripustukset pitää toteuttaa, että lamppu pysyy varmasti katossa. Käyttöön se kuitenkin tulee, kunhan löytyy sopiva tila, Rintakoskikin lupaa.

Hirviniemen innostus antiikkiin ja erikoisempiin kunnostusprojekteihin on herättänyt kavereissa huvitusta.

– Kun kotini vieressä oleva sähkötolppa vaihdettiin metalliseen, niin kyllä mulle siitäkin vähän vitsailtiin, että tuleeko tolppakin sitten meille, Hirviniemi naurahtaa.