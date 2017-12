Nyrkkeilystä tuli eteläafrikkalaisten mummojen suosikkiharrastus – "Paljon hauskempaa kuin aerobic!"

Johannesburg

– Kuka laskee? 79-vuotias Constance Ngubane kysyy, samalla kuin punaiset nyrkkeilyhanskat osuvat rytmikkäästi säkkiin. Nenänvartta pitkin valuu hikipisara, ilme on keskittynyt.

– Sorry sorry, anteeksi, minä! huutaa pari vuotta nuorempi Maria Mokhine toiselta puolelta salia, missä hän tekee hitaasti vatsalihasliikkeitä kuntosalin koneella valkoisessa kalastajanhatussaan.

– Yksi, kaksi, kolme, neljä… hän laskee.

Maria Mokhine oli onnettomuudessa muutama vuosi sitten ja loukkasi jalkansa. Nyrkkeilyn ansiosta vamma on pikkuhiljaa parantunut, hän kertoo.

– Nyrkkeily on niin kivaa, ihanaa! Tämä on niin paljon hauskempaa kuin aerobic!

Claude Maphosa perusti mummonyrkkeilyn neljä vuotta sitten. Hän tulee itse köyhistä oloista, ja halusi antaa nuorille mahdollisuuden tehdä elämällään jotain merkityksellistä. Huumeriippuvuus on köyhien ja työttömien nuorten keskuudessa yleinen ongelma. Kuvassa myös Maria Mokhine ja Jemina Maluleka. Liselott Lindström / Yle

Mummoja ei mielletä nyrkkeilijöiksi

Kun mummojen valmentaja Claude Maphosa kilpaili kehonrakennuksessa maailman huippujen kanssa, hänellä oli yksinäinen olo. Hän tuli köyhästä perheestä maaseudulta, eikä kehonrakennuksessa ollut muita hänen kaltaisiaan. Uran jälkeen hän päätti palata juurilleen.

Maphosa on jo kymmenen vuotta vetänyt syrjäytymisvaarassa oleville köyhille nuorille nyrkkeilyryhmiä, ja nelisen vuotta sitten hän perusti vähävaraisille vanhoille mummoille samanlaisen.

Hän tekee kaiken ilmaiseksi. Mummoilla on pienet tai olemattomat eläkkeet, joten hän tarjoaa heille treeniaamuina myös aamupalaa.

– Ihmiset, jotka käyvät salilla, ajattelevat usein, etteivät mummot tänne sovi. Yleensä vanhukset suljetaan koteihinsa ja jätetään sinne, valmentaja Claude Maphosa sanoo.

Mummoja ei lasketa, hän haluaa muuttaa tämän.

A-Teamin sali sijaitsee monitoimitalossa Cosmo City -townshipissa Johannesburgin pohjoispuolella. Jotkut mummoista kävivät ennen monitoimitalolla hoitamassa puutarhaa, kun Maphosan salin nyrkkeilyhanskat osuivat heidän silmiinsä. Sitten sana kiri.

– Nyrkkeily on todella hyvää liikuntaa ja minulla on aina salilla nyrkkeilyhanskat. Pakkohan heidän oli saada kokeilla, Maphosa sanoo.

Maphosa myöntää olleensa ensin hieman epäluuloinen. Nyrkkeily on kestävyyslaji, ja lyödessä voi sattua. Vanhukset ovat hauraita, joten hän mietti ensin, onko nyrkkeily sopiva laji heille. Nyrkkeily osoittautui kuitenkin aivan erinomaiseksi mummolajiksi.

Myös alkulämmittely ja loppuverryttely otetaan A-Teamin salilla tosissaan, venytyksiä unohtamatta. Ennen nyrkkeilyä mummot myös rukoilevat yhdessä. Liselott Lindström / Yle

Salille eikä sairaalaan

–…viisyks, viiskaks, viiskolme! Mokhine huutaa.

Mummot laskevat vuorotellen kuuteenkymmeneen ja vaihtavat sen jälkeen liikettä. Vielä vasta lämmitellään, kohta siirrytään ulos kehään. He tekevät eri laitteilla liikkeitä – selkää, vatsaa, jalkoja.

Maphosa kävelee ympäri ja korjaa liikkeitä.

– Syvemmälle! Korkeammalle! Selkä suoraksi! kuuluu eri puolilta salia.

Sali on pieni mutta laitteet hyvässä kunnossa. Mummot käyvät täällä nyrkkeilemässä kahtena aamuna viikossa, ja nuoret Maphosan nyrkkeilyryhmistä avustavat treeneissä. Kanssakäyminen nuorten kanssa tuo paljon lisäiloa, kaikilla kun ei ole omaa perhettä.

Mummot kehuvat kilpaa nuoria miehiä ja Vincent Phokwane ja Boitumelo Mootane hymyilevät vieressä nolostuneesti. Gladyson Ngwenya, 77, pomppii musiikin tahdissa ja nyrkkeilee ilmaan, Mootane avustaa tekniikan kanssa. Sitten naama vääntyy irvistykseen. Johonkin koskee.

Myös Ngwenya kertoo nyrkkeilyn parantavasta voimasta – muutaman vuoden takaisesta aivoverenvuodosta ei ole enää merkkejä.

Tänään paikalla on vain viisi mummoa, yleensä heitä on noin tuplasti enemmän. Viikko on ollut sateinen ja köyhissä oloissa asuville mummoille salille käveleminen on silloin haastavaa.

– Se kuvaa hyvin minkälaisista oloista he tulevat ja mitä haasteita heillä on. Joskus haemme heidät autolla tällaisella säällä, jotta treenit eivät jäisi väliin, kertoo valmentaja Claude Maphosa.

Constance Ngubane rakastaa nyrkkeilyä. Se on mummoille paras laji, hän sanoo. Liselott Lindström / Yle

Aamu alkaa valkosipulilla

Kysyntää mummonyrkkeilylle olisi paljon enemmänkin.

Maphosalla on Cosmo Cityn lisäksi mummonyrkkeilyryhmä myös tunnetummassa Soweton townshipissa. Näillä alueilla asuvat köyhimmät, useimmiten mustat johannesburgilaiset. Työttömyys on korkeaa ja tulot vähäisiä. Vanhukset hoitavat usein lapsenlapsiaan, kun vanhemmat yrittävät tuoda ruokaa pöytään. On siis tärkeää, että mummot pysyvät kunnossa.

Constance Ngubane lyö vimmatusti säkkiä ja hiki virtaa. Samalla suu käy koko ajan – hän pureskelee valkosipulia ja inkivääriä. Mummot aloittavat aina treenin syömällä tuoretta inkivääriä ja valkosipulia, koska se piristää ja pitää pöpöt poissa.

79-vuotias Ngumbane on mummoista vanhin, mutta on kaikista energisin. Hän kertoo kärsineensä korkeasta verenpaineesta ennen nyrkkeilyharrastusta, mutta nyt hän ei enää tarvitse lääkkeitä. Valmentaja on myös opettanut, ettei pidä syödä rasvaista ruokaa, hän sanoo. Hän kehuu nyrkkeilyn olevan mummoille paras mahdollinen harrastus. Perhekin on kiitollinen mummon harrastuksesta, koska se pitää hänet virkeänä.

– Tunnemme itsemme nuoriksi. Olemme kuin 16-vuotiaita ja todella vahvoja! Haluaisimme nostaa paljon painavia esineitä, mutta meidän ei anneta, noin puolitoistametrinen Ngubane sanoo ja nauraa äänekkäästi päälle.

Maria Mokhine kertoo, että on nyrkkeilyn ohessa myös oppinut, miten tärkeää on syödä hyvin. Hän ei syö punaista lihaa eikä kanaa, mutta lempiruoka on paistettu maksa ja kasvikset. Liselott Lindström / Yle

Mummonyrkkeily maailmalle

Moni paikallislehti ja kansainvälinenkin media on käynyt katsomassa mummoja, mutta huomio ei ole tuonut pelkkää hyvää mukanaan.

– Sinä olet tullut Suomesta asti, ajattele miten paljon tulee kyselyjä vain Johannesburgista! Minulle soitetaan koko ajan eri puolilta maata ja pyydetään apua mummonyrkkeilyryhmien perustamisessa. On paljon kateellisuutta ja minua syyllistetään, kun en voi auttaa kodittomia mummoja esimerkiksi KwaZulu Natalissa, Maphosa sanoo.

Maphosan mielestä muut maat voisivat kuitenkin ottaa hänestä ja mummoista mallia. Isovanhemmat hoitavat lapsenlapsia ja heillä olisi paljon annettavaa. Sitä paitsi lääkärikäynnit vähenevät huomattavasti, jos vanhukset liikkuvat.

– Mummoja pitää kutsua mukaan aktiviteetteihin ja heitä pitää rohkaista pysymään liikkeellä vaikka ikä painaa. Silloin he myös elävät pidempään.

Jotkut mummoista haluaisivat jopa aloittaa omat personal training -tunnit muille vanhuksille.

– He haluavat myös antaa jotain muille, kun ovat saaneet meiltä nyrkkeilyn, Maphosa sanoo.