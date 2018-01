Junan hätäjarrusta vedetään useimmiten turhaan, vaikka se voi tulla kalliiksi

Joulukuisena päivänä 2017 etelästä Kokkolaan saapunut juna on juuri päässyt verkkaisesti liikkeelle kohti Oulua, kun matka katkeaa äkkipysähdykseen. Syynä on hätäjarrusta vetänyt matkustaja, joka haluaa hakea autoon unohtuneita tavaroitaan.

Unohdus ei kelpaa hätäjarruttamisen syyksi. Ei myöskään humalaisen päähänpisto, kokeilunhalusta tai kavereiden yllytyksestä puhumattakaan. Hätäjarrua saa käyttää vain vaaran uhatessa.

– Eipä ole tuoreessa muistissa tapausta, jossa hätäjarrusta vetäminen olisi ollut todella tarpeen, sanoo VR Groupin turvallisuuspäällikkö Tomi Kangas.

Kankaan mukaan hyväksyttävä tilanne on esimerkiksi se, että matkustamossa syttyy tulipalo tai joku jää vahingossa oven väliin puristuksiin, kun juna lähtee liikkeelle.

– Lähtökohtana on, että aiheeton hätäjarrutus on aina rangaistava teko. Seuraukset harkitaan kuitenkin tapauskohtaisesti. Arvioimme millaiset välittömät ja välilliset kustannukset teko on aiheuttanut meille ja liikennejärjestelmälle, Kangas sanoo.

Kovassa vauhdissa pyörät pilalle

Kokkolan esimerkissä juna oli juuri lähtenyt liikkeelle, joten äkkipysähdys hitaassa vauhdissa ei rikkonut kalustoa. Pahimmillaan voimakas hätäjarrutus lyö kovassa vauhdissa pyörät hetkittäiseen lukkoon, jolloin niihin voi tulla pahat lovet.

– Junan pyörät on sorvattava takaisin alkuperäiseen muotoonsa tai vaihdettava kokonaan uusiin. Aina on vähintään tarkistettava, onko hätäjarrutuksesta tullut vaurioita.

Turvallisuuspäällikkö Tomi Kankaan mukaan hätäjarrutus kovassakaan vauhdissa ei sinänsä ole vaarallista, koska tekniikka on suunniteltu tekemään pysähtyminen hallitusti.

– Matkustajille jarrutus tuntuu selvästi tavallista voimakkaampana. Jos ei istu penkissä tai seiso tukevasti, voi jarrutuksen takia kaatua.

Hätäjarrun käyttäminen ei vaadi erityistä voimaa. Jarrut onkin sijoiteltu junaan niin, että esimerkiksi lapset eivät niihin vahingossa yllä.

– Vaikka hätäjarrut on selvästi merkitty ja on ilmoitettu, että aiheeton käyttö on rangaistava teko, silti niihin valitettavasti kosketaan aina silloin tällöin.