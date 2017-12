Kulttuurivieras Sophia Janssonin työ on jatkuvaa tasapainoilua arvojen ja kaupallisuuden välillä. Nuorena hän ajatteli, ettei muumeilla tule olemaan hänen elämässään osaa ei arpaa.

Toimiston aulan sohvalle ei mahdu istumaan, koska sen ovat vallanneet muumit, haisulit ja hattivatit. Vitriinit ovat täynnä erilaisia muumifiguureja ja -tuotteita. Kymmenkunta työntekijää juo kahvinsa muumimukista. Ei eipäilystäkään, etteikö oltaisi Moomin Charactersin toimitiloissa Helsingin Salmisaaressa.

Tällaista on Tove Janssonin veljentyttären Sophia Janssonin, 55, elämä – muumintäyteistä. Jos joku olisi sanonut nuorelle Sophialle, että tulet tekemään urasi muumien parissa, hän olisi nauranut moiselle ehdotukselle. Mutta nyt 20 vuotta on vierähtänyt Moomin Charactersissa.

Yrityksen taiteellisena johtajana Jansson valvoo muumien käyttöoikeuksia ja vaalii samalla tätinsä kulttuuriperintöä. Kyse ei ole vähäpätöisestä pestistä, sillä suomalaisille muumit merkitsevät lähes yhtä paljon kuin sauna ja sisu. Siksi muumeja halutaan joka paikkaan ja juuri siksi Janssonin on oltava luja.

– Tietenkin kaikkeen olisi kiva sanoa joo, se olisi helppoa. Mutta silloin rajat katoavat helposti ja Toven luoman taiteellisen työn alkuperäinen idea katoaa.

Työ on jatkuvaa tasapainoilua kaupallisuuden ja arvojen välillä. Nykyään arvopohja on vakaa ja kristallisoitunut, mutta alkuaikoina pohdittavaa riitti: Mihin kaikkeen muumihahmoja voi liittää, miten ne voivat näyttäytyä ja missä menee raja?

Muumit ovat suosittuja Aasiassa. Viime vuosina etenkin Thaimaasta on tullut muumimaa. Jari Kovalainen

Heti uransa alkutaipaleella Sophia Jansson joutui kieltämään ruotsinlaivamainoksen, joka oli jo valmis ja lanseerausta vaille. Mainoksessa muumihahmo oli puettu sherlockholmesmaiseen etsiväasuun.

– Silloin jouduin sanomaan tiukan ein. Siinä sekoitettiin kahta tarinaa, muumeja ja Sherlock Holmesia. Se ei käy.

Yksi oudoimmista muumien nimenkäyttöpyynnöistä on tullut tietokonepelaamisen kilpajoukkueelta. Kansainvälisesti menestyvä joukkue olisi halunnut pelinimimerkeikseen muumihahmoja. Uusi aluevaltaus olisi ollut kiinnostava, mutta tietokonepeli, jota joukkue pelasi, oli äärimmäisen väkivaltainen.

– Jouduimme sanomaan, että kiva kun tykkäätte muumeista, mutta tähän emme voi suostua. Tässä eivät nyt arvomaailmat kohtaa.

Muumien reunaehdot ovat Tove Janssonin käsialaa. Hän päätti aikoinaan, ettei muumeja saa liittää politiikkaan, väkivaltaan tai seksuaalisuuteen. Nykyään Sophia Jansson on joutunut usein selittämään, miksi muumit eivät voi kuljeskella kännykkä kädessä tai pelata tietokonepelejä.

– Muumien on pysyttävä alkuperäisissä tarinoissa ja kuvituksissa.

Muutamien rajatapausten kanssa Jansson on joutunut painiskelemaan. Tove oli aikoinaan ilmoittanut, etteivät muumit saa olla vessapaperissa. Sitä toivetta on kunnioitettu, mutta toisaalta muumit seikkailevat talouspaperissa.

– Tasapainoilu on koko ajan läsnä. Maailma muuttuu jatkuvasti, se on otettava huomioon.

Sophia Jansson pohtii työkseen muumien arvomaailman ja kaupallisuuden suhdetta. Jari Kovalainen/Yle

Aika ajoin Sophia Jansson joutuu vastaamaan syytöksiin muumien liiallisesta kaupallisuudesta. Yhtiön liikevaihto on kasvanut miljoonia ja muumeihin eittämättä törmää milloin hammastahnatuubissa, milloin patalapussa. Mutta kaupallisuus ei suinkaan ole tullut kuvioihin parin viimeisen vuosikymmenen aikana, vaan bisnes oli tärkeää myös Tovelle. Jo 1950-luvulta löytyy esimerkiksi muumiastioita.

– Tovelle oli luontevaa, että taiteellisuus ja kaupallisuus eivät sulkeneet toisiaan pois, vaan kulkivat käsi kädessä. Siksi kysymykset muumien kaupallisuudesta tuntuvat mielestäni oudoilta.

Sophia Jansson muistuttaa, että Toven todellinen ambitio oli tulla arvostetuksi kuvataiteilijaksi. Muumit hän loi elättääkseen itsensä.

Perheyrityksestä löytyi työpaikka pakon edessä

Sophia Janssonin ura perheyrityksessä ei alkanut kuitenkaan kutsumuksesta, vaan olosuhteiden pakosta. Jansson oli palannut Suomeen 16 vuoden tauon jälkeen ja jotain töitä oli löydettävä. Sophian isä, sarjakuvataiteilija Lars Jansson ehdotti työskentelyä perheyrityksessä. Siihen aikaan firma oli vielä pieni ja se sijaitsi Kirkkonummella.

– Ajattelin, että voin toki mennä sinne, mutta etsin sitten jotain muuta. Olin aluksi lähinnä apulainen, viestinvälittäjä, muistelee Sophia Jansson.

Nopeasti tuli kuitenkin selväksi, että ohjakset oli otettava tiukasti käsiin. Lars ja Tove olivat molemmat jo iäkkäitä, eikä homma ollut enää aivan hanskassa. Sophia Jansson koki, että yhtiölle työskentelevät markkinointiagentit olivat saaneet liian paljon vapauksia muumien kaupallistamisessa. Melko pian kuoli isä Lars ja vuotta myöhemmin Tove. Silloin koko yritys kapsahti nelikymppisen Sophian syliin.

– Minulle oli aika selvää, ettei firmaa myydä. Onneksi silloin en tajunnut, miten laajaksi työ paisuu, naurahtaa Sophia Jansson.

Muumit olivat aina läsnä Sophia Janssonin lapsuudessa. Hän muistaa selailleensa sarjakuvia ennen kuin oppi lukemaan. Jari Kovalainen/Yle

Parhaimmat muistot liittyvät kesiin saaristossa

Sophia Janssonille muumit ovat olleet aina osa elämää, vaikkei hän missään muumilaaksossa asunutkaan. Sophian äiti kuoli hänen ollessa kuusivuotias, joten nän vietti paljon aikaa isänsä kanssa, joka piirsi muumisarjakuvia ja hoiti yhdessä Toven kanssa firman asioita. Myös Tove ja hänen elämänkumppaninsa graafikko Tuulikki Pietilä olivat tärkeitä perheenjäseniä. Ainoana lapsena Sophia sai paljon huomiota osakseen koko lähipiiriltä.

Rakkaimmat muistot Tovesta liittyvät pitkiin kesiin saaristossa. Vaikka Tove teki töitä taukoamatta, kesällä oli kuitenkin aikaa puuhastella yhdessä, uida, kalastella ja lennättää leijaa.

– Tove oli aina innokas osallistumaan kaikkeen. Välillä oli vaikea hahmottaa ikäeroa meidän välillä, koska Tove oli niin tyttömäinen. Vielä iäkkäänäkin hän oli aina kaikessa mukana, Sophia muistelee.

Sophian kesistä on varmasti päätynyt jotain Toven vuonna 1972 kirjoittamaan Kesäkirjaan. Siinä pieni tyttö, nimeltään Sophia, viettää kesää isoäitinsä kanssa saaressa.

Tovea ja koko Janssonien sukua määrittävä seikkailumieli valtasi Sophiankin nuorena, ja hän lähti maailmalle. Ensin hän opiskeli Yhdysvalloissa valtio-oppia. Pian amerikkalainen elämänmeno alkoi kuitenkin tympiä, ja Sophia pohti, miten pääsisi takaisin Eurooppaan. Sitten hän keksi: opiskelemalla kieliä! Hän päätti opiskella espanjaa ja ranskaa valmistuakseen kieltenopettajaksi.

Kaikista maista hän päätyi juuri Espanjaan, missä ei tietenkään ollut tarvetta espanjan kielen opettajille. Niinpä hän ryhtyi opettamaan englantia. Kaikkineen seikkailut Yhdysvalloissa, Espanjassa ja Lontoossa kestivät 16 vuotta.

– Näin jälkeenpäin kun katselee, niin eihän nuo nuoruuden touhut kovin suunnitelmallisilta vaikuta, nauraa Sophia Jansson.

Sophia Jansson haluaa säilyttää tätinsä kulttuuriperinnön tuleville sukupolville. Jari Kovalainen/Yle

Nyt takana on pitkä ura Moomin Charactersissa ja miljoonaliikevaihdosta huolimatta yritys on yhä perheen käsissä, sillä firman toimitusjohtajana on Sophia Janssonin aviomies Roleff Kråkström. Haaveena olisi, että yritys pysyisi perheen käsissä. Sophia Jansson ei aio kuitenkaan painostaa kahta aikuista poikaansa, jotka ovat nyt 28- ja 26-vuotiaat.

– Minusta olisi miellyttävä ajatus, jos pojat jatkaisivat. Mutta se ei tietenkään saa olla heille epämiellyttävää.

Sen päätöksen Sophia Jansson on kuitenkin tehnyt, että aikoo selvästi vähentää työntekoa ja läsnäoloaan toimistolla. Ajankohta ohjasten hellitämiseen on hyvä, sillä työ firmassa ei ainakaan tule vähenemään. Ensi vuonna valmistuu uusi miljoonaluokan Muumi-animaatio. Se saattaa aiheuttaa lisenssianomusten vyöryn Moomin Charactersille, kuten kävi 90-luvulla, jolloin japanilainen Muumilaakson tarinoita -animaatio nosti muumit uuteen suosioon.

Sophia Jansson on innoissaan uudesta 3D-animaatiosta.

– Olen kuullut, että tämän ajan lapset tuntevat hyvin elsat, annat ja pokémonit, mutta muumit ovat heille vieraita. Mielestäni jokainen sukupolvi ansaitsee oman muumianimaationsa.

