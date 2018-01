Soul hurahti tekoluontoon: Kokemuksia etsitään grilliravintolan halkopinon ääreltä ja kellarista, jossa pääsee kalaan

Jinhee Kim ja Joo Seok Oh ovat tulleet viettämään sunnuntai-iltaa leiritunnelmiin.

SOUL Oven kilisevä kello ilmoittaa uusista asiakkaista. Yong Geol Shin kävelee siististi pukeutunutta pariskuntaa vastaan. He ovat selvästi tulleet treffeille.

Shin nostaa seinältä kaksi onkea ja näyttää, miten syötti asetetaan koukkuun. Namkyoung Yun katsoo silmät pyöreinä. Hänen harteillaan on villakangastakki, sen alla vasta silitetty pusero.

Huoneen keskellä on parinkymmenen metrin pituinen allas ja sen ympärillä jo pari tusinaa asiakasta. He ovat kaikki tulleet kalaan.

Tämä on vain yksi Soulin monista sisäkalastuspaikoista. Kahdeksalla eurolla saa kalastaa tunnin. Jenny Matikainen / Yle

Tämä keskellä yliopistoaluetta erään rakennuksen kellarissa sijaitseva kalastamo on yksi Soulin monista paikoista, joissa pääsee onkimaan. Allas on täynnä kaloja, usein karppeja, joita asiakkaat onkivat kilpaa. Mitä isompi vonkale, sen parempi palkinto.

Tunti kalastusta maksaa noin kahdeksan euroa.

Tällä kertaa paikalla on muutama lapsiperhe, useita pariskuntia, kaveruksia ja pari yksinäistä tosionkijaa.

Yun ja hänen miesystävänsä saavat mukaansa onget, lautasellisen syöttejä, pienet violetit pyyhkeet ja kumihanskat. Yun pukee ne käsiinsä, asettaa syötin koukkuun ja asettautuu riviin onkimaan.

Namkyoung Yun onkii kumihanskat kädessä. Jenny Matikainen / Yle

Kalapaikassa asiakkaita neuvova Shin kertoo, että sisäkalastuksen suosio sai nostatusta, kun sitä näytettiin televisiossa. Hänen mukaansa moni asiakkaista kokeilee kalastusta ensimmäistä kertaa.

– Selitän heille, miten kalastetaan. Osa kuuntelee, mutta osalle pitää mennä selittämään uudelleen.

Toiveissa on, että jokainen asiakas saisi ainakin yhden kalan. Harvalla on silti tarpeeksi malttia.

– Se on vaikeaa! sanoo Eunhae On. Hän on saanut muutaman kalan, mutta aviomies ei yhtään.

Eunhae On on täällä ensimmäistä kertaa miehensä ja poikansa kanssa. He halusivat, että kalaa rakastava parivuotias poika pääsisi kokeilemaan kalastusta.

– Emme ole koskaan olleet ulkona kalassa. Tahdoimme tehdä lapsen kanssa jotain sellaista, mitä tehdessä ei tarvitse palella, vaikka on talvi, On sanoo.

Namkyoung Yunin poikaystävä toi hänet treffeille kalaan. Jenny Matikainen / Yle

Kalastus ei ole ainoa laji, jonka korealaiset ovat siirtäneet kaupunkiin. Soulissa pääsee sisällä myös ratsastamaan tekohevosella maisemien vilistessä näytöllä ja kokemaan retkeilyä ravintolassa.

Basecampissa palaa nuotio ja asiakkaat istuvat retkituoleissa. Nurkassa on halkopölli ja kasa klapeja. Kokit hakkaavat niitä tarvittaessa lisää.

Korelainen grilliravintola on perinteikäs konsepti, mutta täällä kuorrutuksena on aitoa retkitunnelmaa tavoitteleva ympäristö. Uima-altaassa on vesiputous ja puuterassin reunoissa lehtikasoja.

Basecampissa retkeilytunnelmaa luodaan muun muassa kangastuoleilla ja haloilla. Jenny Matikainen / Yle

– Täällä voi kokea retkeilytunnelmaa. Sanoisin, että grilli on aika samanlainen kuin telttailupaikalla, sanoo Joo Seok Oh.

Hän on tullut tyttöystävänsä kanssa tänne syömään siksikin, että luonnollisesti myös koirat ovat tervetulleita retkelle. Ravintoloita, joihin pääsee koiran kanssa, on Soulissa vähän.

Ohin vieressä pieni valkoinen koira nuolee huuliaan tyytyväisen näköisenä. Sen nimi on Moukari, Oh kertoo.

– Täällä saa lisäksi kokea retkitunnelmaa. Pidän siitä, että täällä on luonnollista olla koiran kanssa. Ei tunnu yhtään, että olisin kaupungissa, Ohin seuralainen Jinhee Kim kuvaa.

Jinhee Kim pitää ravintoloista, joihin saa tuoda koiran. Hän ei halunnut jättää Moukaria kotiin. Jenny Matikainen / Yle

Kala-altaalla Yunilla nappaa viimein. Hän irrottaa kalan koukusta ja kantaa sen pyyhkeen sisällä altaan päässä olevan metallisen laatikon luokse.

– Olen hermostunut ja innoissani, hän sanoo.

Kala pudotetaan luukusta kaukaloon, joka punnitsee sen. Yun vilauttaa koneen lukijalle saamaansa ranneketta. Kalan paino ilmestyy takaseinän näytölle. Siellä on päivän ranking.

Luukku punnitsee kalan ja paino ilmestyy takaseinän tilastoihin. Jenny Matikainen / Yle

Kalalle tämä on vain yksi kerta monista. Kun punnitus on valmis, luukku aukeaa ja se putoaa takaisin altaaseen.

– Kyllä ne kärsivät. Mutta vaihtoehtoa ei ole. Jotkut asiakkaat kysyvät siitä, mutta emme voi asialle mitään, Shin sanoo.

Jos luonto kutsuu, luontoon on päästävä. Kalalta asiasta ei kysytä.