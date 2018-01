Jäikö auton katolla oleva lumi putsaamatta? Saatat rikkoa lakia

Mistä on kyse? Auton katolle jätetty lumi voi olla vaaraksi liikenteessä

Lumi voi lentää joko omaan tai muiden tiellä liikkujien tuulilasiin

Lisäksi lumi voi ylittää auton sallitun kattokuorman

Yöllä on satanut lunta, mutta kiire töihin on kova. Pyyhkäiset auton ikkunat puhtaiksi, mutta et koske katolla olevaan märkään lumikerrokseen.

Kannattaisi, sanoo Liikenneturvan yhteyspäällikkö Tapio Heiskanen.

Katolla oleva lumi saattaa lähteä liikkeelle kesken ajon. Se voi tapahtua esimerkiksi silloin, kun jarrutat risteykseen. Katolta oman tuulilasin päälle humpsahtava lumikerros estää näkyvyyden ja voi johtaa pahimmillaan tieltä suistumiseen.

Tapio Heiskanen tietää, että tästä syystä on tapahtunut liikenneonnettomuuksiakin.

– Voit myös vaarantaa muita tiellä liikkujia. Lumi voi lentää katolta takanasi ajavan tuulilasiin ja peittää häneltä näkyvyyden. Se voi myös rikkoa takana tulijan autoa, sillä kuutio märkää lunta voi painaa jopa 300 kiloa, Heiskanen sanoo.

Lumi voi ylittää sallitun kattokuorman

Auton katolta poistamatta jätetty lumi saattaa rikkoa myös lakia. Ajoneuvolain neljännen pykälän (siirryt toiseen palveluun) mukaan ajoneuvon rakenne, varusteet, ulkopuolinen muoto ja materiaali eivät saa aiheuttaa vaaraa.

Tapio Heiskasen mukaan katolla oleva lumi voi tehdä autosta vaaraa aiheuttavan.

Lisäksi auton rekisteriotteessa on mainittu auton suurin sallittu kattokuorma. Märkä ja loskainen lumi saattaa helposti painaa enemmän kuin mitä auton sallittu kattokuorma on.

– Rikesakon paikka on aika nopeasti, Heiskanen sanoo.

Lumisade on huonontanut ajokeliä keskiviikkona lähes koko maassa. Keskiviikkoillan aikana lännestä saapuu uusi sadealue, jonka sateet tulevat etelässä vetenä, pohjoisempana räntänä ja lumena.