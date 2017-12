Lapin hiihtokeskukset selviävät vielä tästä kaudesta, mutta ensi talvena uhkaa pula kausityöntekijöistä

Mistä on kyse? Pohjois-Suomen lomakeskuksiin asettuu talveksi nelisentuhatta kausityöntekijää.

Ulkomaalaisten kiinnostus työskennellä Suomessa kausiluontoisesti on lisääntynyt.

Lapin matkailun kasvaessa työntekijöitä joudutaankin palkkaamaan tulevaisuudessa kausitöihin myös ulkomailta, hotelliketjusta arvioidaan.

– Ei tämä ruuhka ahdista. Se on parasta. Hiljaisuus ahdistaa, sanoo Rukan ravintola Pisteen apulaisravintolapäällikkö Henna Lompolo.

Kausityö hiihtokeskuksissa vaatii Lompolon mukaan työntekijöiltä luonnetta.

– Kausityöntekijän elämä poikkeaa melkoisesti normielämästä, hän muistuttaa.

Lompolon mukaan kausityöntekijän työajat ovat pitkät etenkin joulun ja uudenvuoden aikaan. Tammikuussa lomaillaan hetki, mutta isot työtuntimäärät odottavat jälleen kevätsesongin koittaessa.

– Se vaatii rohkeutta ja ehkä vähän hulluuttakin, Lompolo sanoo.

Tulevina vuosina työvoimaa ulkomailta?

Pohjoisen hiihtokeskuksiin on lähtenyt tänä syksynä kausitöihin tuhansia ravintola-alan osaajia eri puolilta Suomea. Lapin työ- ja elinkeinokeskuksen arvion mukaan hiihtokeskukset palkkaavat talven ajaksi reilut 4 000 kausityöntekijää.

Heistä noin kuusisataa talvikauden aikana työllistävän Laplands Hotels -ketjun henkilöstöpäällikkö Taru Tahvanainen huokaisee joulun alla helpotuksesta. Työntekijöitä riitti kuin riittikin vielä kasvavaan matkailukauteen.

– Matkailu kasvaa, mutta alueella ei ole nuorisoa, josta työvoiman kasvua voisi hakea. Kaija Kukkola

Hänen mukaansa vielä alkusyksystä näytti, ettei työvoimaa löydy riittävästi. Tekijät löytyivät lopulta yllättävän hyvin, mutta tulevaisuudesta Tahvanainen ei ole niin varma.

– Luulen, että tulevina vuosina Lappiin joudutaan palkkaamaan työntekijöitä ulkomailtakin, hän ennustaa.

Henna Lompolo kiittää jopa onnea todetessaan, että Rukalle hankitut kausityöntekijät ovat ammattitaitoisia.

– Me olemme saaneet onneksemme Rukan ravintoloihimme hyviä työntekijöitä. Tosiasia on kuitenkin, että sesonkikohteiden keittiöissä on tällä hetkellä pula osaajista, Lompolo kertoo.

Etelä-Euroopan maissa kiinnostusta kausityöhön

Ulkomaalaiset kausityöntekijät eivät ole vielä rynnistäneet sankoin joukoin Lappiin. Tilanne voi kuitenkin muuttua.

Pohjois-Suomen talvilomakohteet ovat houkutelleet tänä talvena reilut 4 000 kausityöntekijää. Ensio Karjalainen / Yle

Lapin TE-keskus järjesti syyskuun lopussa ensimmäistä kertaa virtuaalisen rekrytointitapahtuman Lapin hiihtokeskuksiin. Kiinnostus hiihtokeskustyöhön oli huomattavaa ulkomaita myöten, sanoo keskuksen palvelujohtaja Kaija Kukkola.

– Virtuaalikeskusteluun osallistui päivän aikana 3 000 ulkomaalaista. Eli kiinnostusta työskentelyyn Pohjois-Suomessa on, Kukkola kertoo.

Yli sadan osallistujan maita rekrytointikeskustelussa oli Suomen lisäksi Kreikka, Espanja, Portugali, Romania ja Italia.

– Työmarkkinat kansainvälistyvät ja työntekijöitä tulee jatkossa ulkomailtakin, Kukkola ennustaa.

Työvoimapulaan halutaan varautua

TE-keskus tekee ensi kesään mennessä selvityksen Lapin alueen kausityöntekijöistä: mistä ja kuinka paljon kausityöntekijöitä alueella liikkuu?

– Selvitys on osa prosessia, jossa ratkomme mahdollisesti kasvavaa kausityöntekijöiden työvoimapulaa, Kaija Kukkola sanoo.

Lapissa ongelma on Kukkolan mukaan nuorison väheneminen.

– Matkailu kasvaa, mutta alueella ei ole nuorisoa, josta työvoiman kasvua voisi hakea.

Kukkolan mukaan hiihto- ja matkailukeskusten haasteet palkata työntekijöitä löytyvät myös palkkauksesta.

– Ala ei ole kovin hyvin palkattu. Useinhan kausityöntekijä joutuu maksamaan kahdesta asunnosta, Kukkola muistuttaa.

– Se vaatii rohkeutta ja ehkä vähän hulluuttakin, apulaisravintolapäällikkö Henna Lompolo tuumaa kausityöstä tunturissa. Ensio Karjalainen / Yle

Rukalla työskentelevä apulaisravintolapäällikkö Henna Lompolo on kulkenut pitkän tien kausityöntekijänä Rovaniemeltä Oulun ja Helsingin kautta Rukalle. Vuosikymmenen työrupeama kiihkeässä matkailuvirrassa alkaa tehdä tehtävänsä.

Lompolo aikoo pysyä toistaiseksi pidempään Rukalla.

– Tosin kausityöstä voi tehdä myös elämänmittaisen uran, miksikäs ei, Lompolo sanoo.