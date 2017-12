Reppureissaajat keräävät maailmalta joulupalloja: jo 29 koristetta odottaa nuorenparin ensimmäistä omaa kuusta

Ison pahvilaatikon uumeniin on jo ehtinyt kertyä 29 koristetta. Nuoripari haaveilee hetkestä, jolloin on niin iso koti, että sinne laitetaan ensimmäinen yhteinen joulukuusi.

– Ajattelen, kuinka ihanaa on, kun joskus ripustamme näitä oksille ja muistelemme juuri sitä maata, mistä pallo on ostettu. Esimerkiksi ruutuisesta kangaspallosta tulee aina mieleen vanhan linnan rauniot Skotlannissa, Tytti kertoo.

Kesän 2017 interraililtakin Tytti osti vain huulirasvan ja joulupallon. Kun tietää millaisen matkamuiston haluaa, ei tarvitse muuta ostaa.

Sinivalkoinen lasipallo Hollannista, mistelikoristeinen Saksasta ja tähtikaiverruksinen pallo Tšekistä. Joulukaupoissa pallot pakataan yleensä pieniin pahvirasioihin. Juhamatti Sorsa

– Vaatteet menevät pois muodista, mutta joulukoriste on ajaton, kuuluu reppureissaajien perustelu harrastukselleen.

– Kipinä syttyi, kun kaverin äiti aikoinaan keräsi kuusenkoristeita ja kertoi niiden tarinoita. Se oli niin hienoa, Tytti muistelee.

Palloja ja reissuja kertyy, kun toinen on jo työelämässä, ja toinen opiskelee ja lukujen lomassa myös painaa töitä matkakassan eteen.

Juhamatin lemppari Unkarista, Tytin Irlannista

Maailma on täynnä upeita joulupalloja. Juhamatin mielestä Tytti ostaisi ne kaikki, jos hän ei hillitsisi. Hänen linjansa on yksi per paikka, Tytin kuulemma vähintään viisi.

– Minä olen tämän harrastuksen rajoittava tekijä, ei se, että tällaisia matkamuistoja olisi hankala löytää joka kolkasta, Juhamatti naurahtaa.

– Sinä bongasit Budapestissä kaupan ikkunalla olevan pallon ja halusit sen, Tytti muistuttaa.

Unkarin Budapest-pallo on Juhamatin lemppari. Vaalea latomaisema on Puolasta, Gdanskista Juhamatti Sorsa

Juhamatin lempipallossa lukee Budapest kullanvärisin kirjaimin. Hänen mielestään on fiksua, että pallossa lukee maan tai kaupungin nimi. Tytti on hieman eri linjoilla, vaikka välillä täytyy jo miettiä, mistä mikäkin on hankittu.

Vajaasta 30 koristeesta osa on Tytin vanhempien ja siskon tuomisia. Omista palloista pitäisi tehdä pian tiedosto koneelle, että muistaisi ostopaikat vielä vuosikymmenienkin päästä.

Dubain poropallo oli ensimmäinen

Mikä tahansa ei kelpaa, vaan pallon täytyy olla kaunis, omaperäinen ja selkeästi eri kastia kuin isoissa pakkauksissa myytävät markettipallot.

Käsintehdyt ja erikoisemmat ovat kalliita. Nuorten budjetilla ei reissata isoilla rahoilla, joten matkamuistonkin on pysyttävä kukkaron raameissa.

Paljonko joulupallo saa maksaa?

– Kympin, sanoo Juhamatti.

– 15 euroa, sanoo Tytti.

Jokainen on saatu tuotua ehjänä Suomeen, vaikka valtaosa on lasipalloja.

Joulupallot Ruotsista ja Hollannista. Juhamatti Sorsa

–Turkki, Ruotsi, Hollanti, Unkari, Italia, Saksa, Ranska, Tytti luettelee poimiessaan palloja pahvilaatikosta.

Pariskunnan ensimmäinen kuusenkoriste odotti ostajaansa linnuntietä yli 4600 kilometrin päässä. Porolla ja kuusilla koristettu lasipallo osui silmiin helteisessä Dubaissa.

– Meillä oli niin jo joulufiilis, kun ostimme tämän. Silloin oli lokakuu, Juhamatti muistele ja jatkaa reissuluetteloa:

– Itävalta, Briteistä Englanti ja Skotlanti, Tšekki, Puola, Espanja…

Tytin rakkaimmat matkamuistot: Madridista kruunu, Irlannista apila ja Skotlannista ruutupallo. Juhamatti Sorsa

Irlannin pallo on Tytille yksi rakkaimmista. Opiskelijavaihto Isossa-Britanniassa oli loppusuoralla, kun Tytti päätti lähteä käymään Irlannissa.

– Bussi pysähtyi yhtäkkiä paikkaan, jossa ei ollut mitään muuta kuin bensa-asema ja sen vieressä pieni tönö, joka paljastui joulukaupaksi. Siis joulukauppa siellä yksinäisyydessä!

Se oli kohtalo. Tönöstä oli pakko ostaa Irlannin symboli, vihreä kangasapila kultaisine koristeineen.

Valitsemisen vaikeus

Turkulaispariskunta ei koskaan googleta etukäteen joulukauppoja tai tavaratalojen jouluosastoja. Se veisi harrastuksen tärkeimmän jutun: yllätyksen ja löytämisen ilon.

– Mulla on sama fiilis oikeastaan joka reissusta. Me kuljemme katuja ja yhtäkkiä vaan näet joulukaupan paikassa, jossa et koskaan kuvittelisi sellaista näkeväsi. Se on aina yhtä hämmentävää. Esimerkiksi viimeksi Kroatiassa Dubrovnikissa kävi niin, Juhamatti muistelee.

– Dubrovnikin pallo on aivan ihana! Sinisessä lasipallossa on vaalealla ja turkoosilla hileellä raitoja, Tytti kuvailee.

Tytti kertoo rakastavansa kaikkia palloja. Tai melkein.

– Se menee aina niin, että löydetään joulukauppa, sitten Tytti alkaa valita. Se kestää ja kestää, ja mä hoputan. Kun lähdemme kaupasta, Tytti alkaa veivata, että olisiko sittenkin pitänyt ottaa se toinen. Sitä jatkuu vielä hotellillakin, Juhamatti nauraa.

Aina joulukoristeita ei välttämättä ole tarjolla ollenkaan, ja joskus on vain pakko tyytyä siihen ainoaan mikä löytyy

Joskus on vain tyydyttävä siihen ainoaan, joka löytyy. Monaco-pallo ei miellytä Tytin tyylitajua, eikä Juhamatti pidä Nizzasta ostetusta joulupukkipallosta. Juhamatti Sorsa

Tällä hetkellä inhokkiasemaa pitävät Monacosta ja Nizzasta hankitut pallot. Voi olla, että ne eivät koskaan päädy oksille asti.

Juhannuksena ostettu punainen Porvoo-pallo kyllä kelpuutetaan. Pariskunnan ainoa kotimaasta ostettu kuusenkoriste on yhtäkkisen päähänpiston, kotimaan road tripin, muisto.

Koristeet saavat vielä rauhassa odottaa laatikossa Juhamatin ja Tytin omaa kuusta. Joulu 2017 kuluu Pohjanmaalla.

– Meillä ei lapsuudenkodissa ole koskaan ollut sellaista sisustuslehtien tyylikästä kuusta. Äitin ja isän kuusessa on sekaisin uutta ja vanhaa, ostettuja ja askarreltuja koristeita. Siksi sekin on niin rakas ja tarinoita täynnä, Tytti kertoo.