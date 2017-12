Uponneen luotsiveneen nosto- ja hinaustyö kestää ainakin huomiseen saakka

Suomenlahdella uponneen luotsiveneen nostotyö on käynnissä Porvoon edustalla. Työ on hidasta, mutta on edennyt tähän mennessä täysin suunnitelmien mukaan.

Luotsivene on nostettu tiistain aikana pinnan tasalle Rajavartiolaitoksen vartiolaiva Turvalla. Rantaan saakka luotsivene saadaan kuitenkin aikaisintaan keskiviikkona.

– Emme halua kiirehtiä, joten nostamme sellaisella vauhdilla kuin pystymme, Onnettomuustutkintakeskuksen johtaja Veli-Pekka Nurmi kommentoi.

Luotsivene on pumpattava noston yhteydessä niin tyhjäksi vedestä, että se kelluu. Sen jälkeen vene hinataan rantaan, joka sekin on hidasta. Työ on Nurmen mukaan valmisteltu huolellisesti etukäteen.

– Me saamme Rajavartiolaitokselta erittäin hyvää ja ammattitaitoista virka-apua. Heillä on tähän sopivaa kalustoa, ja ainakin toistaiseksi on edetty ilman takapakkia, Nurmi kehuu.

Kaksi luotsiyhtiö Finnpilotin työntekijää kuoli perjantaina 8. joulukuuta, kun luotsivene kaatui lähellä Emäsalon pohjoista luotsipaikkaa. Yhtiön luotsivanhin hämmästelee onnettomuutta, sillä luotsit työskentelevät usein varsin hankalissa olosuhteissa. Onnettomuuden syytä ei vielä tiedetä.