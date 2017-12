Nousukiidossa olleesta poliitikosta tuli hotellinomistaja – tyytyykö Sampsa Kataja taustavaikuttajan ja bisnesmiehen rooliin?

PORI Yyterin kylpylähotellin huopakatto on jäinen. Kaiteettomalla tasanteella on oltava todella varuillaan. Ilma on onneksi kaunis ja edellisen illan kovan tuulen varoitus räntäsateineen on pelkkä muisto.

Hotellinomistaja Sampsa Kataja esittelee ylpeänä katolta avautuvaa maisemaa. Silmä siintää Yyterin dyynien ylitse Selkämerelle, jonka aallot tuovat hiljalleen uutta hiekkaa pohjolan kauneimpiin kuuluvalle hiekkarannalle.

Luonnonrauhaa rikkoo hotellin laajennustyömaalta kuuluva vasarointi. Rakenteilla olevaan uuteen kerrokseen tulee ravintola- ja saunatiloja sekä sviittejä, joiden merinäköalalla houkutellaan uutta maksukykyistä asiakaskuntaa.

– Emme ole tästä paljon huudelleet. Monet porilaiset hämmästelevät, että rakennustyömaa on jo käynnissä.

Yyterin kylpylähotelliin nousee uusi kerros. Antti Laakso / Yle

Kataja luottaa uimarannan ja Yyterin luonnon vetovoimaan – eikä hänellä oikein muuta mahdollisuutta olekaan. Entinen kansanedustaja on sitonut merkittävän osan varallisuudestaan dyynien kyljessä kohoavaan betoninharmaaseen hotelliin.

– Ei tarvitse mennä kovin kauas Porista, kun ihmiset eivät edes tiedä, että Suomessa on sellainen paikka kuin Yyteri! Täällä on puuterimainen hiekka ja kirkas merivesi. Ei muualta Suomesta tällaista löydy, Kataja hehkuttaa.

Mutta eihän tämän näin pitänyt mennä. Vielä viitisen vuotta sitten nelikymppisenä Sampsa Kataja oli kovassa nousukiidossa politiikassa.

Toisen kauden kansanedustaja ja puolueensa kokoomuksen varapuheenjohtaja heilutti nuijaa eduskunnan valtiovarainvaliokunnan verojaostossa. Häntä kuunneltiin myös kokoomuspuolueen ulkopuolella esimerkiksi silloin, kun eduskunta lähti rajoittamaan pikavippien riistokorkoja. Useissa arvioissa Katajaa pidettiin tulevana ministerinä.

Nousukiito ei kuitenkaan ollut täysin mutkaton. Puoluerahoitusta ravistellut vaalirahakohu iski kovalla kädellä isoon joukkoon kansanedustajia ja myös Katajaan, mutta hänen ei todettu syyllistyneen mihinkään rikokseen. Satakuntalaiset luottivat Katajaan ja valitsivat hänet kohun jälkeen uudelleen eduskuntaan.

Seuraavalla vaalikaudella kokoomuksen puoluekokouksessa alta lähti varapuheenjohtajan paikka – Katajan tuoreeltaan tekemän arvion mukaan junttauksen takia. Kokoomuksen konservatiivisissa piireissä Katajaa pidettiin liian liberaalina.

Sampsa Kataja kokoomuksen puoluekokouksessa. Yle

Takaiskuista huolimatta Katajan ilmoitus kansanedustajuuden jättämisestä tuli monelle yllätyksenä. Viime keväänä jäi myös Porin kaupunginvaltuusto, jossa Kataja oli istunut vuodesta 1996.

Monet odottavat, että kyse on vain hengähdystauosta: Kataja kyllä palaa Arkadianmäelle muutaman välivuoden jälkeen. Mitä sanoo mies itse? Sekin kuullaan kyllä, mutta ensin pitää selvittää, miksi entinen asianajaja seisoo porilaisen kylpylähotellin katolla.

Eduskunnan jätettyään Sampsa Kataja siirtyi kansainvälisen lakiyrityksen Porin-toimiston vetäjäksi ja osakkaaksi. Ajan piti kulua myös muutaman muun yrityksen hallituksissa.

Asianajajalla ei ollut aiempaa kokemusta hotellibisneksestä. Yyterin kylpylähotelli tuli vastaan sattumalta, kun entinen omistaja pyysi Katajan lakitoimistoa etsimään hotellille uuden omistajan.

– Tämä vaikutti kiinnostavalta. Kysyin kolmelta kavereilta, lähtevätkö he mukaan ostamaan hotellia. Kaikki lähtivät. Tätä tehdään nyt ihan tosissaan. Minulta kuluu hotellin asioihin puolet työajasta, Kataja sanoo.

Yyterin kylpylähotellin historia on monipolvinen. 1970-luvun puolivälissä valmistunut rakennus nousi paikalle, johon nykyisillä rakennus- ja luonnonsuojelumääräyksillä tuskin saisi rakentaa vastaavaa kolossia.

Yyterin kylpylähotellissa on käynnissä kunnostus- ja laajennustyö. Antti Laakso / Yle

Loistavasta paikasta huolimatta hotelli ei ole ollut kovin hyvä bisnes. Hotelli on vaihtanut omistajaa kerran vuosikymmenessä. Matkan varrella on nähty useita konkursseja.

Edellisen omistajan Seppo Mäki-Ullakon johdolla hotelli korosti vahvasti luonnon merkitystä. Viime vuosina dyynien suojelu on voimistunut.

– Mikään ei tältä osin muutu. Luonto edellä mennään. Hotelli on vanha ja haluamme uudistaa Yyterin tapahtumasisältöä yhdessä Porin kaupungin kanssa. Mitään sellaista ei tehdä, mikä vaarantaa ympäristön, Kataja vakuuttaa.

Kesäaikaan Yyterissä ei ole asiakkaista pulaa, varsinkin jos aurinko paistaa. Ongelma ovat sateiset kesät ja koko talvikausi eli aika, jolloin hotellivieraat eivät voi marssia uimapuvussa parinsadan metrin matkaa uimarannalle aurinkoa ottamaan. Katajan ja kumppanien pitäisi vakuuttaa, että Yyteriin kannattaa tulla myös talvella.

Yyteri talvella. Päivi Meritähti / Yle

– Tätä pitää ajatella niin, että Yyteri on ainutlaatuisen upea paikka helteistä huolimatta.

Yyterin kylpylähotellissa on toki yritetty ennenkin. Ravintolatoiminta, diskot ja kylpylä eivät kuitenkaan ole viime vuosina riittäneet tuomaan kaivattuja venäläisturisteja tai herättämään Yyteriä vuosikymmenten takaiseen loistoon. Hyvin menestyneet beachfutis-tapahtumat jouduttiin lopettamaan niiden tuhottua kallisarvoisia dyynejä.

Kataja toivoo, että beachfutis saadaan elvytettyä uudestaan. Asialla on ulkopuolinen yritys, mutta kylpylähotellin omistajalta tulee tukea. Uusi tapahtuma voidaan hänen arvionsa mukaan järjestää luontoa tuhoamatta. Lupaviranomainen eli ely-keskus ei kuitenkaan ole ainakaan vielä lämmennyt rantajalkapallon ystävien hakemuksille.

Vuosikymmenen vaihteen beachfutis-tapahtumista on Porissa edelleen ristiriitaiset muistot. Yle

– Sehän on auki vielä! Mahdollisuuksia on ilman muuta. Joskus täällä lähti homma lapasesta, mutta ei sillä perusteella voi koko Yyterinniemeä museoida.

Beachfutis on vain yksi vaihtoehto Yyterin tapahtumatarjonnan kasvattamisessa. Kataja vakuuttaa, että kukaan alueen yrittäjistä ei halua vaarantaa luonnon ainutlaatuisuutta.

– Tapahtumia voi järjestää kestävällä tavalla. Se tuo Yyteriin uusia ihmisiä. Harva jaksaa vain maata auringossa varsinkaan sateisena päivänä.

Katajan kaipaama iso uudistus on venelaiturin saaminen hotellin rannan edustalle. Toive on kärsinyt vastoinkäymisistä, kun kaupungin rannalle tuoma testilaituri hajosi syysmyrskyssä. Ranta täyttyi laiturin sisältä levinneestä styroksista. Osa rannan käyttäjistäkin on arvostellut laiturisuunnitelmaa voimakkaasti.

Laituri lisäisi ilman muuta koko Yyterin houkuttelevuutta. Sampsa Kataja

– Laituri lisäisi ilman muuta koko Yyterin houkuttelevuutta. Nykymaailmassa kaksi tai kolme ihmistä voi saada asiat näyttämään siltä, että puolet ihmisistä on jotain mieltä. Tätä on nähty muissakin matkailuhankkeissa alueella, Kataja kuittaa.

Entinen kansanedustaja on siis hotellinomistajana tosissaan. Kokoomuspiireissä hänen harteilleen asetellaan silti edelleen toiveita. Kansanedustajaksi pitäisi palata tai ainakin asettua ehdolle maakuntavaaleissa.

– Missä maakuntavaaleissa? Kataja kysyy hymy suupielessään ja antaa ymmärtää, että vaaleja tuskin nähdään – tai ei ainakaan pitäisi nähdä.

En ymmärrä, että näin pieneen maahan pitää rakentaa uusia hallintotasoja. Sampsa Kataja

Kataja innostuu arvostelemaan voimakkaasti maakuntauudistusta, joka tuo hänestä vain turhaa byrokratiaa ja rahanmenoa. Sosiaali- ja terveyspalvelujen valinnanvapaus etenee hänen mielestään joka tapauksessa, kävi maakuntamallille miten tahansa.

– En ymmärrä, että näin pieneen maahan pitää rakentaa uusia hallintotasoja. Jos kerätään veroja maakuntiin, niin sinne raha jää ja hallinto sen kuluttaa.

Käy ilmi, ettei Kataja ainakaan omasta mielestään ole jättänyt politiikkaa vaan nauttii toiminnasta taustavaikuttajana.

– Ihmiset luulevat, että en ole enää mukana. Olen koko ajan ollut Kuntaliiton valtuuston varapuheenjohtaja. Satakunnassa olen korkeakoulusäätiön hallituksen puheenjohtaja ja Porissa elinkeinoyhtiö Prizztechin hallituksessa. Monessa asiassa on niiden kautta mukana enemmän kuin valtuutettuna ja kansanedustajana.

Sampsa Kataja omistaa nykyisin neljäsosan Yyterin kylpylähotellista. Antti Laakso / Yle

Kataja kuvailee eduskunnan jättämistä ainoaksi vaihtoehdoksi. Perhe-elämä kärsi jatkuvasta matkustamisesta Porin ja Helsingin välillä.

– Lapset olivat pieniä ja puolison vastuulla. Kun olin Helsingissä, olisi ollut paljon tehtävää kotona. Ja kun olin kotona, olisi ollut paljon tekemistä Helsingissä. Ratkaisu oli ilman muuta oikea.

Mutta entä jatkossa? Voidaanko Sampsa Kataja nähdä vielä ehdokkaana vaaleissa?

– Kyllä se vaikuttaa aika kaukaiselta ajatukselta.

Ainakin lähiajat Katajalla on täysi työ huolehtia kylpylähotellin kehittämisestä.

Hotellin laajennusosan pitäisi olla valmis ensi kesän asuntomessuihin mennessä. Silloin Sampsa Kataja voi katsella yläkerran saunasta tai sviitistä Itämerelle.

Se, nähdäänkö rannalla beachfutista tai merellä laituriin kiinnittyneitä purjeveneitä, on kiinni poliitikoista ja virkamiehistä. Jos näihin päätöksiin ei pysty vaikuttamaan Katajalle politiikassa kertyneillä suhteilla, niin tuskin lobbauksessa onnistuu kukaan muukaan.