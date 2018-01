Autio rakennus on kuvaajalle sukellus taianomaiseen mysteeriin ja vaaraan – "Lattia tai katto saattavat pettää"

Talon ikkunasta näkyy lääkkeitä tai vanhan ihmisen vaatteita. Ladon pihalla on vanhoja työkaluja.

Suurin osa ohikulkijoista ei kiinnitä niihin huomiota tai ei edes näe niitä. Hylätyn rakennuksen kuvaaja näkee menneisyyden.

– Rakennuksissa on hiljaisuutta. Usein ne ovat surullisia, sanoo helsinkiläinen valokuvaaja ja urban explorer Tanja Palmunen.

Tanja Palmunen kuvasi hylätyn palatsin kylpyhuoneen Puolassa. Tanja Palmunen

Palmunen ottaa kohteistaan kuitenkin edustavia, hienoja valokuvia. Hän korostaa vaikutelmaa voimakkaalla kuvankäsittelyllä. Palmunen haluaa saada kuviin sen hengen, jonka tuntee ja aistii kohteessa olleen aikanaan. Hän haluaa kuvillaan korostaa myös sitä, mitä aika tekee materialle.

– Niissä on taianomaisuutta ja mysteerejä.

Urban explorer tarkoittaa hylättyjen ja autioiden rakennusten etsijää ja tutkijaa. Palmunen on pelkästään tänä vuonna käynyt kuvaamassa kohteita noin kymmenessä maassa, viimeksi Virossa. Yhteensä hän on kuvannut noin 270 kohdetta.

Sami Funke saattaa pysähtyä kesken automatkan ja ottaa kuvan maaseudulla. Tämä käytöstä poistettu rakennus on Rantasalmella Etelä-Savossa. Sami Funke

Mikkeliläinen Sami Funke kuvaa hylättyjä, autioita rakennuksia realistisella, rujolla otteella. Kuvien taustalla on näkemys Suomen muuttumisesta.

–Rakennemuutos ja luontokysymykset, Funke miettii aiheesta innostumistaan.

Päivätyönä kuvaaminen, harrastuksena kuvaaminen

Finnfoto – Suomen Valokuvajärjestöt ry:n toiminnanjohtaja Mikko Säteri muistelee, että vanhojen, hylättyjen rakennusten kuvaamisesta tuli kunnolla trendi muutamia vuosia sitten. Asiasta kiinnostuneita on paljon, mutta Säteri ei osaa arvata heidän määräänsä.

Tanja Palmunen. Tanja Palmunen

Esimerkiksi Facebookin Aitat autiot, tuvat tyhjät - (siirryt toiseen palveluun)ryhmässä (siirryt toiseen palveluun)on lähes 2 400 jäsentä. Se ei kerro siitä, kuinka moni valokuvaa. Kuvaamisen ammattilaisia heistä on vielä harvempi.

Palmunen ja Funke kuvaavat hekin rakennuksia lähinnä harrastuksena, mutta ovat valokuvausalan ammattilaisia. Palmusen arvion mukaan autioita rakennuksia valokuvaavista ammattikuvaajia Suomessa on korkeintaan kymmenkunta.

Palmunen on yrittäjä, joka tienaa noin puolet ansioistaan erilaisista mainoskuvista. Hän ottaa töissä tähtäimeensä muun muassa hotelleja ja risteilyaluksia. Autioiden rakennusten kuvaaminen on erilaista.

– Hylätyissä paikoissa on omat vaaransa. Lattia tai katto saattavat pettää. Kamat altistuvat pölylle, lialle ja naarmuille. Olosuhteet ovat epämukavat, aina likaiset, usein kylmät, usein kuumat ja usein ahtaat. Joutuu kiipeämään, ryömimään ja pudottautumaan. Eikä ihmisiä pyöri kuvissa.

Palmusen mukaan mitään vakavampaa ei ole onneksi sattunut.

– Kiviä on tippunut kameran päälle ja objekti on pudonnut jäteöljytynnyriin. Lisäksi on tullut nirhamia ja haavoja. Vähällä on selvitty.

Tanja Palmunen kuvasi hylätyn venevajan Ähtärissä Etelä-Pohjanmaalla. Tanja Palmunen

Funke työskentelee sairaalavalokuvaajana Mikkelin keskussairaalassa. Hänen päivätyössä ottamansa kuvat eivät ole julkisesti esillä.

– Kuvat on tarkoitettu hoito- ja tutkimuskäyttöön.

Tyhjä sairaala innosti

Sekä Palmunen että Funke ovat innostuneet aiheestaan toden teolla muutaman viime vuoden aikana.

Palmunen työskentelee yhteistyössä Kimmo Parhialan kanssa. Parhiala videokuvaa ja kirjoittaa Palmusen kuviin tarinat. Kaksikko aloitti autioiden rakennusten kuvaamisen kolme vuotta sitten, kun terveydenhuoltoalalla työskentelevä Parhiala pyysi Palmusta kuvaamaan tyhjää mielisairaalaa.

Sami Funken kuvaama entinen vanhainkoti Mikkelin Ristiinassa. Sami Funke

Funkea ovat alkaneet tyhjät rakennukset kiinnostaa vähä vähältä. Hän huomasi pysäyttävän autonsa yhä useammin mielenkiintoisten rakennusten kohdalla. Funke kertoo tämän vaatineen kyydissä olijoilta kärsivällisyyttä.

Funke on kuvannut hylättyjä rakennuksia kauemmin muun muassa maisema- ja luontokuvia. Niitä on ollut esillä (siirryt toiseen palveluun) esimerkiksi Funken työpaikalla Mikkelin keskussairaalassa sekä näyttelyissä Mikkelissä ja Savonlinnassa.

Tyhjiä rakennuksia keskustassa

Autioita taloja ja hylättyjä rakennuksia on niin maaseudulla kuin kaupungeissakin. Funke toteaa, että nimenomaan kaupungeissa moni autio rakennus voi olla aivan keskeisellä paikalla.

– Parhaat esimerkit Mikkelissä ovat viljasiilo ja valssimylly.

Sami Funke. Teemu Saintula / Yle

Funken mukaan Mikkelin keskustassa on myös esimerkiksi hylättyjä asuinrakennuksia ja toimistotiloja.

Parhaimmat paikat löytää autioita rakennuksia Suomessa ovat Itä-Suomi, Kainuu ja Lappi, joissa yhteiskunnan rakennemuutoksen jäljet näkyvät. Länsi- ja Etelä-Suomessa hyviä, ränsistyneitä kuvauskohteita on vähemmän. Niitäkin toki löytyy.

Palmunen sanoo, että yksi mieleenpainuvimmista kokemuksista Suomessa on ollut Tolkkisten sellutehdas (siirryt toiseen palveluun) Porvoossa. Uusimaa-lehden mukaan (jutun pystyy lukemaan vain tilaaja) valokuvaajat, tv-ryhmät, Puolustusvoimat ja raunioturistit pitävät (siirryt toiseen palveluun)sellutehtaasta.

Sami Funke bongasi tällaisen Asikkalassa Päijät-Hämeessä. Sami Funke

Palmunen ja Funke eivät mene rakennuksiin sisälle ilman lupaa. Vaikka ne ovat hylättyjä, joku omistaa ne ja niiden sisällä olevat esineet ja tavarat.

Kasino lumosi Romaniassa

Ulkomailla Palmusen mieleen on parhaiten jäänyt vanha kasino Romaniassa Constanțan kaupungissa.

Palmunen ja Parhiala julkaisevat kuviaan ja tarinoitaan enimmäkseen kuvanjakopalvelu Instagramin tilillä abandoned_nordic (siirryt toiseen palveluun). Tiliä seuraa yli 10 500 ihmistä. Lisäksi Palmunen julkaisee kuviaan myös tilillä nordic_explorer (siirryt toiseen palveluun).

Tanja Palmunen kuvasi hylätyn kasinon Constanțassa Romaniassa. Tanja Palmunen

Palmunen on pystynyt myymään joitakin kuviaan taideverkkokauppa Taikossa.

Funke ei ole kuvillaan taloudellisesti hyötynyt, mutta hänen kuviaan hylätyistä rakennuksista on ollut monesti esillä. Funken valokuvasarja Beethovenin hevonen oli ensi kerran esillä yhteisnäyttelyssä vuonna 2015 GKK-Galleria Klatovy-Klenován taidemuseossa Tšekissä ja sen jälkeen ympäri Tšekkiä. Tämän jälkeen sarjan kuvia on ollut esillä Suomessa pariin otteeseen.

Nimensä projekti (siirryt toiseen palveluun)sai tarinasta, jonka mukaan säveltäjä Ludwig van Beethoven suosiota paistatellessaan hankki itselleen ratsun statussymboliksi. Säveltäjä unohti ruokkia eläintä, ja se menehtyi.