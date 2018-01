Henkilökuvassa Laura Huhtasaari: Kun maailma mureni kolmessa päivässä

Jussi Halla-aho kohotti luotetun opetuslapsensa Laura Huhtasaaren perussuomalaisten varajohtajaksi ja presidenttiehdokkaaksi. Mestari on kuvannut oppilastaan ”perussuomalaisen lähestymistavan ruumiillistumaksi”.

Presidenttikisassa Laura Huhtasaaren tehtävänä on pitää huoli siitä, että perussuomalaiset ei katoa Suomen poliittiselta kartalla. Omaa totuuttaan uskonvarmuudella julistavalla Huhtasaarella on tähän hyvät eväät.

Huhtasaari jakaa mielipiteitä sekä toreilla että eduskunnassa. Kannattajat kehuvat Huhtasaarta karismaattiseksi puhujaksi ja vastustajat kauhistelevat Huhtasaaren pelottavia puheita.

Huhtasaaren presidentinvaalikampanjan tunnuksena on ”Suomi takaisin”. Huhtasaari haluaa Suomen irti eurosta ja EU:sta. "Rajat kiinni ja kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneet säilöön ja pikapalautukseen", kaikuu Huhtasaaren perussuomalaisten kannattajia hivelevä viesti.

Ylen vaalikoneessa (siirryt toiseen palveluun)Huhtasaari kannattaa rajavalvonnan palauttamista EU-maiden välille.

Huhtasaaren porilainen nousu

Vilppulassa, Pirkanmaalla, pääsiäisen korvilla vuonna 1979 syntynyt Huhtasaari ponkaisi mukaan politiikkaan perussuomalaisten nousukiidossa vajaat kymmenen vuotta sitten.

Laura Huhtasaari ja Teemu Lämsä tarkastivat presidentinlinnan tilat itsenäisyyspäivänä 6.12.2017. Kimmo Brandt / AOP

Huhtasaari on naimisissa ja hänellä on kaksi tytärtä. Aviomies Teemu Lämsä on lääketieteen tohtori ja työterveyslääkäri. Hän oli mukana vaimonsa tukiryhmässä eduskuntavaaleissa.

Porissa erityisopettajana työskennelleen Huhtasaaren mielestä Jyrki Kataisen kokoomus oli vaihtanut ”kodin, uskonnon ja isänmaan” tilalle EU:n ja sosiaaliliberalismin. Poliittisen herätyksensä Huhtasaarii koki Jussi Halla-ahon maahanmuuttokriittisistä kirjoituksista.

Perussuomalaisten ensimmäisissä jytkyvaaleissa 2011 Huhtasaari keräsi Satakunnasta 3493 ääntä ja pääsi ensimmäiselle varasijalle. Kuntavaaleissa 2012 avautuivat portit Porin kaupunginvaltuustoon ja politiikka vei opettajan sielun.

Valtakunnallista nimeä Huhtasaari haki vuoden 2014 eurovaaleissa. Yhteinen kampanja Jussi Halla-ahon kanssa tuotti runsaat 9000 ääntä, mutta ei lippua Brysseliin. Yhteisillä automatkoilla yhteistyö Halla-ahon kanssa kuitenkin syveni.

Huhtasaaren tie eduskuntaan Satakunnasta tasoittui, kun SMP-taustainen Anssi Joutsenlahti jäi sivuun vuoden 2015 eduskuntavaaleista. Jussi Halla-ahon suosittama Huhtasaari hävisi vaalipiirin äänikisan niukasti SDP:n Kristiina Saloselle, mutta 9259 ääntä riittivät kirkkaasti eduskuntapaikkaan.

Porissa Huhtasaari oli eduskuntavaaleissa selkeä äänikuningatar yli 5000 äänellään, ja huhtikuun 2017 kuntavaaleissa hänen äänisaaliinsa oli Porin ennätys.

Aurinko paistoi kesäkuussa Jyväskylässä

Lauantai, kesäkuun 10. päivä, Herran vuonna 2017, oli Laura Huhtasaarelle ilon päivä.

Alkukesän aurinko hymyili poutapilvien välistä, kun vajaat kaksituhatta perussuomalaista kokoontui Jyväskylän Paviljonkiin valitsemaan seuraajaa 20 vuotta puoluetta johtaneelle ulkoministeri Timo Soinille.

Alkuiltapäivästä puoluekokous äänesti ensin selvin luvuin europarlamentaarikko Jussi Halla-ahon puolueen puheenjohtajaksi. Lauantai-iltapäivän huumassa halla-aholaisten vyörytys työnsi lopulta kaikki soinilaiset sivuun puoluejohdosta.

Kun kaikki näytti sujuvan kuin tanssi. Varapuheenjohtajiksi juuri valitut Laura Huhtasaari, Juho Eerola ja Teuvo Hakkarainen riemuitsevat Jyväskylän puoluekokouksessa 10.6.2017. Jussi Nukari / Lehtikuva

Ensimmäisen varapuheenjohtajan vaalissa ensimmäisen kauden kansanedustaja Laura Huhtasaari nöyryytti puolustusministeri Jussi Niinistöä. Huhtasaari keräsi ensimmäisellä kierroksella 781 ääntä, kun entinen varapuheenjohtaja Niinistö sai tyytyä 540 ääneen.

Taivas auki Halla-ahon suojatille

Halla-aho oli jo ennen puoluekokousta viestittänyt, että Huhtasaari on hänen suosikkinsa ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi.

Varajohtajan henkilöllä oli tällä kertaa poikkeuksellisen suuri merkitys, sillä hän johtaisi puoluetta kotimaassa, kun Halla-aho jatkaisi työtään Euroopan parlamentissa.

Varajohtajalle oli avautumassa myös paikka perussuomalaisten ministeriryhmän vetäjänä ja hallituksen johtotroikassa, kun Halla-aho oli kertonut, ettei hän lähde ministeriksi Sipilän hallitukseen.

Lauantai-illan voitonjuhlissa Huhtasaari saattoi jo miettiä, minkä ministerisalkun hän valitsisi. Ainakin ulkoministerin paikka oli vapautumassa, sillä Halla-aho oli näyttänyt Soinille jo ulko-ovea.

Ministerihaaveille karut jäähyväiset

Kesäkuisen viikonlopun aikana soinilaiset tuulet alkoivat kuitenkin puhaltaa kumoon Halla-ahon ja Huhtasaaren unelmaa.

Puolilta päivin maanantaina 12. kesäkuuta sade piiskasi Kesärannan portilla odottavia toimittajia, kun perussuomalaisten tuore puoluejohtaja Jussi Halla-aho saapui pääministerin virka-asunnolle.

Hallituskumppanit; pääministeri Juha Sipilä (kesk.) ja valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.), eivät uhranneet paljon aikaa onnitteluille. Parin tunnin tapaamisen jälkeen Halla-aholle näytettiin ulko-ovea Kesärannasta ja hallituksesta.

Pääministeri Juha Sipilä ja valtiovarainministeri Petteri Orpo heittivät perussuomalaiset ulos hallituksesta. Laura Huhtasaari vieraili Ylen A-studiossa 12.6.2017. Jussi Nukari / Lehtikuva

Laura Huhtasaaren ministerihaaveet romahtivat, mutta vielä pahempaa oli tulossa.

"Soinilaiset puukottivat selkään"

Maanantai-illan aikana puhelimet soivat soinilaisten piirissä, kun perussuomalaisten hallituskelpoiset edustajat kokosivat rivejään.

Tiistaina alkuiltapäivästä perussuomalaisten eduskuntaryhmällä oli kokous eduskunnan kirjaston tiloissa.

Kameroiden ristitulessa kokoukseen marssi parinkymmenen kansanedustajan joukko, joka ilmoitti perustaneensa uuden eduskuntaryhmän ja pyrkivänsä jatkamaan hallitusyhteistyötä.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmä menetti yli puolet edustajistaan, ja tynkäryhmä löysi itsensä lopulta oppositiosta. Huhtasaari on syyttänyt entisiä ryhmätovereitaan puukoniskuista selkään.

Hallituspohjan muutoksia käsitelleen pääministerin ilmoituksen pohjalta eduskunnassa 19.6. käydyssä keskustelussa Huhtasaari puhui ”härskistä näytelmästä” ja ”loikkarihallituksesta”.

Laura Huhtasaaren maailma mureni kolmessa päivässä. Hallitusovet menivät kiinni, ja perussuomalaisten nykyisillä linjauksilla hallituskumppaneita on tulevaisuudessakin vaikea löytää.

Puolueen soturina presidenttikisaan

Elokuun alussa 2017 perussuomalaisten puoluetoimiston tiloissa Helsingin ydinkeskustassa oli uuden alun aika, kun puoluejohtaja Jussi Halla-aho esitteli ratkaisuaan perussuomalaisten presidenttiehdokkaaksi.

Perussuomalaisten johdossa Jussi Halla-ahon ja Laura Huhtasaaren yhteistyö toimii. Mikko Stig / Lehtikuva

– Huhtasaari ei peräänny näkemyksistään, ei pyytele niitä anteeksi, eikä pelkää arvostelua, pilkkaa eikä älämölöä, Halla-aho kehui suojattiaan.

Halla-aho kertoi itse päätyneensä siihen, että hän keskittyy seuraaviin eduskuntavaaleihin ja tähtää pääministeriksi. Presidentiksi hän haluaisi Laura Huhtasaaren.

Kesäkuun puoluekokouksessa Halla-aho oli vielä epäröinyt oman presidenttiehdokkaan asettamista. Kesän mullistusten jälkeen tarve oman vaihtoehdon esittelemiseen myös presidentinvaaleissa oli kirkastunut.

Perussuomalaiset janoavat nyt uskon vahvistusta.

Luottamus presidentti Niinistöön tuhoutui

Halla-ahon perussuomalaiset ei voinut enää tukea presidentti Sauli Niinistön jatkokautta, kun presidentti oli arvioinut kriittisesti perussuomalaisten uutta johtoa.

Kesäkuussa eduskunnassa Huhtasaari moitti presidentti Niinistöä ”hurskastelusta”. Hän palasi asiaan vielä vaalikampanjansa avauksessa joulukuun alussa.

– Presidenttinä käyttäisin sanavapautta eri tavalla kuin nykyinen presidenttimme. En tulisi puuttumaan puolueiden sisäisiin asioihin. En ainakaan rohkaisisi poliitikkoja tekemään lehmänkauppoja, en edes rehellisiä lehmänkauppoja, Huhtasaari ripitti presidentti Niinistöä.

Sinivalkoinen populisti puhuu mustavalkoisia

Huhtasaaren presidentinvaalikampanjan virallinen avaus joulukuun alussa Kirjan talon juhlasalissa Helsingissä oli sinivalkoisen isänmaalliseksi ja kansallismieliseksi lavastettu hartaustilaisuus.

Kampanja-avaukseen osallistuneet runsaat sata perussuomalaisten peruskannattajaa tervehtivät innostuneesti perheensä kanssa juhlasaliin saapunutta Huhtasaarta. Puheessaan Huhtasaari hyökkäsi voimakkaasti EU:ta ja maahanmuuttoa vastaan.

– On täysin edesvastuutonta, että nyt eläkkeellä olevien hyvinvointimme rakentajien lääkekorvauksista leikataan, jotta Kela, valtio ja kunnat pystyvät maksamaan laittomasti maassamme olijoiden terveydenhuollon ja muun ylläpidon kustannukset, Huhtasaari villitsi yleisöään.

Jumala loi taivaan ja maan

Laura Huhtasaari on kristillistä uskoaan korostava konservatiivi.

Laura Huhtasaaren maailmankuva on mustavalkoinen. Mari Kahila / Yle

Uskonnon opettajaksi pätevöitynyt Huhtasaari torjuu evoluutioteorian ja uskoo Raamatun luomiskertomukseen. Huhtasaaren mielestä on mahdotonta, että ihmisellä ja apinalla olisi voinut olla yhteinen esi-isä.

Huhtasaaren maailmankuva muistuttaa hyvin paljon Yhdysvaltain politiikassa viime vuosikymmeninä vaikutusvaltaiseen asemaan noussutta kristillistä oikeistoa.

Halla-aholaisten perussuomalaisten ohella Huhtasaari löytää hengenheimolaisia Suomen kristillisdemokraateista. Yksi näitä piirejä yhdistävä tekijä on Israel-ystävyys. Huhtasaari on mainostanut kantavansa kaulassaan ristiä ja Daavidin tähteä.

Pohjolassa Huhtasaari ja Halla-aho ovat liittoutuneet maahanmuuttovastaisten ruotsidemokraattien ja Tanskan kansanpuolueen kanssa. Keski-Euroopassa kumppaneita haetaan Saksan AFD:n kaltaisten oikeistopopulististen puolueiden piiristä.

Euroopan parlamentissa uusia ryhmittymiä rakennellaan viimeistään kevään 2019 eurovaalien tulosten pohjalta.

Trumpin valo loistaa Amerikassa

Huhtasaari on puolustanut Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin toimintaa monissa asioissa, mutta hän on kiistänyt ihailevansa tätä.

Huhtasaari pääsi ”hengittämään samaa ilmaa” Trumpin kanssa helmikuussa 2017, kun hän osallistui Yhdysvaltain kongressin järjestämälle kansalliselle rukousaamiaiselle. Kutsu tuli rukousaamiaisten vakiovieraan, kristillisdemokraattien kansanedustajan Antero Laukkasen kautta.

Rukousaamiaisen jälkihöyryissä Huhtasaari tilitti tuntojaan blogissaan (siirryt toiseen palveluun) 5.2.2017. Hän arvioi, että on Trumpin kanssa samaa mieltä ainakin niistä asioista, jotka on juuri nyt tärkeä hoitaa.

”Ei ole kohtuuton vaatimus Trumpilta, että maahanmuuttajien pitää rakastaa amerikkalaisia ja heidän arvojaan. Ei pidä olla naiivi. Ruotsalaisilla ei ole ollut tarpeeksi poliittista kanttia puolustaa omia arvojaan ja siksi maahanmuuttajat ovat tuoneet Lähi-idän Ruotsiin”, Huhtasaari kirjoitti.

Islamisaatio uhkaa Eurooppaa

Todisteena Ruotsin maahanmuuttajaongelmista Huhtasaari mainitsi 55 ”no go aluetta”, joihin hän on viitannut muissakin maahanmuuttokeskusteluissa.

Huhtasaaren puheet ylittivät uutiskynnyksen syyskuun alussa 2017, kun hän eduskunnan kyselytunnilla varoitti Suomea koko ajan etenevästä islamisaatio-ilmiöstä.

Eduskunnassa Laura Huhtasaari puhuu teräviä iskulauseita, mutta poliittinen kokemattomuus paistaa läpi. Jarno Kuusinen / AOP

Huhtasaaren mukaan laajamittainen muslimien maahanmuutto johtaa muslimien eriytymiseen isäntäyhteiskunnasta ja muslimiväestön kasautumiseen omille alueilleen, joissa vallitsevat islamilaiset arvot.

– Eurooppalaiset johtajat ja poliitikot vain katselevat, kun Euroopan kaupunkien kokonaisia alueita muutetaan ulkomaisiksi vyöhykkeiksi. Unkari toimii toisin – mahtaa Unkarin kansa olla ylpeä johtajistaan, Huhtasaari hehkutti syyskuussa 2017 Suomen eduskunnassa.

EU-liittovaltiosta ei pääse eroon

Huhtasaari varoittaa, että jos todellinen EU-liittovaltio ehtii tulla, niin siitä ei pääse enää eroon.

Vaalisivuillaan Huhtasaari runoilee Yölintu-yhtyeen iskelmän sanoja mukaillen, että ”EU ei ollut mitä piti, se oli liian suuri city”. Ylen vaalikoneessa Huhtasaari äänestää Suomen EU-jäsenyyttä vastaan. Hän muuttaisi EU:n itsenäisten valtioiden vapaakauppa-alueeksi

Huhtasaaren mielestä suurin virhe tehtiin menemällä euroon, yhteiseen rahaliittoon. Sen jäsenmaat ovat taloudellisesti liian erilaisia ja yhteinen valuutta ajaa liittovaltioon.

”Venäjä on uhka Suomen turvallisuudelle”

Ylen vaalikoneessa Huhtasaari on presidenttiehdokkaista ainoana sitä mieltä, että Venäjä on uhka Suomen turvallisuudelle. Hän ei tarkemmin perustele vastaustaan.

Kesällä 2017 nousi kohu, kun Huhtasaari kesäkuussa twiittasi, että ”kukaan ei pysty auttamaan Suomea, jos Putin tulee tänne”.

Elokuun alussa hän tarkensi kantaansa, että ”Riippuu sodankäynnin muodosta. 10 ydinpommia, ei siihen kauaa mene…”

Yhden yön yli nukuttuaan Huhtasaari oli jo valmis myöntämään, että ”Suomella on kokoonsa nähden uskottava puolustus. Maanpuolustustahto on tärkeä!”

Tavoitteena liittoutumaton Suomi

Huhtasaari ei ole viemässä Suomea myöskään Natoon. Hän vastaa olevansa jokseenkin eri mieltä, kun esitetään väite, että Suomen pitää hakea Nato-jäsenyyttä. Tässäkään hän ei perustele näkemyksiään.

Joulun alla Huhtasaari avasi ulko- ja turvallisuuspoliittista ajatteluaan Uuden Suomen, Kauppalehden ja Talouselämän yhteishaastattelussa.

”Meillä on Jussi Halla-ahon kanssa yhteinen syy: Venäjä. Hän kannattaa Nato-jäsenyyttä, koska Venäjä ja minä vastustan Nato-jäsenyyttä, koska Venäjä”, Huhtasaari kuvaili näkemyseroja.

Huhtasaari korosti haastattelussa, että hänen tavoitteenaan on pitää Suomi liittoutumattomana.

”Jos se ei ole mahdollista, silloin täytyy pohtia asiat uudestaan. Jussikin sanoo, että eihän se tällä hetkellä ole realistista se Natoon liittyminen”, Huhtasaari nojautui Halla-ahoon.

Laura Huhtasaari on Ylen presidentinvaalitentissä tiistaina 9. tammikuuta TV1:ssä klo 21.00. Suorassa lähetyksessä myös Huhtasaaren puhe yleisön edessä. Tenttiä ja sen analyysia voi seurata myös Ylen verkkosivuilla.

